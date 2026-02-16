Anteprima Monaco - Olympiacos - Leverkusen, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni
lunedì 16 febbraio 2026
Dove guardare la partita, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni in vista della gara di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.
Il 18 febbraio l'Olympiacos ospiterà il Leverkusen nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.
La partita in breve
Quando: mercoledì 18 febbraio (21:00 CET)
Dove: Stadio Georgios Karaiskakis, Pireo
Cosa: andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League
Chi: campioni di Grecia contro finalisti Champions League 2002
Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita
Dove guardare la partita in TV
Scopri come guardare la UEFA Champions League nella tua nazione.
Guida alla partita
Nella settima giornata, i gol di Costinha e Mehdi Taremi hanno regalato la vittoria per 2-0 all'Olympiacos di José Luis Mendilibar contro il Leverkusen al Pireo. Prima di quella sfida, tuttavia, il Werkself aveva perso per 6-2 nel 2002/03 nell'unica precedente trasferta contro il Thrylos.
L'ultima volta che la squadra greca ha raggiunto la fase a eliminazione diretta di Champions League è stato nel 2013/14, quando ha battuto il Manchester United per 2-0 in casa, ma è stata eliminata dopo una sconfitta per 3-0 a Manchester. Il Leverkusen non vince da quattro partite in Grecia (1 pareggio e 3 sconfitte), ovvero dal successo per 4-1 in Coppa delle Coppe contro il Panathinaikos nel 1993.
Probabili formazioni
Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, García; Rodinei, Chiquinho, Gelson Martins; Taremi
Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, García, Fernández, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick
Stato di forma
Olympiacos
Form: PSVPVV (tutte le competizioni, dalla più recente)
Ultima: Levadiakos - Olympiacos 0-0, 14/02, Super League greca
Leverkusen
Forma: VPVVVV
Ultima: Leverkusen - St. Pauli 4-0, 14/02, Bundesliga
Le parole dal campo
José Luis Mendilibar, allenatore Olympiacos: "Abbiamo affrontato una partita alla volta, sperando di arrivare alla fase a eliminazione diretta. Alla fine ce l'abbiamo fatta e vogliamo continuare così. Ora abbiamo un altro obiettivo da raggiungere, ma arrivare a questo punto è già un grande risultato".
Kasper Hjulmand, allenatore Leverkusen: "Abbiamo disputato delle ottime partite [nella fase campionato]. Abbiamo vinto in trasferta contro Benfica e Manchester City. Nel complesso, penso che sia andata bene. Adesso nella fase a eliminazione diretta può succedere di tutto".