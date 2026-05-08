UEFA Champions League 2026/27: a Inghilterra e Spagna gli European Performance Spots della prossima stagione

Inghilterra e Spagna occupano matematicamente le prime due posizioni del ranking club per federazioni 2025/26 e hanno quindi diritto a un posto in più nella fase campionato 2026/27 grazie agli European Performance Spot.

Ultimo aggiornamento: venerdì 8 maggio, 09:00 CET

Che cosa sono gli European Performance Spot?

Come già avvenuto nelle due precedenti stagioni disputate con il nuovo format delle competizioni europee per club, gli European Performance Spot 2026/27 sono assegnati alle due federazioni che avranno ottenuto la migliore prestazione complessiva dei propri club nelle competizioni maschili UEFA per club 2025/26 (ossia il miglior coefficiente per federazione della stagione precedente, calcolato dividendo il numero totale di punti coefficiente ottenuti dai club di una federazione per il numero di club di quella federazione, in conformità con l'Allegato D del regolamento delle competizioni).

Ciascuna di queste due federazioni ottiene un posto automatico nella fase campionato - l'"European Performance Spot" - per il club meglio piazzato nel proprio campionato nazionale subito dietro a quelli già qualificati direttamente alla fase campionato.

Quali federazioni beneficeranno degli European Performance Spot nella prossima stagione?

Inghilterra e Spagna hanno chiuso nelle prime due posizioni del ranking club per federazioni 2025/26 e hanno quindi diritto a un posto aggiuntivo grazie agli European Performance Spot.

Coefficienti club per federazione 2025/26

1. Inghilterra 253,125 punti / 9 club = media 28,125

2. Spagna 176,750 punti / 8 club = media 22,093



Quali club beneficerebbero degli European Performance Spot ad oggi?

Allo stato attuale, Aston Villa e Real Betis otterrebbero ciascuno un posto automatico nella fase campionato tramite gli European Performance Spot.

Inghilterra e Spagna dispongono di quattro posti automatici per la fase campionato della stagione 2025/26, il che significa che le squadre classificate al quinto posto in Premier League e Liga spagnola (attualmente Aston Villa e Real Betis) otterrebbero anch’esse un posto garantito nella fase campionato.

European Performance Spot allo stato attuale

Inghilterra: Aston Villa

Spagna: Real Betis

Chi altro si qualificherà alla fase campionato 2026/27?

I 36 posti per la fase campionato 2026/27 saranno determinati come segue:

Vincitrice UEFA Champions League 2025/26 (1)

Vincitrice UEFA Europa League 2025/26 (1)

Inghilterra (4)

Italia (4)

Spagna (4)

Germania (4)

Francia (3)

Paesi Bassi (2)

Portogallo (1)

Belgio (1)

Cechia (1)

Turchia (1)

European Performance Spot (2)

Turni di qualificazione – percorso Campioni (5)

Turni di qualificazione – percorso Piazzate (2)

Questo articolo è aggiornato ogni lunedì e ogni venerdì mattina nel corso delle settimane di gara delle competizioni per club UEFA maschili.