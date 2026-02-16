Anteprima Benfica - Real Madrid , Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni

Il 17 febbraio il Benfica ospiterà il Real Madrid nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

La partita in breve Quando: martedì 17 febbraio (21:00 CET)﻿

Dove: Estádio do SL Benfica, Lisbona

Cosa: andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League

Chi: i due volte campioni d'Europa contro i 15 volte campioni

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita

Dove guardare la partita in TV

Scopri come guardare la UEFA Champions League nella tua nazione.

Guida alla partita

Venti giorni dopo l'ormai ﻿storica partita dell'ottava giornata, il Benfica ospita nuovamente il Real Madrid a Lisbona. Gli uomini di José Mourinho si augurano di ripetere l'impresa che l'allenatore portoghese ha definito "storica e importante", mentre l'eroe della serata Anatoliy Trubin l'ha semplicemente definita "incredibile".

Per quanto riguarda il Real Madrid, Álvaro Arbeloa ha dato una valutazione sincera al termine della partita. "Ci hanno surclassato", ha detto il 43enne, "Abbiamo molto da migliorare". L'ispirazione può forse essere trovata nel successo negli spareggi della scorsa stagione contro il Manchester City, quando i Blancos si imposero 6-3 tra andata e ritorno grazie alla tripletta di Kylian Mbappé nella gara di ritorno.

Ottava giornata: Benfica - Real Madrid 4-2 ﻿

Probabili formazioni

Benfica: Trubin; Dedić, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl; Barrenechea, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga; Mbappé, Vinícius Júnior

Numeri e statistiche della partita

Stato di forma

Benfica

Forma: VVPVVS (tutte le competizioni dalla più recente)

Ultima: Santa Clara - Benfica 1-2, 13/02, Liga portoghese

Real Madrid

Forma: VVVSVV

Ultima: Real Madrid - Real Sociedad 4-1, 14/02, Liga spagnola

Le parole dal campo

José Mourinho, allenatore Benfica: "Loro [il Real Madrid] sono feriti. E un re ferito è pericoloso. Giocheremo la partita di andata con lucidità, ambizione e fiducia. Sappiamo cosa abbiamo fatto ai re della Champions League. [Anatoliy] Trubin questa volta non sarà in attacco! Sono molto abituato a questo tipo di incontri, lo faccio da tutta la vita. Spesso si pensa che sia necessario ottenere un certo risultato nella partita di andata per questo o quel motivo. Io dico che non esiste un risultato ideale".

Álvaro Arbeloa, allenatore Real Madrid: "Il Benfica è una squadra forte e dobbiamo farci trovare pronti. Il nostro obiettivo non è prenderci una rivincita contro il Benfica: il nostro obiettivo è vincere la Champions League, e battere il Benfica è un passo in quella direzione".

Eduardo Camavinga, Real Madrid: "Dobbiamo fare le cose nel modo giusto e non cambieremo il nostro modo di giocare in base all’ultima partita contro il Benfica. Dobbiamo attaccare e difendere tutti insieme. È vero che qui [tre settimane fa] abbiamo sofferto molto, e vogliamo rimediare".