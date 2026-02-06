Cosa succede se la vincitrice della UEFA Champions League si è già qualificata alla fase campionato attraverso il piazzamento nel proprio campionato? 

La vincitrice della UEFA Champions League 2025/26 si qualifica di diritto alla fase campionato della stagione successiva, ma cosa succede se i campioni in carica si sono già guadagnati il posto grazie al loro piazzamento in campionato?

Ultimo aggiornamento: giovedì 5 febbraio alle ore 09:00 CET

Uno dei principi fondamentali del nuovo format delle competizioni europee per club dopo il 2024 è l'importanza del coefficiente del club, ovvero un dato che racchiude i risultati ottenuti dal club nelle competizioni europee nell'attuale quinquennio.

Per questo motivo, qualora i vincitori della Champions League si fossero qualificati alla fase campionato anche grazie alla loro posizione in classifica nel campionato nazionale, il club con il miglior coefficiente individuale tra tutti i campioni nazionali coinvolti nelle qualificazioni (i campioni nazionali delle federazioni dall'11° al 55° posto*) accederà direttamente alla fase campionato invece che al turno per cui si era qualificato in base alla lista di accesso.

L'Olympiacos si è qualificato per la fase campionato della Champions League 2025/26, poiché il Paris, vincitore dell'edizione 2024/25, si era già qualificato grazie al piazzamento nel proprio campionato.

*I vincitori dei campionati nazionali delle federazioni da uno a dieci sono qualificati di diritto alla fase campionato.

Cosa significa in pratica?

I dieci coefficienti più alti per le squadre attualmente in testa alla classifica delle federazioni dall'11° al 55° posto sono i seguenti:

Olympiacos** (GRE) – 62,250 (1° in campionato)

Crvena Zvezda** (SRB) – 46,500 (1°)

GNK Dinamo** (CRO) – 46,500 (1°)

Salzburg (AUT) – 45,000 (1°)

Slovan Bratislava (SVK) – 36,000 (1°)

Omonoia** (CYP) – 21,250 (1°)

Celje** (SVN) – 20,500 (1°)

Shamrock Rovers (IRL) – 19,375 (champions)

KuPS Kuopio** (FIN) – 14,000 (champions)

H. Beer-Sheva (ISR) – 14,000 (1°)

I primi dieci coefficienti per tutti i club delle federazioni dall'11° al 55° posto sono i seguenti:

Olympiacos** (GRE) – 62,250 (1° in campionato)

Bodø/Glimt** (NOR) – 60,500 (2°)

Rangers (SCO) – 59,250 (2°)

Copenhagen (DEN) – 54,375 (5°)

Shakhtar** (UKR) – 50,250 (2°)

Ferencváros** (HUN) – 48,250 (2°)

PAOK** (GRE) – 48,250 (3°)

Crvena Zvezda** (SRB) – 46,500 (1°)

GNK Dinamo** (CRO) – 46,500 (1°)

Midtjylland** (DEN) – 46,250 (2°)

**Indica i club ancora in corsa nelle competizioni europee

L'Olympiacos si qualificherebbe in questo momento

In qualità di attuale capolista della Super League greca, l'Olympiacos al momento avrebbe diritto a occupare il posto della squadra vincitrice, qualora fosse necessario un ribilanciamento. Questo perché ha il coefficiente più alto tra tutti i club attualmente in testa ai campionati nazionali delle federazioni dall'11° alla 55° posto. L'elenco delle squadre ammesse verrebbe quindi ribilanciato di conseguenza.

È importante sottolineare che questo processo si svolgerà contemporaneamente alle competizioni nazionali che determineranno la vincitrice del campionato di ciascun Paese, nonché alla fase a eliminazione diretta delle competizione europee, poiché diversi club idonei partecipano alle competizioni UEFA e hanno quindi ancora la possibilità di migliorare il loro coefficiente complessivo.

*Poiché il Liechtenstein non ha un proprio campionato nazionale, le sue squadre giocano nel campionato svizzero..