Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 presenze in Champions League?

lunedì 12 gennaio 2026

Lamine Yamal, Jude Bellingham, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono tra le stelle che hanno raggiunto traguardi importanti in Champions League in tempi record.

Sei dei record storici sono stati fatti da Lionel Messi o Cristiano Ronaldo
Sei dei record storici sono stati fatti da Lionel Messi o Cristiano Ronaldo Getty Images

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Iker Casillas hanno raggiunto traguardi storici in termini di presenze nella UEFA Champions League in tempi record, ma le nuove generazioni stanno insidiando i loro record.

Lamine Yamal, Warren Zaïre-Emery, Jude Bellingham e Kylian Mbappé hanno già stabilito nuovi primati e hanno la possibilità di alzare ulteriormente l'asticella per le generazioni future durante il loro cammino nella competizione.

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le dieci presenze in Champions League?

16 anni 278 giorni: Lamine Yamal (data di nascita: 13/07/2007; data della 10ª presenza: 16/04/2024)
17 anni 216 giorni: Youri Tielemans (data di nascita: 07/05/1997; data della 10ª presenza: 09/12/2014)
17 anni 289 giorni: Jude Bellingham (data di nascita: 29/06/2003; data della 10ª presenza: 14/04/2021)
17 anni 295 giorni: Geovany Quenda (data di nascita: 30/04/2007; data della 10ª presenza: 19/02/2025)
17 anni 363 giorni: Warren Zaïre-Emery (data di nascita: 08/03/2006; data della 10ª presenza: 05/03/2024)
17 anni 365 giorni: Pau Cubarsí (data di nascita: 22/01/2007; data della 10ª presenza: 21/01/2025)
18 anni 34 giorni: Bojan Krkić (data di nascita: 28/08/1990; data della 10ª presenza: 01/10/2008)
18 anni 68 giorni: Gavi (data di nascita: 05/08/2004; data della 10ª presenza: 12/10/2022)
18 anni 76 giorni: Ismaïl Aissati (data di nascita: 16/08/1988; data della 10ª presenza: 31/10/2006)
18 anni 103 giorni: George Ilenikhena (data di nascita: 16/08/2006; data della 10ª presenza: 27/11/2024)

Lamine Yamal alla 10ª presenza in Champions League
Lamine Yamal alla 10ª presenza in Champions League Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 20 presenze in Champions League?

17 anni 270 giorni: Lamine Yamal (data di nascita: 13/07/2007; data della 20ª presenza: 09/04/2025)
18 anni 277 giorni: Warren Zaïre-Emery (data di nascita: 08/03/2006; data della 20ª presenza: 10/12/2024)
18 anni 287 giorni: Pau Cubarsí (data di nascita: 22/01/2007; data della 20ª presenza: 05/11/2025)
19 anni 88 giorni: Bojan Krkić (data di nascita: 28/08/1990; data della 20ª presenza: 24/11/2009)
19 anni 104 giorni: Jude Bellingham (data di nascita: 29/06/2003; data della 20ª presenza: 11/10/2022)
19 anni 145 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 20ª presenza: 26/09/2006)
19 anni 245 giorni: Roque Santa Cruz (data di nascita: 16/08/1981; data della 20ª presenza: 18/04/2001)
19 anni 308 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 20ª presenza: 24/10/2018)
19 anni 318 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 20ª presenza: 03/04/2001)
19 anni 353 giorni: Jamal Musiala (data di nascita: 26/02/2003; data della 20ª presenza: 14/02/2023)

Lamine Yamal dopo aver segnato contro il Dortmund nella sua ventesima partita di Champions League
Lamine Yamal dopo aver segnato contro il Dortmund nella sua ventesima partita di Champions LeagueAFP via Getty Images
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 30 presenze in Champions League?

19 anni 227 giorni: Warren Zaïre-Emery (data di nascita: 08/03/2006; data della 30ª presenza: 21/10/2025)
20 anni 207 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 30ª presenza: 27/11/2007)
20 anni 215 giorni: Roque Santa Cruz (data di nascita: 16/08/1981; data della 30ª presenza: 19/03/2002)
20 anni 285 giorni: Jude Bellingham (data di nascita: 29/06/2003; data della 30ª presenza: 09/04/2024)
20 anni 296 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 30ª presenza: 12/03/2002)
20 anni 356 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 30ª presenza: 11/12/2019)
21 anni 8 giorni: Jamal Musiala (data di nascita: 26/02/2003; data della 30ª presenza: 05/03/2024)
21 anni 74 giorni: João Neves (data di nascita: 27/09/2004; data della 30ª presenza: 10/12/2025)
21 anni 95 giorni: Eduardo Camavinga (data di nascita: 10/11/2002; data della 30ª presenza: 13/02/2024)
21 anni 193 giorni: Phil Foden (data di nascita: 28/05/2000; data della 30ª presenza: 07/12/2021)

Warren Zaïre-Emery alla sua trentesima presenza in Champions League, a Leverkusen
Warren Zaïre-Emery alla sua trentesima presenza in Champions League, a LeverkusenAFP via Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 40 presenze in Champions League?

21 anni 164 giorni: Jude Bellingham (data di nascita: 29/06/2003; data della 40ª presenza: 10/12/2024)
21 anni 275 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 40ª presenza: 19/02/2003)
21 anni 288 giorni: Jamal Musiala (data di nascita: 26/02/2003; data della 40ª presenza: 10/12/2024)
21 anni 338 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 40ª presenza: 07/04/2009)
21 anni 355 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 40ª presenza: 09/12/2020)
22 anni 17 giorni: Eduardo Camavinga (data di nascita: 10/11/2002; data della 40ª presenza: 27/11/2024)
22 anni 113 giorni: Vinícius Júnior (data di nascita: 12/07/2000; data della 40ª presenza: 02/11/2022)
22 anni 116 giorni: Roque Santa Cruz (data di nascita: 16/08/1981; data della 40ª presenza: 10/12/2003)
22 anni 150 giorni: Phil Foden (data di nascita: 28/05/2000; data della 40ª presenza: 25/10/2022)
22 anni 238 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 40ª presenza: 17/02/2015)

Jude Bellingham del Real Madrid dopo aver segnato contro l'Atalanta nella sua quarantesima partita di Champions League
Jude Bellingham del Real Madrid dopo aver segnato contro l'Atalanta nella sua quarantesima partita di Champions LeagueReal Madrid via Getty Images
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 50 presenze in Champions League?

22 anni 128 giorni: Jude Bellingham (data di nascita: 29/06/2003; data della 50ª presenza: 04/11/2025)
22 anni 155 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 50ª presenza: 22/10/2003)
22 anni 331 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 50ª presenza: 31/03/2010)
22 anni 339 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 50ª presenza: 24/11/2021)
23 anni 112 giorni: Rodrygo (data di nascita: 09/01/2001; data della 50ª presenza: 30/04/2024)
23 anni 166 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 50ª presenza: 07/12/2010)
23 anni 216 giorni: Vinícius Júnior (data di nascita: 12/07/2000; data della 50ª presenza: 13/02/2024)
23 anni 252 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 50ª presenza: 06/03/2001)
23 anni 261 giorni: Phil Foden (data di nascita: 28/05/2000; data della 50ª presenza: 13/02/2024)
23 anni 308 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 50ª presenza: 27/04/2016)

Jude Bellingham (a destra) alla sua 50ª presenza in Champions League, ad Anfield
Jude Bellingham (a destra) alla sua 50ª presenza in Champions League, ad AnfieldGetty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 60 presenze in Champions League?

23 anni 167 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 60ª presenza: 03/11/2004)
24 anni 41 giorni: Rodrygo (data di nascita: 09/01/2001; data della 60ª presenza: 19/02/2025)
24 anni 56 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 60ª presenza: 14/02/2023)
24 anni 116 giorni: Vinícius Júnior (data di nascita: 12/07/2000; data della 60ª presenza: 05/11/2024)
24 anni 117 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 60ª presenza: 19/10/2011)
24 anni 147 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 60ª presenza: 21/11/2001)
24 anni 259 giorni: Phil Foden (data di nascita: 28/05/2000; data della 60ª presenza: 11/02/2025)
24 anni 286 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 60ª presenza: 14/02/2012)
24 anni 298 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 60ª presenza: 18/04/2017)
25 anni 0 giorni: Raphaël Varane (data di nascita: 25/04/1993; data della 60ª presenza: 25/04/2018)

Iker Casillas ha disputato la sua 60ª partita di Champions League con il Real Madrid nel novembre 2004
Iker Casillas ha disputato la sua 60ª partita di Champions League con il Real Madrid nel novembre 2004AFP via Getty Images
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 70 presenze in Champions League?

24 anni 277 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 70ª presenza: 21/02/2006)
25 anni 80 giorni: Vinícius Júnior (data di nascita: 12/07/2000; data della 70ª presenza: 30/09/2025)
25 anni 100 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 70ª presenza: 02/10/2012)
25 anni 112 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 70ª presenza: 10/04/2024)
25 anni 125 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 70ª presenza: 30/10/2002)
25 anni 333 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 70ª presenza: 02/04/2013)
26 anni 16 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 70ª presenza: 29/09/2015)
26 anni 87 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 70ª presenza: 03/05/2011)
26 anni 136 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 70ª presenza: 07/11/2018)
26 anni 195 giorni: Raphaël Varane (data di nascita: 25/04/1993; data della 70ª presenza: 06/11/2019)

Iker Casillas durante la sua 70ª partita di Champions League con il Real Madrid, in casa contro l'Arsenal negli ottavi di finale
Iker Casillas durante la sua 70ª partita di Champions League con il Real Madrid, in casa contro l'Arsenal negli ottavi di finaleGetty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 80 presenze in Champions League?

26 anni 33 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 90ª presenza: 22/01/2025)
26 anni 86 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 80ª presenza: 18/09/2013)
26 anni 96 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 80ª presenza: 01/10/2003)
26 anni 136 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 80ª presenza: 03/10/2007)
26 anni 233 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 80ª presenza: 03/05/2016)
26 anni 332 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 80ª presenza: 01/04/2014)
27 anni 80 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 80ª presenza: 25/04/2012)
27 anni 228 giorni: Raphaël Varane (data di nascita: 25/04/1993; data della 80ª presenza: 09/12/2020)
27 anni 286 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 80ª presenza: 17/10/2017)
28 anni 51 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 80ª presenza: 14/08/2020)

Kylian Mbappé dopo aver segnato per il Real Madrid contro il Salzburg nella sua 80ª partita di Champions League
Kylian Mbappé dopo aver segnato per il Real Madrid contro il Salzburg nella sua 80ª partita di Champions LeagueReal Madrid via Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 90 presenze in Champions League?

26 anni 306 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 90ª presenza: 22/10/2025)
27 anni 114 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 90ª presenza: 19/10/2004)
27 anni 134 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 90ª presenza: 05/11/2014)
27 anni 169 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 90ª presenza: 05/11/2008)
27 anni 364 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 90ª presenza: 12/09/2017)
28 anni 63 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 90ª presenza: 09/04/2013)
28 anni 135 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 90ª presenza: 16/09/2015)
28 anni 258 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 90ª presenza: 19/09/2018)
28 anni 287 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 90ª presenza: 07/04/2021)
29 anni 78 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 90ª presenza: 07/03/2017)

Kylian Mbappé ha giocato la sua 90ª partita in Champions League, in casa contro la Juventus
Kylian Mbappé ha giocato la sua 90ª partita in Champions League, in casa contro la JuventusAFP via Getty Images
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 100 presenze in Champions League?

28 anni 84 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 100ª presenza: 16/09/2015)
28 anni 239 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 100ª presenza: 21/02/2006)
28 anni 272 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 100ª presenza: 16/02/2010)
29 anni 6 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 100ª presenza: 19/09/2018)
29 anni 56 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 100ª presenza: 02/04/2014)
29 anni 286 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 100ª presenza: 06/04/2022)
29 anni 291 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 100ª presenza: 22/10/2019)
30 anni 77 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 100ª presenza: 06/03/2018)
30 anni 148 giorni: Sergio Busquets (data di nascita: 16/07/1988; data della 100ª presenza: 11/12/2018)
30 anni 180 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 100ª presenza: 31/10/2017)

Lionel Messi alla sua 100ª presenza in Champions League, contro la Roma nel settembre 2016
Lionel Messi alla sua 100ª presenza in Champions League, contro la Roma nel settembre 2016Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 110 presenze in Champions League?

29 anni 152 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 110ª presenza: 23/11/2016)
29 anni 328 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 110ª presenza: 13/04/2011)
30 anni 13 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 110ª presenza: 18/02/2015)
30 anni 89 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 110ª presenza: 11/12/2019)
30 anni 98 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 110ª presenza: 03/10/2007)
30 anni 242 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 110ª presenza: 21/02/2023)
30 anni 358 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 110ª presenza: 12/12/2018)
31 anni 51 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 110ª presenza: 24/02/2021)
31 anni 98 giorni: Xavi Hernández (data di nascita: 25/01/1980; data della 110ª presenza: 03/05/2011)
31 anni 112 giorni: Sergio Busquets (data di nascita: 16/07/1988; data della 110ª presenza: 05/11/2019)

Lionel Messi dopo aver segnato contro il Celtic nella sua 110ª partita in Champions League
Lionel Messi dopo aver segnato contro il Celtic nella sua 110ª partita in Champions LeagueAFP via Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 120 presenze in Champions League?

30 anni 151 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 120ª presenza: 22/11/2017)
30 anni 293 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 120ª presenza: 25/11/2015)
30 anni 320 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 120ª presenza: 04/04/2012)
31 anni 79 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 120ª presenza: 01/12/2020)
31 anni 151 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 120ª presenza: 25/11/2008)
31 anni 337 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 120ª presenza: 07/12/2021)
32 anni 90 giorni: Xavi Hernández (data di nascita: 25/01/1980; data della 120ª presenza: 24/04/2012)
32 anni 232 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 120ª presenza: 07/08/2020)
32 anni 240 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 120ª presenza: 19/02/2025)
32 anni 301 giorni: Andrés Iniesta (data di nascita: 11/05/1984; data della 120ª presenza: 08/03/2017)

Paulo Dybala della Juventus e Lionel Messi (a destra) parlano dopo la 120ª partita di Champions League del giocatore del Barcelona
Paulo Dybala della Juventus e Lionel Messi (a destra) parlano dopo la 120ª partita di Champions League del giocatore del BarcelonaJuventus FC via Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 130 presenze in Champions League?

31 anni 240 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 130ª presenza: 19/02/2019)
31 anni 256 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 130ª presenza: 18/10/2016)
32 anni 86 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 130ª presenza: 08/12/2021)
32 anni 156 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 130ª presenza: 23/10/2013)
32 anni 256 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 130ª presenza: 10/03/2010)
32 anni 274 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 130ª presenza: 05/10/2022)
33 anni 88 giorni: Xavi Hernández (data di nascita: 25/01/1980; data della 130ª presenza: 23/04/2013)
33 anni 137 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 130ª presenza: 05/05/2021)
33 anni 334 giorni: Andrés Iniesta (data di nascita: 11/05/1984; data della 130ª presenza: 10/04/2018)
36 anni 160 giorni: Sergio Ramos (data di nascita: 30/03/1986; data della 130ª presenza:06/09/2022)

Lionel Messi viene fermato dal Lyon durante la sua 130ª partita di Champions League
Lionel Messi viene fermato dal Lyon durante la sua 130ª partita di Champions LeagueAFP via Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 140 presenze in Champions League?

32 anni 118 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 140ª presenza: 03/06/2017)
32 anni 156 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 140ª presenza: 27/11/2019)
33 anni 4 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 140ª presenza: 24/05/2014)
33 anni 176 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 140ª presenza: 08/03/2023)
33 anni 259 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 140ª presenza: 20/09/2023)
33 anni 290 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 140ª presenza: 13/04/2011)
34 anni 66 giorni: Xavi Hernández (data di nascita: 25/01/1980; data della 140ª presenza: 01/04/2014)
34 anni 128 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 140ª presenza: 26/04/2022) 37 anni 208 giorni: Sergio Ramos (data di nascita: 30/03/1986; data della 140ª presenza: 24/10/2023)
38 anni 42 giorni: Manuel Neuer (data di nascita: 27/03/1986; data della 140ª presenza: 08/05/2024)

Cristiano Ronaldo ha segnato nella finale di Champions League del 2017 alla sua 140ª presenza nella competizione
Cristiano Ronaldo ha segnato nella finale di Champions League del 2017 alla sua 140ª presenza nella competizioneReal Madrid via Getty Images

Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 150 presenze in Champions League?

33 anni 65 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 150ª presenza: 11/04/2018)
33 anni 358 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 150ª presenza: 13/05/2015)
34 anni 83 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 150ª presenza: 15/09/2021)
34 anni 125 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 150ª presenza: 08/05/2024)
34 anni 230 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 150ª presenza: 30/04/2024)
35 anni 107 giorni: Xavi Hernández (data di nascita: 25/01/1980; data della 150ª presenza: 12/05/2015)
35 anni 120 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 150ª presenza: 18/04/2023)
38 anni 343 giorni: Manuel Neuer (data di nascita: 27/03/1986; data della 150ª presenza: 05/03/2025)

Cristiano Ronaldo ha segnato un rigore in casa della Juventus nella sua 150ª partita di Champions League
Cristiano Ronaldo ha segnato un rigore in casa della Juventus nella sua 150ª partita di Champions LeagueUEFA via Getty Images

