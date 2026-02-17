Anteprima Bodø/Glimt - Inter, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni

Il 18 febbraio il Bodø/Glimt ospiterà l'Inter nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

La partita in breve Quando: mercoledì 18 febbraio (21:00 CET)﻿

Dove: Aspmyra, Bodø

Cosa: andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League

Chi: i quattro volte campioni della Norvegia contro i tre volte campioni d'Europa

Le due squadre si sono già affrontate alla fine degli anni '70, quando l'Inter vinse 5-0 in casa e poi 2-1 all'Aspmyra nel secondo turno della Coppa delle Coppe 1978/79.

Negli ultimi anni il Bodø/Glimt, tuttavia, è diventato una presenza costante in Europa dove ha anche ottenuto risultati prestigiosi, come la vittoria per 3-1 contro il Man City nell'ultima gara casalinga della fase campionato.

Finalista della scorsa Champions League, l'Inter non ha mai perso in Norvegia (1 vittoria e 1 pareggio), ma si presenta alla sfida con la consapevolezza che altre due italiane sono cadute in questo stadio negli ultimi anni: Roma e Lazio.

Highlights: Bodø/Glimt - Man City 3-1﻿

Probabili formazioni

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; L. Martínez, Thuram

Numeri e statistiche della partita

Stato di forma

Bodø/Glimt

Forma: VVPVSV (tutte le competizioni, dalla più recente)

Ultima: Atleti - Bodø/Glimt 1-2, 28/01, Champions League

Inter

Forma: VVVVVV

Ultima: Inter - Juventus 3-2, 14/02, Serie A

L'ultima trasferta dell'Inter in Norvegia: Rosenborg 2002

Le parole dal campo

Kjetil Knutsen, allenatore Bodø/Glimt: "L'Inter è una delle squadre più forti d'Europa, con giocatori di qualità. Dobbiamo fare le cose a modo nostro, in base alla nostra situazione. Il gruppo deve aver voglia di lavorare, anche se la temperatura è di -10 °C, ma credo che siamo riusciti a infondere questa mentalità. Abbiamo raggiunto un buono stato di forma a livello fisico".

Cristian Chivu, allenatore Inter: "Ogni partita di Champions League presenta le sue sfide. Il Bodø/Glimt ha dimostrato, in questa prima fase, di essere una minaccia per i grandi club, sia in casa che in trasferta. Hanno dato filo da torcere al Manchester City e al Real Madrid, quindi sappiamo che sono una squadra forte. Abbiamo fatto abbastanza bene, anche se purtroppo non siamo riusciti a qualificarci direttamente agli ottavi di finale".

L'opinione dei reporter

Sara Nilssen Kilen, match reporter

A Bodø ci sarà una sfida tra un club emergente e uno storico, con il Bodø/Glimt che ospita l'Inter nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta. La squadra norvegese si presenta all'appuntamento dopo le straordinarie vittorie contro Manchester City e Atlético de Madrid. Di fronte troverà una squadra che vanta grande esperienza ai massimi livelli come l'Inter, seconda classificata lo scorso anno e finalista in due delle ultime tre stagioni. Il Bodø/Glimt cercherà di sfruttare il vantaggio del fattore casa, mentre l'Inter farà affidamento sul suo blasone e sulla sua forza difensiva per ottenere un vantaggio decisivo prima della partita di ritorno a Milano.