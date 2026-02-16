Anteprima Borussia Dortmund - Atalanta: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni

Il Dortmund ospita l'Atalanta nella gara di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League del 17 febbraio.

La partita in breve Quando: martedì 17 febbraio (21:00 CET)﻿

Dove: BVB Stadion Dortmund

Cosa: gara di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League ﻿

Chi: i campioni d'Europa del 1997 contro i vincitori dell'Europa League del 2024

Come seguirla: clicca qui per l'avvicinamento alla gara e per la copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

La vittoria per 3-2 nella gara d’andata a Dortmund si rivelò decisiva quando queste due squadre si affrontarono nei sedicesimi di finale di Europa League 2017/18, unico precedente tra di loro nelle competizioni UEFA. Il centrocampista dell’Atalanta, Marten de Roon, ricorderà sicuramente bene questo confronto, essendo l’unico rimasto di entrambe le rose che presero parte a quella sfida.

Il Dortmund ha uno degli attacchi più prolifici della fase campionato con 19 gol (settimo attacco), mentre la difesa dell’Atalanta ha incassato soltanto dieci reti; tuttavia entrambe le squadre guarderanno alla fase a eliminazione diretta come a un’occasione per ripartire nel migliore dei modi, dopo aver perso le ultime due rispettive partite della fase campionato.

Highlights: Dortmund - Atalanta 3-2

Probabili formazioni

Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini, Svensson; Nmecha, Bellingham, Sabitzer; Fábio Silva, Brandt; Guirassy

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Scamacca

Dati e statistiche sulla partita

Stato di forma

Dortmund

Stato di forma: VVVSVS (tutte le competizioni, dalla più recente)

Ultima partita: Dortmund - Mainz 4-0, 13/02, Bundesliga

Atalanta

Stato di forma: VVVPSV

Ultima partita: Lazio - Atalanta 0-2, 14/02, Serie A

Le parole dal campo

Niko Kovač, allenatore Dortmund: "Al momento abbiamo quattro difensori centrali infortunati. Non vogliamo correre rischi con Nico Schlotterbeck, quindi non è un’opzione. Il compito di un allenatore è trovare soluzioni ed essere creativo. Abbiamo diverse alternative in quel ruolo, oppure possiamo cambiare sistema di gioco. Ho fiducia in tutti quelli che possono essere schierati in quella posizione. L’Atalanta è una squadra davvero forte, cresciuta molto nel corso degli anni. Sarà una sfida molto intensa".

Raffaele Palladino, allenatore Atalanta: "È un peccato aver visto sfumare la qualificazione tra le prime otto, ma ora dovremo dimostrare il nostro valore agli spareggi".

L'analisi del reporter

Vieri Capretta, reporter della partita

Quando queste due squadre si sono affrontate l’ultima volta è stato un vero spettacolo: il Borussia Dortmund passò il turno vincendo 4-3 tra andata e ritorno nei sedicesimi di finale di UEFA Europa League nel 2018, al termine di due partite entusiasmanti. Ci possiamo aspettare qualcosa di simile anche stavolta, visto che entrambe le formazioni arrivano in grande forma. Il Dortmund è secondo in Bundesliga e, al momento, è a sei vittorie consecutive in campionato. L’Atalanta, invece, aveva iniziato la stagione con qualche difficoltà, ma da quando è arrivato in panchina Raffaele Palladino ha risalito la classifica di Serie A e ora è sesta e reduce da otto risultati utili consecutivi, con sei vittorie. Inoltre, entrambe hanno ottenuto successi importanti nella fase campionato. Ci sono tutti gli ingredienti per una sfida spettacolare ed equilibrata.