Trasferte di Champions League: Bergamo, Italia

Circondata da una splendida vegetazione, adornata da mura veneziane e con una cucina varia e deliziosa, Bergamo è una città tutta da scoprire.

Con l'Atalanta che si prepara alla sfida interna contro il Borussia Dortmund per il ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, nella rubrica di questa settimana sulle trasferte di Champions League accendiamo i riflettori sulla splendida città di Bergamo.

Il vecchio: Città Alta

Le Mura Veneziane segnano il confine della Città Alta di Bergamo Getty Images/iStockphoto

Accessibile tramite una passeggiata panoramica o una funicolare, il perimetro della Città Alta di Bergamo è delimitato dalle splendide Mura Veneziane, costruite nel 1561 e dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 2017.

Anche all'interno c'è molto da vedere, dalla vista panoramica dalla cima della torre Campanone, alta 52 metri, agli splendidi interni barocchi della Basilica di Santa Maria Maggiore.

Il nuovo: Città Bassa

Il Teatro Donizetti Getty Images/iStockphoto

La città bassa, più moderna, è comunque ricca dal punto di vista culturale e storico. Chi passa dal Sentierone o da Via XX Settembre può ammirare splendide strade secolari e allo stesso tempo godere di una vasta gamma di negozi alla moda, oltre numerosi a ritrovi serali.

Non lontano si trova il Teatro Donizetti, un magnifico auditorium che prende il nome dal compositore bergamasco Gaetano Donizetti. Il patrimonio artistico della città è celebrato anche dall'Accademia Carrara, il museo di Bergamo, che ospita capolavori della tradizione lombarda e veneziana, tra cui spiccano le opere di Lorenzo Lotto, Giovan Battista Moroni, Evaristo Baschenis e Fra Galgario.

Cibi tipici: Polenta Taragna, Casoncelli, gelato Stracciatella

Un piatto di Casoncelli Getty Images

Bergamo è famosa anche per la sua tradizione culinaria che offre piatti deliziosi e variegati. Tra i piatti salati spiccano i Casoncelli, una pasta ripiena di carne, amaretti, parmigiano, uvetta e prezzemolo, condita con burro, pancetta e salvia, e la Polenta Taragna, una composizione di farina di mais e grano saraceno insaporita con burro fuso e formaggio.

Per i più golosi, non c'è niente di meglio del gelato Stracciatella, un gelato a base di latte con scaglie di cioccolato fondente inventato da Enrico Panattoni presso la Pasticceria Marianna a Colle Aperto, Bergamo, nel 1961.