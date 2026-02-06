Champions League 2026/27: chi è qualificato alla fase campionato ad oggi?
venerdì 6 febbraio 2026
Le squadre qualificate alla fase campionato della UEFA Champions League 2026/27, allo stato attuale
La UEFA Champions League 2026/27 sarà la terza edizione disputata con il nuovo format che prevede una fase campionato a 36 squadre.
Ultimo aggiornamento: giovedì 5 febbraio, 09:00 CET
Le squadre qualificate alla fase campionato 2026/27 allo stato attuale
Vincitrice UEFA Champions League 2025/26 (1): da confermare
Vincitrice UEFA Europa League 2025/26 (1): da confermare
Inghilterra (4): Arsenal, Man City, Aston Villa, Man United
Italia (4): Inter, Milan, Napoli, Juventus
Spagna (4): Barcelona, Real Madrid, Atleti, Villarreal
Germania (4): Bayern München, B. Dortmund, Hoffenheim, Stuttgart
Francia (3): Paris, Lens, Marseille
Paesi Bassi (2): PSV, Feyenoord
Portogallo (1): Porto
Belgio (1): Union SG
Cechia (1): Slavia Praha
Turchia (1): Galatasaray
European Performance Spots (2): Chelsea, Benfica
Turni di qualificazione – percorso campioni (5): da confermare
Turni di qualificazione – percorso campionato (2): da confermare
Chi partecipa alla fase campionato a 36 squadre?
Venticinque squadre si qualificheranno automaticamente in virtù del piazzamento nei rispettivi campionati nazionali e anche le detentrici della Champions League e dell’Europa League avranno entrambe un posto garantito. Sarà necessario un ribilanciamento qualora una o entrambe le vincitrici dei due trofei si qualificassero automaticamente anche tramite il campionato nazionale (vedi sotto).
Altri due posti saranno assegnati tramite gli European Performance Spots (vedi sotto), mentre le ultime sette squadre completeranno il quadro qualificandosi attraverso i turni preliminari.
Spiegazione completa: ribilanciamento vincitrice Champions League
Spiegazione completa: ribilanciamento vincitrice Europa League
Spiegazione completa: European Performance Spots
L’elenco sopra riportato è provvisorio, basato esclusivamente sul rendimento sportivo e non tiene conto di eventuali questioni disciplinari o legate alle licenze. Tutte le squadre russe sono sospese dalla partecipazione alle competizioni UEFA fino a nuovo avviso.