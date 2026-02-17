Anteprima Olympiacos - Leverkusen, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni

Il 18 febbraio l'Olympiacos ospiterà il Leverkusen nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

La partita in breve Quando: mercoledì 18 febbraio (21:00 CET)﻿

Dove: Stadio Georgios Karaiskakis, Pireo

Cosa: andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League

Chi: campioni di Grecia contro finalisti Champions League 2002 ﻿

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita

Dove guardare la partita in TV

Scopri come guardare la UEFA Champions League nella tua nazione.

Guida alla partita

Nella settima giornata, i gol di Costinha e Mehdi Taremi hanno regalato la vittoria per 2-0 all'Olympiacos di José Luis Mendilibar contro il Leverkusen al Pireo. Prima di quella sfida, tuttavia, il Werkself aveva perso per 6-2 nel 2002/03 nell'unica precedente trasferta contro il Thrylos.

L'ultima volta che la squadra greca ha raggiunto la fase a eliminazione diretta di Champions League è stato nel 2013/14, quando ha battuto il Manchester United per 2-0 in casa, ma è stata eliminata dopo una sconfitta per 3-0 a Manchester. Il Leverkusen non vince da quattro partite in Grecia (1 pareggio e 3 sconfitte), ovvero dal successo per 4-1 in Coppa delle Coppe contro il Panathinaikos nel 1993.

Champions League: Olympiacos - Leverkusen 2-0 ﻿

Probabili formazioni

Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, García; Rodinei, Chiquinho, Gelson Martins; Taremi

Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, García, Fernández, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick

Numeri e statistiche della partita

Stato di forma

Olympiacos

Form: PSVPVV (tutte le competizioni, dalla più recente)

Ultima: Levadiakos - Olympiacos 0-0, 14/02, Super League greca

Leverkusen

Forma: VPVVVV

Ultima: Leverkusen - St. Pauli 4-0, 14/02, Bundesliga

Champions League: Ajax - Olympiacos 1-2 ﻿

Le parole dal campo

José Luis Mendilibar, allenatore Olympiacos: "Abbiamo fatto bene in Champions League, superando le aspettative e arrivando 18esimi davanti a squadre più ricche. Vogliamo ripetere la prestazione contro una squadra che sta attraversando un buon periodo. Solo perché abbiamo vinto l'ultima volta non significa che adesso vinceremo o perderemo".

Kasper Hjulmand, allenatore Leverkusen: "Abbiamo disputato delle ottime partite [nella fase campionato]. Abbiamo vinto in trasferta contro Benfica e Manchester City. Nel complesso, penso che sia andata bene. Adesso nella fase a eliminazione diretta può succedere di tutto".