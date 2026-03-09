Leverkusen - Arsenal, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma, interviste

Il Leverkusen ospita l'Arsenal mercoledì nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Riepilogo partita Quando: mercoledì 11 marzo (18:45 CET)

Dove: BayArena, Leverkusen

Cosa: andata ottavi di finale UEFA Champions League

Chi: finalisti del 2002 contro capolista fase campionato

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita.

Dove guardare la partita in TV

Scopri dove guardare la UEFA Champions League nella tua nazione.

Probabili formazioni

Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo; Palacios, García; Culbreath, Maza; Terrier, Kofane

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli

Statistiche della partita

Stato di forma

Leverkusen

Forma: PVPPSV (dalla più recente)

Ultima: Freiburg - Leverkusen 3-3, 07/03, Bundesliga

Arsenal

Forma: VVVVPV

Ultima: Mansfield - Arsenal 1-2, 07/03, FA Cup

Le parole dal campo

Kasper Hjulmand, allenatore Leverkusen prima del sorteggio: "Bayern e Arsenal sono due delle migliori squadre d'Europa. L'Arsenal ha impiegato anni per arrivare al punto in cui si trova ora e non c'è bisogno che parli del Bayern qui in Germania. Sarà dura in entrambi i casi ma noi siamo pronti".

Mikel Arteta, allenatore Arsenal: "Non vediamo l'ora di giocare gli ottavi. Ci siamo guadagnati il diritto di essere in una posizione di forza, grazie a quello che abbiamo fatto nella fase campionato. Ora dobbiamo iniziare ad analizzarli e trovare il modo di essere migliori di loro per cercare di superare il turno".