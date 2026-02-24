Anteprima Leverkusen - Olympiacos, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni
martedì 24 febbraio 2026
Dove guardare la partita, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni in vista della gara di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League.
Il Leverkusen ospita l'Olympiacos al ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League il 24 febbraio.
La partita in breve
Quando: martedì 24 febbraio (21:00 CET)
Dove: BayArena, Leverkusen
Cosa: ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League
Andata: Olympiacos - Leverkusen 0-2
Chi: i finalisti della Champions League 2002 contro i campioni di Grecia
Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta
Dove guardare la partita in TV
Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.
Cosa devi sapere?
Il Leverkusen è in vantaggio grazie alla doppietta fulminea di Patrik Schick nel secondo tempo, ma l'allenatore dell'Olympiacos, José Luis Mendilibar, spera che un po' di grinta in più possa dare una possibilità alla sua squadra. "Dobbiamo tirare di più e concludere meglio", erano i suoi propositi dopo la sconfitta casalinga.
Il Leverkusen ha ottimi precedenti in casa contro le squadre greche nelle competizioni UEFA, rimanendo imbattuto per quattro partite (V3 P1) dopo sconfitta per 2-1 contro il Panathinaikos in Coppa delle Coppe 1993/94. L'Olympiacos, invece, ha vinto solo una volta su 11 in Germania (P1 S9).
Probabili formazioni
Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Palacios, García; Lucas Vázquez, Maza, Grimaldo, Poku; Schick
Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; Taremi
Stato di forma
Leverkusen
Forma: SVVPVV
Ultima partita: Union Berlin - Leverkusen 1-0, 21/02, Bundesliga
Olympiacos
Forma: VSPSVP
Ultima partita: Olympiacos - Panetolikos 2-0, 21/02, Super League
L'opinione dal campo
Kasper Hjulmand, allenatore Leverkusen: Siamo in una posizione buona ma anche pericolosa, se la prendiamo troppo alla leggera: non è ancora finita. Dobbiamo dare il massimo contro una grande avversaria, ma la vittoria all'andata non cambia il nostro modo di affrontare la partita: vogliamo essere proattivi e vincere".
José Luis Mendilibar, allenatore Olympiacos: "Dobbiamo avere il coraggio di giocare la nostra partita, essere aggressivi e conquistare la palla al momento giusto per tenerla di più e giocare meglio rispetto alle due parite precedenti".