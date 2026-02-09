UEFA Champions League 2026/27: quali squadre occupano gli European Performance Spot ad oggi?

Aggiornamenti regolari sulle federazioni e sui club destinati a ottenere un posto aggiuntivo nella fase campionato tramite gli European Performance Spot.

Ultimo aggiornamento: lunedì 9 febbraio, 09:00 CET

Che cosa sono gli European Performance Spot?

Come già avvenuto nelle due precedenti stagioni disputate con il nuovo format delle competizioni europee per club, gli European Performance Spot 2026/27 saranno assegnati alle federazioni che avranno ottenuto la migliore prestazione complessiva dei propri club nelle competizioni maschili UEFA per club 2025/26 (ossia il coefficiente per federazione della stagione precedente, calcolato dividendo il numero totale di punti coefficiente ottenuti dai club di una federazione per il numero di club di quella federazione, in conformità con l'Allegato D del regolamento delle competizioni).

Ciascuna di queste due federazioni otterrà un posto automatico nella fase campionato ("European Performance Spot") per il club meglio piazzato nel proprio campionato nazionale subito dietro a quelli già qualificati direttamente alla fase campionato.

Quali federazioni beneficerebbero degli European Performance Spot ad oggi?

Attualmente Inghilterra e Portogallo hanno i coefficienti club per federazione 2025/26 più alti e otterrebbero quindi uno European Performance Spot a testa.

Coefficienti club per federazione 2025/26

1. Inghilterra 188,625 punti / 9 club = media 20,958

2. Portogallo 83,000 punti / 5 club = media 16,600

3. Germania 113,500 punti / 7 club = media 16,214

4. Spagna 124,250 punti / 8 club = media 15,531

5. Italia 108,500 punti / 7 club = media 15,500

6. Francia 96,250 punti / 7 club = media 13,750

7. Polonia 54,500 punti / 4 club = media 13,625

Quali club beneficerebbero degli European Performance Spot ad oggi?

Attualmente Chelsea e Benfica otterrebbero ciascuno un posto automatico nella fase campionato tramite gli European Performance Spot.

L’Inghilterra dispone di quattro posti automatici per la fase campionato della stagione 2025/26, il che significa che la squadra classificata quinta in Premier League (attualmente il Chelsea) otterrebbe anch’essa un posto garantito nella fase campionato.

Il Portogallo, invece, ha un posto automatico garantito. Attualmente otterrebbe anche un secondo posto nella fase campionato grazie al ribilanciamento della UEFA Europa League; se i vincitori dell’Europa League si fossero già qualificati per la fase campionato della Champions League tramite la loro posizione nel campionato nazionale, allora il club con il miglior coefficiente individuale tra tutte le squadre dei turni di qualificazione della Champions League (sia nel percorso campioni sia nel percorso campionato) accederà direttamente alla fase campionato. Attualmente si tratterebbe dello Sporting CP, la squadra seconda classificata nella Liga portoghese.

Questo significa che il Benfica, terzo classificato nella massima serie portoghese, otterrebbe anch’esso un posto automatico grazie all’European Performance Spot del Portogallo.

European Performance Spot allo stato attuale

Inghilterra: Chelsea

Portogallo: Benfica

Chi altro si qualificherà alla fase campionato 2026/27?

I 36 posti per la fase campionato 2026/27 saranno determinati come segue:

Vincitrice UEFA Champions League 2025/26 (1)

Vincitrice UEFA Europa League 2025/26 (1)

Inghilterra (4)

Italia (4)

Spagna (4)

Germania (4)

Francia (3)

Paesi Bassi (2)

Portogallo (1)

Belgio (1)

Cechia (1)

Turchia (1)

European Performance Spot (2)

Turni di qualificazione – percorso campioni (5)

Turni di qualificazione – percorso campionato (2)