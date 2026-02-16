Anteprima Monaco - Bodø/Glimt - Inter, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni
lunedì 16 febbraio 2026
Dove guardare la partita, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni in vista della gara di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.
Il 18 febbraio il Bodø/Glimt ospiterà l'Inter nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.
La partita in breve
Quando: mercoledì 18 febbraio (21:00 CET)
Dove: Aspmyra, Bodø
Cosa: andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League
Chi: i quattro volte campioni della Norvegia contro i tre volte campioni d'Europa
Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita
Dove guardare la partita in TV
Scopri come guardare la UEFA Champions League nella tua nazione.
Guida alla partita
Le due squadre si sono già affrontate alla fine degli anni '70, quando l'Inter vinse 5-0 in casa e poi 2-1 all'Aspmyra nel secondo turno della Coppa delle Coppe 1978/79.
Negli ultimi anni il Bodø/Glimt, tuttavia, è diventato una presenza costante in Europa dove ha anche ottenuto risultati prestigiosi, come la vittoria per 3-1 contro il Man City nell'ultima gara casalinga della fase campionato.
Finalista della scorsa Champions League, l'Inter non ha mai perso in Norvegia (1 vittoria e 1 pareggio), ma si presenta alla sfida con la consapevolezza che altre due italiane sono cadute in questo stadio negli ultimi anni: Roma e Lazio.
Probabili formazioni
Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge
Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; L. Martínez, Thuram
Stato di forma
Bodø/Glimt
Forma: VVPVSV (tutte le competizioni, dalla più recente)
Ultima: Atleti - Bodø/Glimt 1-2, 28/01, Champions League
Inter
Forma: VVVVVV
Ultima: Inter - Juventus 3-2, 14/02, Serie A
Le parole dal campo
Kjetil Knutsen, allenatore Bodø/Glimt: "La sensazione [dopo la vittoria per 2-1 contro l'Atleti nell'ottava giornata] è incredibile. Sono davvero orgoglioso. Non voglio fare paragoni, ma noi facciamo il nostro lavoro. Dobbiamo essere estremamente orgogliosi del nostro cammino. I risultati parlano da soli".
Cristian Chivu, allenatore Inter: "Ogni partita di Champions League presenta le sue sfide. Il Bodø/Glimt ha dimostrato, in questa prima fase, di essere una minaccia per i grandi club, sia in casa che in trasferta".
L'opinione dei reporter
Sara Nilssen Kilen, match reporter
A Bodø ci sarà una sfida tra un club emergente e uno storico, con il Bodø/Glimt che ospita l'Inter nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta. La squadra norvegese si presenta all'appuntamento dopo le straordinarie vittorie contro Manchester City e Atlético de Madrid. Di fronte troverà una squadra che vanta grande esperienza ai massimi livelli come l'Inter, seconda classificata lo scorso anno e finalista in due delle ultime tre stagioni. Il Bodø/Glimt cercherà di sfruttare il vantaggio del fattore casa, mentre l'Inter farà affidamento sul suo blasone e sulla sua forza difensiva per ottenere un vantaggio decisivo prima della partita di ritorno a Milano.