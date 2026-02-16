Anteprima Galatasaray - Juventus, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni

Il Galatasaray ospita la Juventus nella gara di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League del 17 febbraio.

La partita in breve Quando: martedì 17 febbraio (18:45 CET)﻿

Dove: Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Istanbul

Cosa: gara di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League

Chi: i campioni di Turchia affrontano i due volte campioni d'Europa

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Dopo essersi piazzate rispettivamente al 20° e al 13° posto nella fase a eliminazione diretta, Galatasaray e Juventus si preparano al loro primo incontro nella fase a eliminazione diretta di questa competizione. Si sono incontrate sei volte nella fase a gironi: tre partite si sono concluse con un pareggio, una vittoria della Juventus e due del Galatasaray, inclusa la più recente del 2013.

Gran parte dell'attenzione degli ospiti sarà rivolta al contenimento di Victor Osimhen, autore di sei dei nove gol del Galatasaray nella fase campionato, mentre in casa Juve il ventenne Kenan Yıldız è stato spesso colui che ha fatto la differenza per i bianconeri, concludendo con un gol, tre assist e due premi di Player of the Match.

Juventus - Galatasaray: guarda il gol della vittoria di Sneijder nel 2013

Probabili formazioni

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Boey, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı; Torreira, Sara; Sané, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz; Osimhen

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Miretti; Francisco Conceição, Kenan Yıldız; Openda

Dati e statistiche sulla partita

Statistiche

Galatasaray

Forma: VVVVSV (tutte le competizioni, dalla più recente)

Ultima partita: Galatasaray - Eyüpspor 5-1, 13/02, Super League

Juventus

Forma: SPSVPV

Ultima partita: Inter - Juventus 3-2, 14/02, Serie A

Capocannoniere Champions League: i sei gol di Victor Osimhen

L'opinione dal campo

Okan Buruk, allenatore Galatasaray: "Conosciamo i punti di forza del nostro avversario. A volte, a questi livelli, difendere bene può farti vincere la partita. Se restiamo compatti, attacchiamo e difendiamo insieme, avremo la possibilità di ottenere una vittoria importante. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che affrontiamo un avversario molto forte. Attualmente, siamo nella nostra migliore forma fisica e mentale in Europa. Abbiamo giocatori che rientrano da infortuni, quindi puntiamo a essere una squadra che inizia bene e finisce alla grande".

Barış Alper Yılmaz, attaccante Galatasaray: "Questa partita è molto importante sia per il nostro paese che per il nostro club. Siamo pronti al 100%. Se riusciremo a mettere in pratica i piani del nostro allenatore, offriremo uno spettacolo piacevole ai nostri tifosi. Il nostro obiettivo è lasciare il campo con una vittoria".

Luciano Spalletti, allenatore Juventus: "L'atmosfera a Istanbul sarà calda, e c'è il rischio di perdere di vista ciò che è più importante. Li affronteremo convinti di avere la possibilità di fare la nostra partita. È un avversario con giocatori di grande qualità che conosco bene".

Galatasaray - Juventus: guarda lo spettacolare gol di Inzaghi del 1998

L'opinione dei reporter

Eren Ötken, reporter

L'ultima volta che queste due big del calcio europeo si sono incontrate è stata nella stagione 2013/14, in una partita indimenticabile rinviata al giorno dopo a causa di una copiosa nevicata. In quella partita Wesley Sneijder regalò la vittoria al Galatasaray. In questa stagione i campioni di Turchia sono divenuti ancora più temibili grazie a Victor Osimhen, autore di sei gol, e nelle ultime partite sono cresciuti ulteriormente grazie all'innesto del neo acquisto Noa Lang, divenuto titolare nel giro di poche partite. In casa Juve, Luciano Spalletti si affiderà alla rodata difesa a quattro o a tre per garantire maggiore copertura. I bianconeri possono contare su giocatori offensivi di grande qualità, tra cui giovani talenti come Francisco Conceição e Kenan Yıldız in grado di fare la differenza in qualsiasi momento.