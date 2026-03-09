Leverkusen - Arsenal, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma, interviste
lunedì 9 marzo 2026
Tutto quello che c'è da sapere sull'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Leverkusen e Arsenal.
Il Leverkusen ospita l'Arsenal mercoledì nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.
Quando: mercoledì 11 marzo (18:45 CET)
Dove: BayArena, Leverkusen
Cosa: andata ottavi di finale UEFA Champions League
Chi: finalisti del 2002 contro capolista fase campionato
Dove guardare la partita in TV
Probabili formazioni
Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo; Palacios, García; Culbreath, Maza; Terrier, Kofane
Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli
Stato di forma
Leverkusen
Forma: PVPPSV (dalla più recente)
Ultima: Freiburg - Leverkusen 3-3, 07/03, Bundesliga
Arsenal
Forma: VVVVPV
Ultima: Mansfield - Arsenal 1-2, 07/03, FA Cup
Le parole dal campo
Kasper Hjulmand, allenatore Leverkusen prima del sorteggio: "Bayern e Arsenal sono due delle migliori squadre d'Europa. L'Arsenal ha impiegato anni per arrivare al punto in cui si trova ora e non c'è bisogno che parli del Bayern qui in Germania. Sarà dura in entrambi i casi ma noi siamo pronti".
Mikel Arteta, allenatore Arsenal: "Non vediamo l'ora di giocare gli ottavi. Ci siamo guadagnati il diritto di essere in una posizione di forza, grazie a quello che abbiamo fatto nella fase campionato. Ora dobbiamo iniziare ad analizzarli e trovare il modo di essere migliori di loro per cercare di superare il turno".