Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 presenze in Champions League?

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Iker Casillas hanno raggiunto traguardi storici in termini di presenze nella UEFA Champions League in tempi record, ma le nuove generazioni stanno insidiando i loro record.

Lamine Yamal, Warren Zaïre-Emery, Jude Bellingham e Kylian Mbappé hanno già stabilito nuovi primati e hanno la possibilità di alzare ulteriormente l'asticella per le generazioni future durante il loro cammino nella competizione.

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le dieci presenze in Champions League?

16 anni 278 giorni: Lamine Yamal (data di nascita: 13/07/2007; data della 10ª presenza: 16/04/2024)

17 anni 216 giorni: Youri Tielemans (data di nascita: 07/05/1997; data della 10ª presenza: 09/12/2014)

17 anni 289 giorni: Jude Bellingham (data di nascita: 29/06/2003; data della 10ª presenza: 14/04/2021)

17 anni 295 giorni: Geovany Quenda (data di nascita: 30/04/2007; data della 10ª presenza: 19/02/2025)

17 anni 363 giorni: Warren Zaïre-Emery (data di nascita: 08/03/2006; data della 10ª presenza: 05/03/2024)

17 anni 365 giorni: Pau Cubarsí (data di nascita: 22/01/2007; data della 10ª presenza: 21/01/2025)

18 anni 34 giorni: Bojan Krkić (data di nascita: 28/08/1990; data della 10ª presenza: 01/10/2008)

18 anni 68 giorni: Gavi (data di nascita: 05/08/2004; data della 10ª presenza: 12/10/2022)

18 anni 76 giorni: Ismaïl Aissati (data di nascita: 16/08/1988; data della 10ª presenza: 31/10/2006)

18 anni 103 giorni: George Ilenikhena (data di nascita: 16/08/2006; data della 10ª presenza: 27/11/2024)

Lamine Yamal alla 10ª presenza in Champions League Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 20 presenze in Champions League?

17 anni 270 giorni: Lamine Yamal (data di nascita: 13/07/2007; data della 20ª presenza: 09/04/2025)

18 anni 277 giorni: Warren Zaïre-Emery (data di nascita: 08/03/2006; data della 20ª presenza: 10/12/2024)

18 anni 287 giorni: Pau Cubarsí (data di nascita: 22/01/2007; data della 20ª presenza: 05/11/2025)

19 anni 88 giorni: Bojan Krkić (data di nascita: 28/08/1990; data della 20ª presenza: 24/11/2009)

19 anni 104 giorni: Jude Bellingham (data di nascita: 29/06/2003; data della 20ª presenza: 11/10/2022)

19 anni 145 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 20ª presenza: 26/09/2006)

19 anni 245 giorni: Roque Santa Cruz (data di nascita: 16/08/1981; data della 20ª presenza: 18/04/2001)

19 anni 308 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 20ª presenza: 24/10/2018)

19 anni 318 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 20ª presenza: 03/04/2001)

19 anni 353 giorni: Jamal Musiala (data di nascita: 26/02/2003; data della 20ª presenza: 14/02/2023)

Lamine Yamal dopo aver segnato contro il Dortmund nella sua ventesima partita di Champions League AFP via Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 30 presenze in Champions League?

19 anni 227 giorni: Warren Zaïre-Emery (data di nascita: 08/03/2006; data della 30ª presenza: 21/10/2025)

20 anni 207 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 30ª presenza: 27/11/2007)

20 anni 215 giorni: Roque Santa Cruz (data di nascita: 16/08/1981; data della 30ª presenza: 19/03/2002)

20 anni 285 giorni: Jude Bellingham (data di nascita: 29/06/2003; data della 30ª presenza: 09/04/2024)

20 anni 296 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 30ª presenza: 12/03/2002)

20 anni 356 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 30ª presenza: 11/12/2019)

21 anni 8 giorni: Jamal Musiala (data di nascita: 26/02/2003; data della 30ª presenza: 05/03/2024)

21 anni 74 giorni: João Neves (data di nascita: 27/09/2004; data della 30ª presenza: 10/12/2025)

21 anni 95 giorni: Eduardo Camavinga (data di nascita: 10/11/2002; data della 30ª presenza: 13/02/2024)

21 anni 193 giorni: Phil Foden (data di nascita: 28/05/2000; data della 30ª presenza: 07/12/2021)

Warren Zaïre-Emery alla sua trentesima presenza in Champions League, a Leverkusen AFP via Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 40 presenze in Champions League?

21 anni 164 giorni: Jude Bellingham (data di nascita: 29/06/2003; data della 40ª presenza: 10/12/2024)

21 anni 275 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 40ª presenza: 19/02/2003)

21 anni 288 giorni: Jamal Musiala (data di nascita: 26/02/2003; data della 40ª presenza: 10/12/2024)

21 anni 338 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 40ª presenza: 07/04/2009)

21 anni 355 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 40ª presenza: 09/12/2020)

22 anni 17 giorni: Eduardo Camavinga (data di nascita: 10/11/2002; data della 40ª presenza: 27/11/2024)

22 anni 113 giorni: Vinícius Júnior (data di nascita: 12/07/2000; data della 40ª presenza: 02/11/2022)

22 anni 116 giorni: Roque Santa Cruz (data di nascita: 16/08/1981; data della 40ª presenza: 10/12/2003)

22 anni 150 giorni: Phil Foden (data di nascita: 28/05/2000; data della 40ª presenza: 25/10/2022)

22 anni 238 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 40ª presenza: 17/02/2015)

Jude Bellingham del Real Madrid dopo aver segnato contro l'Atalanta nella sua quarantesima partita di Champions League Real Madrid via Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 50 presenze in Champions League?

22 anni 128 giorni: Jude Bellingham (data di nascita: 29/06/2003; data della 50ª presenza: 04/11/2025)

22 anni 155 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 50ª presenza: 22/10/2003)

22 anni 331 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 50ª presenza: 31/03/2010)

22 anni 339 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 50ª presenza: 24/11/2021)

23 anni 112 giorni: Rodrygo (data di nascita: 09/01/2001; data della 50ª presenza: 30/04/2024)

23 anni 166 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 50ª presenza: 07/12/2010)

23 anni 216 giorni: Vinícius Júnior (data di nascita: 12/07/2000; data della 50ª presenza: 13/02/2024)

23 anni 252 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 50ª presenza: 06/03/2001)

23 anni 261 giorni: Phil Foden (data di nascita: 28/05/2000; data della 50ª presenza: 13/02/2024)

23 anni 308 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 50ª presenza: 27/04/2016)

Jude Bellingham (a destra) alla sua 50ª presenza in Champions League, ad Anfield Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 60 presenze in Champions League?

23 anni 167 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 60ª presenza: 03/11/2004)

24 anni 41 giorni: Rodrygo (data di nascita: 09/01/2001; data della 60ª presenza: 19/02/2025)

24 anni 56 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 60ª presenza: 14/02/2023)

24 anni 116 giorni: Vinícius Júnior (data di nascita: 12/07/2000; data della 60ª presenza: 05/11/2024)

24 anni 117 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 60ª presenza: 19/10/2011)

24 anni 147 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 60ª presenza: 21/11/2001)

24 anni 259 giorni: Phil Foden (data di nascita: 28/05/2000; data della 60ª presenza: 11/02/2025)

24 anni 286 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 60ª presenza: 14/02/2012)

24 anni 298 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 60ª presenza: 18/04/2017)

25 anni 0 giorni: Raphaël Varane (data di nascita: 25/04/1993; data della 60ª presenza: 25/04/2018)

Iker Casillas ha disputato la sua 60ª partita di Champions League con il Real Madrid nel novembre 2004 AFP via Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 70 presenze in Champions League?

24 anni 277 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 70ª presenza: 21/02/2006)

25 anni 80 giorni: Vinícius Júnior (data di nascita: 12/07/2000; data della 70ª presenza: 30/09/2025)

25 anni 100 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 70ª presenza: 02/10/2012)

25 anni 112 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 70ª presenza: 10/04/2024)

25 anni 125 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 70ª presenza: 30/10/2002)

25 anni 333 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 70ª presenza: 02/04/2013)

26 anni 16 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 70ª presenza: 29/09/2015)

26 anni 87 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 70ª presenza: 03/05/2011)

26 anni 136 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 70ª presenza: 07/11/2018)

26 anni 195 giorni: Raphaël Varane (data di nascita: 25/04/1993; data della 70ª presenza: 06/11/2019)

Iker Casillas durante la sua 70ª partita di Champions League con il Real Madrid, in casa contro l'Arsenal negli ottavi di finale Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 80 presenze in Champions League?

26 anni 33 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 90ª presenza: 22/01/2025)

26 anni 86 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 80ª presenza: 18/09/2013)

26 anni 96 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 80ª presenza: 01/10/2003)

26 anni 136 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 80ª presenza: 03/10/2007)

26 anni 233 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 80ª presenza: 03/05/2016)

26 anni 332 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 80ª presenza: 01/04/2014)

27 anni 80 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 80ª presenza: 25/04/2012)

27 anni 228 giorni: Raphaël Varane (data di nascita: 25/04/1993; data della 80ª presenza: 09/12/2020)

27 anni 286 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 80ª presenza: 17/10/2017)

28 anni 51 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 80ª presenza: 14/08/2020)

Kylian Mbappé dopo aver segnato per il Real Madrid contro il Salzburg nella sua 80ª partita di Champions League Real Madrid via Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 90 presenze in Champions League?

26 anni 306 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 90ª presenza: 22/10/2025)

27 anni 114 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 90ª presenza: 19/10/2004)

27 anni 134 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 90ª presenza: 05/11/2014)

27 anni 169 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 90ª presenza: 05/11/2008)

27 anni 364 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 90ª presenza: 12/09/2017)

28 anni 63 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 90ª presenza: 09/04/2013)

28 anni 135 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 90ª presenza: 16/09/2015)

28 anni 258 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 90ª presenza: 19/09/2018)

28 anni 287 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 90ª presenza: 07/04/2021)

29 anni 78 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 90ª presenza: 07/03/2017)

Kylian Mbappé ha giocato la sua 90ª partita in Champions League, in casa contro la Juventus AFP via Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 100 presenze in Champions League?

28 anni 84 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 100ª presenza: 16/09/2015)

28 anni 239 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 100ª presenza: 21/02/2006)

28 anni 272 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 100ª presenza: 16/02/2010)

29 anni 6 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 100ª presenza: 19/09/2018)

29 anni 56 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 100ª presenza: 02/04/2014)

29 anni 286 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 100ª presenza: 06/04/2022)

29 anni 291 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 100ª presenza: 22/10/2019)

30 anni 77 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 100ª presenza: 06/03/2018)

30 anni 148 giorni: Sergio Busquets (data di nascita: 16/07/1988; data della 100ª presenza: 11/12/2018)

30 anni 180 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 100ª presenza: 31/10/2017)

Lionel Messi alla sua 100ª presenza in Champions League, contro la Roma nel settembre 2016 Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 110 presenze in Champions League?

29 anni 152 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 110ª presenza: 23/11/2016)

29 anni 328 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 110ª presenza: 13/04/2011)

30 anni 13 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 110ª presenza: 18/02/2015)

30 anni 89 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 110ª presenza: 11/12/2019)

30 anni 98 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 110ª presenza: 03/10/2007)

30 anni 242 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 110ª presenza: 21/02/2023)

30 anni 358 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 110ª presenza: 12/12/2018)

31 anni 51 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 110ª presenza: 24/02/2021)

31 anni 98 giorni: Xavi Hernández (data di nascita: 25/01/1980; data della 110ª presenza: 03/05/2011)

31 anni 112 giorni: Sergio Busquets (data di nascita: 16/07/1988; data della 110ª presenza: 05/11/2019)

Lionel Messi dopo aver segnato contro il Celtic nella sua 110ª partita in Champions League AFP via Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 120 presenze in Champions League?

30 anni 151 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 120ª presenza: 22/11/2017)

30 anni 293 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 120ª presenza: 25/11/2015)

30 anni 320 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 120ª presenza: 04/04/2012)

31 anni 79 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 120ª presenza: 01/12/2020)

31 anni 151 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 120ª presenza: 25/11/2008)

31 anni 337 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 120ª presenza: 07/12/2021)

32 anni 90 giorni: Xavi Hernández (data di nascita: 25/01/1980; data della 120ª presenza: 24/04/2012)

32 anni 232 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 120ª presenza: 07/08/2020)

32 anni 240 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 120ª presenza: 19/02/2025)

32 anni 301 giorni: Andrés Iniesta (data di nascita: 11/05/1984; data della 120ª presenza: 08/03/2017)

Paulo Dybala della Juventus e Lionel Messi (a destra) parlano dopo la 120ª partita di Champions League del giocatore del Barcelona Juventus FC via Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 130 presenze in Champions League?

31 anni 240 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 130ª presenza: 19/02/2019)

31 anni 256 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 130ª presenza: 18/10/2016)

32 anni 86 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 130ª presenza: 08/12/2021)

32 anni 156 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 130ª presenza: 23/10/2013)

32 anni 256 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 130ª presenza: 10/03/2010)

32 anni 274 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 130ª presenza: 05/10/2022)

33 anni 88 giorni: Xavi Hernández (data di nascita: 25/01/1980; data della 130ª presenza: 23/04/2013)

33 anni 137 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 130ª presenza: 05/05/2021)

33 anni 334 giorni: Andrés Iniesta (data di nascita: 11/05/1984; data della 130ª presenza: 10/04/2018)

36 anni 160 giorni: Sergio Ramos (data di nascita: 30/03/1986; data della 130ª presenza:06/09/2022)

Lionel Messi viene fermato dal Lyon durante la sua 130ª partita di Champions League AFP via Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 140 presenze in Champions League?

32 anni 118 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 140ª presenza: 03/06/2017)

32 anni 156 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 140ª presenza: 27/11/2019)

33 anni 4 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 140ª presenza: 24/05/2014)

33 anni 176 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 140ª presenza: 08/03/2023)

33 anni 259 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 140ª presenza: 20/09/2023)

33 anni 290 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 140ª presenza: 13/04/2011)

34 anni 66 giorni: Xavi Hernández (data di nascita: 25/01/1980; data della 140ª presenza: 01/04/2014)

34 anni 128 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 140ª presenza: 26/04/2022) 37 anni 208 giorni: Sergio Ramos (data di nascita: 30/03/1986; data della 140ª presenza: 24/10/2023)

38 anni 42 giorni: Manuel Neuer (data di nascita: 27/03/1986; data della 140ª presenza: 08/05/2024)

Cristiano Ronaldo ha segnato nella finale di Champions League del 2017 alla sua 140ª presenza nella competizione Real Madrid via Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 150 presenze in Champions League?

33 anni 65 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 150ª presenza: 11/04/2018)

33 anni 358 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 150ª presenza: 13/05/2015)

34 anni 83 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 150ª presenza: 15/09/2021)

34 anni 125 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 150ª presenza: 08/05/2024)

34 anni 230 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 150ª presenza: 30/04/2024)

35 anni 107 giorni: Xavi Hernández (data di nascita: 25/01/1980; data della 150ª presenza: 12/05/2015)

35 anni 120 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 150ª presenza: 18/04/2023)

38 anni 343 giorni: Manuel Neuer (data di nascita: 27/03/1986; data della 150ª presenza: 05/03/2025)