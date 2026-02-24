Anteprima Leverkusen - Olympiacos, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni

Il Leverkusen ospita l'Olympiacos al ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League il 24 febbraio.

La partita in breve Quando: martedì 24 febbraio (21:00 CET)﻿

Dove: BayArena, Leverkusen

Cosa: ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League

Andata: Olympiacos - Leverkusen 0-2

Chi: i finalisti della Champions League 2002 contro i campioni di Grecia

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Il Leverkusen è in vantaggio grazie alla doppietta fulminea di Patrik Schick nel secondo tempo, ma l'allenatore dell'Olympiacos, José Luis Mendilibar, spera che un po' di grinta in più possa dare una possibilità alla sua squadra. "Dobbiamo tirare di più e concludere meglio", erano i suoi propositi dopo la sconfitta casalinga.

Il Leverkusen ha ottimi precedenti in casa contro le squadre greche nelle competizioni UEFA, rimanendo imbattuto per quattro partite (V3 P1) dopo sconfitta per 2-1 contro il Panathinaikos in Coppa delle Coppe 1993/94. L'Olympiacos, invece, ha vinto solo una volta su 11 in Germania (P1 S9).

Highlights Champions League: Olympiacos - Leverkusen 0-2

Probabili formazioni

Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Palacios, García; Lucas Vázquez, Maza, Grimaldo, Poku; Schick

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; Taremi

Stato di forma

Leverkusen

Forma: SVVPVV

Ultima partita: Union Berlin - Leverkusen 1-0, 21/02, Bundesliga

Olympiacos

Forma: VSPSVP

Ultima partita: Olympiacos - Panetolikos 2-0, 21/02, Super League

L'opinione dal campo

Kasper Hjulmand, allenatore Leverkusen: Siamo in una posizione buona ma anche pericolosa, se la prendiamo troppo alla leggera: non è ancora finita. Dobbiamo dare il massimo contro una grande avversaria, ma la vittoria all'andata non cambia il nostro modo di affrontare la partita: vogliamo essere proattivi e vincere".

José Luis Mendilibar, allenatore Olympiacos: "Dobbiamo avere il coraggio di giocare la nostra partita, essere aggressivi e conquistare la palla al momento giusto per tenerla di più e giocare meglio rispetto alle due parite precedenti".