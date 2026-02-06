Champions League 2026/27: chi è qualificato alla fase campionato ad oggi?

La UEFA Champions League 2026/27 sarà la terza edizione disputata con il nuovo format che prevede una fase campionato a 36 squadre.

Ultimo aggiornamento: giovedì 5 febbraio, 09:00 CET

Le squadre qualificate alla fase campionato 2026/27 allo stato attuale

Vincitrice UEFA Champions League 2025/26 (1): da confermare

Vincitrice UEFA Europa League 2025/26 (1): da confermare

Inghilterra (4): Arsenal, Man City, Aston Villa, Man United

Italia (4): Inter, Milan, Napoli, Juventus

Spagna (4): Barcelona, Real Madrid, Atleti, Villarreal

Germania (4): Bayern München, B. Dortmund, Hoffenheim, Stuttgart

Francia (3): Paris, Lens, Marseille

Paesi Bassi (2): PSV, Feyenoord

Portogallo (1): Porto

Belgio (1): Union SG

Cechia (1): Slavia Praha

Turchia (1): Galatasaray

European Performance Spots (2): Chelsea, Benfica

Turni di qualificazione – percorso campioni (5): da confermare

Turni di qualificazione – percorso campionato (2): da confermare

Chi partecipa alla fase campionato a 36 squadre?

Venticinque squadre si qualificheranno automaticamente in virtù del piazzamento nei rispettivi campionati nazionali e anche le detentrici della Champions League e dell’Europa League avranno entrambe un posto garantito. Sarà necessario un ribilanciamento qualora una o entrambe le vincitrici dei due trofei si qualificassero automaticamente anche tramite il campionato nazionale (vedi sotto).

Altri due posti saranno assegnati tramite gli European Performance Spots (vedi sotto), mentre le ultime sette squadre completeranno il quadro qualificandosi attraverso i turni preliminari.

Spiegazione completa: ribilanciamento vincitrice Champions League

Spiegazione completa: ribilanciamento vincitrice Europa League

Spiegazione completa: European Performance Spots

L’elenco sopra riportato è provvisorio, basato esclusivamente sul rendimento sportivo e non tiene conto di eventuali questioni disciplinari o legate alle licenze. Tutte le squadre russe sono sospese dalla partecipazione alle competizioni UEFA fino a nuovo avviso.