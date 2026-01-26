Le trasferte di Champions League: Eindhoven, Paesi Bassi

Luminosa, dall'architettura avveniristica e ricca di monumenti mozzafiato, Eindhoven è una città che non smette di stupire.

In vista della sfida casalinga del PSV contro il Bayern München nell'ottava giornata di UEFA Champions League, accendiamo i riflettori sulla quinta città più popolosa dei Paesi Bassi.

Innovazione e tecnologia

Un'installazione del GLOW festival del 2015 Getty Images

Il progresso tecnologico è stato un tema chiave della storia moderna di Eindhoven e l'inventiva è qualcosa che oggi viene celebrato con entusiasmo nella città.

La Dutch Design Week e il GLOW Light Festival (festival delle luci) si svolgono ogni anno a Eindhoven: il primo mira a plasmare il futuro del design, mentre il secondo stupisce centinaia di migliaia di visitatori illuminando la città in modi nuovi ed entusiasmanti.

Architettura avventurosa

The Blob in una giornata soleggiata a Eindhoven Getty Images

In omaggio a questa identità tecnologica, il The Blob è diventato un elemento iconico dello skyline di Eindhoven sin dalla sua inaugurazione nel 2010. Alto 25 metri, il suo nome è l'abbreviazione di "Binary Large Object", un riferimento al carattere distintamente digitale che il suo design trasmette.

Inaugurata nel 2021, anche la Trudo Tower a Strijp-S attira l'attenzione. Caratterizzata da uno splendido design a "foresta verticale", la costruzione di 19 piani offre 125 alloggi sociali e ospita più di 70 specie di piante sulla sua facciata esterna.

Birilli volanti

I birilli volanti di Kennedylaan a Eindhoven Getty Images

A pochi passi dalla stazione ferroviaria Eindhoven Centraal, i Flying Pins (birilli volanti) offrono ai visitatori di Eindhoven un'introduzione suggestiva alla città. Alta otto metri e mezzo nel suo punto più alto, l'installazione di Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen raffigura una palla da bowling nera che fa cadere birilli di colore giallo brillante, in tinta con i narcisi che fioriscono in primavera sulla Kennedylaan.

