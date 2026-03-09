Intervista a Luis Díaz: la voglia di vincere, l'ammirazione per Harry Kane e i problemi alle difese avversarie

Vincitore del campionato nella sua Colombia, Luis Díaz ha vinto il titolo nazionale anche con Porto (Portogallo) e Liverpool (Inghilterra) e ora vuole aggiungere la Bundesliga (e la UEFA Champions League) al suo palmarès, dopo il secondo posto nella competizione per club più prestigiosa del mondo con il Liverpool di Jürgen Klopp nel 2021/22.

Passato dai Reds al Bayern la scorsa estate, Díaz sta vivendo una delle sue stagioni migliori, con tre gol e un assist in Champions League e la doppia cifra per gol e assist in Bundesliga. Il 29enne colombiano spera che tutto ciò che sta imparando lo aiuti a fare bene nella fase a eliminazione diretta di Champions League.

Il suo spirito combattivo

In Colombia non ci sono molte opportunità e devi cercarle da solo. [Quando sono entrato nelle giovanili dell'Atlético Junior nel 2014, a 17 anni], è stato difficile stare lontano dai miei genitori e dai miei fratelli, perché siamo molto uniti. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero che fosse finita, ma quei momenti mi hanno anche ricordato che dovevo lottare per dare alla mia famiglia una vita migliore e ottenere ciò che desideravo, ovvero giocare a calcio a livello professionistico.

Grandi gol di Luis Díaz in Champions League

Quando sono stanco, o se non ho dormito bene, cerco di ricordare il passato e godermi il presente. Voglio continuare a lottare per i miei obiettivi, sogni e traguardi. Ho già avuto tanto, ma c'è ancora molto da fare.

Dare problemi alle difese avversarie

So di essere pericoloso quando ho la palla ai piedi e mi piace mettere in difficoltà gli avversari; gli attaccanti vivono per quei momenti, quando vedono che l'altra squadra ti teme e tu stai aiutando la tua. Continuo a cercare i gol e gli assist perché mi diverto.

Ho tanta voglia di vincere e crescere, di ottenere sempre di più perché non mi accontento. Nessuno vive nel passato, quindi bisogna continuare a impegnarsi per avere di più. Se ci riesci, tutto quello che viene dopo è ancora più bello.

Luis Díaz è stato finalista della Champions League 2021/22 con il Liverpool AFP via Getty Images

Harry Kane

Ammiro assolutamente tutto di lui, perché non credo che al momento ci sia un attaccante simile. Segna, fa assist, corre e ti passa la palla da 30 metri. Sa fare tutto grazie alle sue doti, ma penso che sia molto forte anche mentalmente.

Ho imparato molto da lui e lo ammiro perché ha una mentalità incredibile. Vuole sempre vincere e aiutare la squadra; corre, lavora sodo ed è questo ciò che conta. Avere un giocatore così in squadra ti dà una sensazione di sicurezza.

Guarda il gol di Harry Kane contro il PSV

Le ambizioni in Champions League

Vincerla sarebbe incredibile e stiamo lavorando molto per riuscirci. Siamo un grande club, abbiamo una grande squadra e un bravo allenatore. Siamo una grande famiglia e lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo.

Vogliamo vincere tutto. Dobbiamo lavorare costantemente tenendo i piedi per terra, perché nel calcio moderno qualsiasi squadra può darti filo da torcere. Oggi tutte le squadre sono forti, quindi dobbiamo dare il massimo.