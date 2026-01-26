Le trasferte in Champions League: Bodø, Norway

Circondata da fiordi mozzafiato, montagne frastagliate e dal selvaggio Mare di Norvegia, la graziosa città di Bodø ha davvero molto da offrire ai tifosi in visita in termini di esperienze uniche.

In vista della sfida di UEFA Champions League tra Bodø/Glimt e Manchester City della settima giornata, puntiamo i riflettori sulle trasferte sulla Capitale Europea della Cultura 2024.

Nelle terre selvagge

Il Saltstraumen Maelstrom è una delle esperienze più spettacolari da provare a Bodø Getty Images/iStockphoto

Grazie alla sua posizione spettacolare appena a nord del Circolo Polare Artico, Bodø offre innumerevoli occasioni per fuggire dal trambusto della vita moderna ed esplorare la natura in tutta la sua magnificenza.

Il vicino maelström di Saltstraumen è il vortice marino più grande del mondo, un fenomeno che si verifica ogni sei ore. Sono disponibili regolari escursioni in barca, durante le quali non è raro avvistare aquile di mare e altri animali marini.

Inoltre, il Parco Nazionale di Sjunkhatten è un vero paradiso per gli escursionisti, immerso tra fiordi e paesaggi costieri, mentre la spiaggia di Mjelle è famosa per la sua sabbia rossa.

La storia prende vita

Gli abitanti del luogo sono orgogliosi del loro profondo legame con la pesca e il Norwegian Jekt Trade Museum accompagna i visitatori in un viaggio alla scoperta della storia della navigazione marittima e dei commerci lungo la costa.

Molto apprezzato è anche il Museo dell’Aviazione, che offre racconti affascinanti e insoliti del passato, insieme a mostre interattive che espongono aerei giganteschi e oggetti curiosi.

Infine, nel 2025 è stato inaugurato un nuovo Museo d’Arte, che presenta opere sia storiche sia contemporanee, capaci di coinvolgere e ispirare.

Spazio al relax

Lo splendido porto di Bodø UEFA via Getty Images

Dopo aver esplorato tutto ciò che Bodø e i suoi dintorni hanno da offrire, ecco il momento di concedersi un meritato riposo con un’indimenticabile esperienza tra saune e nuotate nel cuore del porto.

La sauna galleggiante Pust (che in norvegese significa “respiro”) permette di riscaldarsi al massimo prima che i più coraggiosi si tuffino in mare, per una sensazione davvero rinvigorente.

Se questo shock per il corpo ti avrà stimolato l’appetito, il centro è ricco di ottimi ristoranti per tutte le tasche: lo stoccafisso locale e il Fårikål (stufato di montone e cavolo) meritano assolutamente un assaggio.