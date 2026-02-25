Anteprima Real Madrid - Benfica, Champions League: dove guardarla, stato di forma e dichiarazioni
mercoledì 25 febbraio 2026
Dove guardare la partita, stato di forma e dichiarazioni in vista della gara di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.
Il 25 febbraio il Real Madrid ospita il Benfica nella partita di ritorno degli spareggi della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.
La partita in breve
Quando: mercoledì 25 febbraio (21:00 CET)
Dove: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Cosa: ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League
Andata: Benfica - Real Madrid 0-1
Chi: i 15 volte campioni d'Europa contro i due volte campioni d'Europa
Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita
Dove guardare la partita in TV
Scopri come guardare la UEFA Champions League nella tua nazione.
Guida alla partita
Una giocata di classe di Vinícius Júnior ha deciso l’andata a Lisbona: al 50esimo l’esterno brasiliano del Real Madrid è andato in gol con una splendida conclusione a giro, regalando ai Blancos un vantaggio minimo in vista del ritorno al Santiago Bernabéu.
Le due squadre si preparano ora al terzo confronto stagionale nella competizione, con una vittoria per parte. Il Real punta a raggiungere gli ottavi di finale per la 29esima stagione consecutiva, mentre il Benfica cerca la qualificazione per la terza volta nelle ultime cinque edizioni.
Stato di forma
Real Madrid
Ultime sei partite: SVVVVS
Ultima partita: Osasuna - Real Madrid 2-1, 21/02, La Liga
Benfica
Ultime sei partite: VSVVPV
Ultima partita: Benfica 3-0 AVS, 21/02, Portuguese Liga
Le dichiarazioni
Álvaro Arbeloa, allenatore Real Madrid: "Arda è un giocatore con caratteristiche che ci aiutano moltissimo. È speciale, diverso. Sta diventando sempre più importante e la sua crescita è un vantaggio per noi. Partite come queste lo fanno crescere e sono molto felice e orgoglioso di avere un ragazzo come lui".
Dodi Lukébakio, attaccante Benfica: "Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo qualificarci. E abbiamo già dimostrato di essere capaci di vincere. Affrontiamo una grande squadra, dovremo essere molto concentrati e dare tutto. Giocheranno in casa e sappiamo che in questa competizione sono molto forti. Ma abbiamo dimostrato di poter vincere, adotteremo la miglior strategia possibile".