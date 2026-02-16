Anteprima Monaco - Paris Saint-Germain, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni

Il 7 febbraio il Monaco ospiterà il Paris nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

La partita in breve Quando: martedì 17 febbraio (21:00 CET)﻿

Dove: Stade Louis II, Monaco

Cosa: spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League

Chi: vice campioni del 2004 contro i campioni in carica

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita

Dove guardare la partita in TV

Scopri come guardare la UEFA Champions League nella tua nazione.

Guida alla partita

Per la seconda stagione consecutiva, il Paris disputerà uno spareggio tutto francese per la fase a eliminazione diretta. I campioni in carica nella passata stagione hanno iniziato la loro cavalcata trionfale proprio contro una francese negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, quando si imposero complessivamente per 10-0 sui connazionali del Brest.

Il Monaco è quasi sempre una rivale diretta del PSG nella corsa al titolo della Ligue 1, anche se quest'anno fatica a tenere il passo dei parigini. Tuttavia basta guardare all'ultimo incontro con i ragazzi di Luis Enrique per ritrovare un po' di fiducia: nella sfida di novembre allo Stade Louis II, Takumi Minamino mise a segno l'unico gol che decise la sfida in favore dei monegaschi.

2024/25 highlights: Paris - Brest 7-0 ﻿

Probabili formazioni

Monaco: Köhn; Vanderson, Faes, Kehrer, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Adingra, Golovin, Coulibaly; Balogun

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Numeri e statistiche della partita

Stato di forma

Monaco

Forma: VPSVPP (tutte le competizioni dalla più recente)

Ultima: Monaco - Nantes 3-1, 13/02, Ligue 1

Paris

Forma: SVVPVS

Ultima: Rennes - Paris 3-1, 13/02, Ligue 1

Le parole dal campo

Sébastien Pocognoli, allenatore Monaco: "Dobbiamo crederci, altrimenti non ha senso giocare la partita. Penso che i ragazzi siano desiderosi di giocare una grande partita e di darsi una possibilità per il ritorno. Il Paris ha molte qualità individuali e collettive, ma per mantenere una costanza su due anni con prestazioni sempre di alto livello, tutti hanno alti e bassi. Il Paris ha grandi giocatori e un grande allenatore che sa come vincere i titoli".

Luis Enrique, allenatore Paris: "Siamo abituati alle partite di alto livello, e la Champions League rappresenta il top. È una competizione meravigliosa che vogliamo vincere. Siamo pronti per la fase a eliminazione diretta!"﻿