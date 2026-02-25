Paris - Monaco, anteprima Champions League: dove guardarla, stato di forma e dichiarazioni

Il Paris ospita il Monaco nella gara di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League il 25 febbraio.

La partita in breve Quando: mercoledì 25 febbraio (21:00 CET)﻿

Dove: Parc des Princes, Parigi

Cosa: ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League

Andata: Monaco - Paris 2-3

Chi: i campioni in carica contro i vicecampioni del 2004

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

La gara di andata non ha deluso le aspettative, con il Monaco che ha iniziato alla grande e si è portato sul 2-0 in 20 minuti grazie alla doppietta di Folarin Balogun. Poi, però, la partita si è trasformata in uno spettacolo di Désiré Doué, che entrando dalla panchina ha segnato due gol e servito un assist ispirando il 3-2 del Paris.

I campioni in carica partono favoriti e cercano di accedere agli ottavi di finale per la 14esima stagione consecutiva, ma il Monaco sa di poter essere più che all'altezza dei suoi avversari quando è in forma.

Highlights Champions League: Monaco - Paris 2-3

Stato di forma

Paris

Forma: VVSVVP (dalla gara più recente)

Ultima partita: Paris - Metz 3-0, 21/02, Ligue 1

Monaco

Forma: VSVPSV

Ultima partita: Lens - Monaco 2-3, 21/02, Ligue 1

Le parole dal campo

Luis Enrique, allenatore Paris: "Siamo fiduciosi ma anche cauti, è una partita speciale e difficile. Dobbiamo sapere come gestire i vari momenti della gara. Certo, possiamo migliorare in difesa, ma sono anche soddisfatto di quello che ho visto, del modo in cui pressiamo e di come difendiamo come squadra. Non credo sia facile giocare contro il PSG".

Sébastien Pocognoli, allenatore Monaco: "Non dobbiamo pensarci troppo. Dobbiamo solo essere ambiziosi, anche se affrontiamo la squadra più forte di Francia. Tutto è ancora in gioco se partiamo con la stessa ambizione e voglia dell'andata".