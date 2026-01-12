Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 presenze in Champions League?
lunedì 12 gennaio 2026
Lamine Yamal, Jude Bellingham, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono tra le stelle che hanno raggiunto traguardi importanti in Champions League in tempi record.
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Iker Casillas hanno raggiunto traguardi storici in termini di presenze nella UEFA Champions League in tempi record, ma le nuove generazioni stanno insidiando i loro record.
Lamine Yamal, Warren Zaïre-Emery, Jude Bellingham e Kylian Mbappé hanno già stabilito nuovi primati e hanno la possibilità di alzare ulteriormente l'asticella per le generazioni future durante il loro cammino nella competizione.
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le dieci presenze in Champions League?
16 anni 278 giorni: Lamine Yamal (data di nascita: 13/07/2007; data della 10ª presenza: 16/04/2024)
17 anni 216 giorni: Youri Tielemans (data di nascita: 07/05/1997; data della 10ª presenza: 09/12/2014)
17 anni 289 giorni: Jude Bellingham (data di nascita: 29/06/2003; data della 10ª presenza: 14/04/2021)
17 anni 295 giorni: Geovany Quenda (data di nascita: 30/04/2007; data della 10ª presenza: 19/02/2025)
17 anni 363 giorni: Warren Zaïre-Emery (data di nascita: 08/03/2006; data della 10ª presenza: 05/03/2024)
17 anni 365 giorni: Pau Cubarsí (data di nascita: 22/01/2007; data della 10ª presenza: 21/01/2025)
18 anni 34 giorni: Bojan Krkić (data di nascita: 28/08/1990; data della 10ª presenza: 01/10/2008)
18 anni 68 giorni: Gavi (data di nascita: 05/08/2004; data della 10ª presenza: 12/10/2022)
18 anni 76 giorni: Ismaïl Aissati (data di nascita: 16/08/1988; data della 10ª presenza: 31/10/2006)
18 anni 103 giorni: George Ilenikhena (data di nascita: 16/08/2006; data della 10ª presenza: 27/11/2024)
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 20 presenze in Champions League?
17 anni 270 giorni: Lamine Yamal (data di nascita: 13/07/2007; data della 20ª presenza: 09/04/2025)
18 anni 277 giorni: Warren Zaïre-Emery (data di nascita: 08/03/2006; data della 20ª presenza: 10/12/2024)
18 anni 287 giorni: Pau Cubarsí (data di nascita: 22/01/2007; data della 20ª presenza: 05/11/2025)
19 anni 88 giorni: Bojan Krkić (data di nascita: 28/08/1990; data della 20ª presenza: 24/11/2009)
19 anni 104 giorni: Jude Bellingham (data di nascita: 29/06/2003; data della 20ª presenza: 11/10/2022)
19 anni 145 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 20ª presenza: 26/09/2006)
19 anni 245 giorni: Roque Santa Cruz (data di nascita: 16/08/1981; data della 20ª presenza: 18/04/2001)
19 anni 308 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 20ª presenza: 24/10/2018)
19 anni 318 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 20ª presenza: 03/04/2001)
19 anni 353 giorni: Jamal Musiala (data di nascita: 26/02/2003; data della 20ª presenza: 14/02/2023)
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 30 presenze in Champions League?
19 anni 227 giorni: Warren Zaïre-Emery (data di nascita: 08/03/2006; data della 30ª presenza: 21/10/2025)
20 anni 207 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 30ª presenza: 27/11/2007)
20 anni 215 giorni: Roque Santa Cruz (data di nascita: 16/08/1981; data della 30ª presenza: 19/03/2002)
20 anni 285 giorni: Jude Bellingham (data di nascita: 29/06/2003; data della 30ª presenza: 09/04/2024)
20 anni 296 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 30ª presenza: 12/03/2002)
20 anni 356 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 30ª presenza: 11/12/2019)
21 anni 8 giorni: Jamal Musiala (data di nascita: 26/02/2003; data della 30ª presenza: 05/03/2024)
21 anni 74 giorni: João Neves (data di nascita: 27/09/2004; data della 30ª presenza: 10/12/2025)
21 anni 95 giorni: Eduardo Camavinga (data di nascita: 10/11/2002; data della 30ª presenza: 13/02/2024)
21 anni 193 giorni: Phil Foden (data di nascita: 28/05/2000; data della 30ª presenza: 07/12/2021)
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 40 presenze in Champions League?
21 anni 164 giorni: Jude Bellingham (data di nascita: 29/06/2003; data della 40ª presenza: 10/12/2024)
21 anni 275 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 40ª presenza: 19/02/2003)
21 anni 288 giorni: Jamal Musiala (data di nascita: 26/02/2003; data della 40ª presenza: 10/12/2024)
21 anni 338 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 40ª presenza: 07/04/2009)
21 anni 355 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 40ª presenza: 09/12/2020)
22 anni 17 giorni: Eduardo Camavinga (data di nascita: 10/11/2002; data della 40ª presenza: 27/11/2024)
22 anni 113 giorni: Vinícius Júnior (data di nascita: 12/07/2000; data della 40ª presenza: 02/11/2022)
22 anni 116 giorni: Roque Santa Cruz (data di nascita: 16/08/1981; data della 40ª presenza: 10/12/2003)
22 anni 150 giorni: Phil Foden (data di nascita: 28/05/2000; data della 40ª presenza: 25/10/2022)
22 anni 238 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 40ª presenza: 17/02/2015)
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 50 presenze in Champions League?
22 anni 128 giorni: Jude Bellingham (data di nascita: 29/06/2003; data della 50ª presenza: 04/11/2025)
22 anni 155 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 50ª presenza: 22/10/2003)
22 anni 331 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 50ª presenza: 31/03/2010)
22 anni 339 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 50ª presenza: 24/11/2021)
23 anni 112 giorni: Rodrygo (data di nascita: 09/01/2001; data della 50ª presenza: 30/04/2024)
23 anni 166 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 50ª presenza: 07/12/2010)
23 anni 216 giorni: Vinícius Júnior (data di nascita: 12/07/2000; data della 50ª presenza: 13/02/2024)
23 anni 252 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 50ª presenza: 06/03/2001)
23 anni 261 giorni: Phil Foden (data di nascita: 28/05/2000; data della 50ª presenza: 13/02/2024)
23 anni 308 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 50ª presenza: 27/04/2016)
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 60 presenze in Champions League?
23 anni 167 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 60ª presenza: 03/11/2004)
24 anni 41 giorni: Rodrygo (data di nascita: 09/01/2001; data della 60ª presenza: 19/02/2025)
24 anni 56 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 60ª presenza: 14/02/2023)
24 anni 116 giorni: Vinícius Júnior (data di nascita: 12/07/2000; data della 60ª presenza: 05/11/2024)
24 anni 117 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 60ª presenza: 19/10/2011)
24 anni 147 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 60ª presenza: 21/11/2001)
24 anni 259 giorni: Phil Foden (data di nascita: 28/05/2000; data della 60ª presenza: 11/02/2025)
24 anni 286 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 60ª presenza: 14/02/2012)
24 anni 298 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 60ª presenza: 18/04/2017)
25 anni 0 giorni: Raphaël Varane (data di nascita: 25/04/1993; data della 60ª presenza: 25/04/2018)
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 70 presenze in Champions League?
24 anni 277 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 70ª presenza: 21/02/2006)
25 anni 80 giorni: Vinícius Júnior (data di nascita: 12/07/2000; data della 70ª presenza: 30/09/2025)
25 anni 100 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 70ª presenza: 02/10/2012)
25 anni 112 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 70ª presenza: 10/04/2024)
25 anni 125 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 70ª presenza: 30/10/2002)
25 anni 333 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 70ª presenza: 02/04/2013)
26 anni 16 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 70ª presenza: 29/09/2015)
26 anni 87 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 70ª presenza: 03/05/2011)
26 anni 136 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 70ª presenza: 07/11/2018)
26 anni 195 giorni: Raphaël Varane (data di nascita: 25/04/1993; data della 70ª presenza: 06/11/2019)
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 80 presenze in Champions League?
26 anni 33 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 90ª presenza: 22/01/2025)
26 anni 86 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 80ª presenza: 18/09/2013)
26 anni 96 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 80ª presenza: 01/10/2003)
26 anni 136 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 80ª presenza: 03/10/2007)
26 anni 233 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 80ª presenza: 03/05/2016)
26 anni 332 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 80ª presenza: 01/04/2014)
27 anni 80 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 80ª presenza: 25/04/2012)
27 anni 228 giorni: Raphaël Varane (data di nascita: 25/04/1993; data della 80ª presenza: 09/12/2020)
27 anni 286 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 80ª presenza: 17/10/2017)
28 anni 51 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 80ª presenza: 14/08/2020)
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 90 presenze in Champions League?
26 anni 306 giorni: Kylian Mbappé (data di nascita: 20/12/1998; data della 90ª presenza: 22/10/2025)
27 anni 114 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 90ª presenza: 19/10/2004)
27 anni 134 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 90ª presenza: 05/11/2014)
27 anni 169 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 90ª presenza: 05/11/2008)
27 anni 364 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 90ª presenza: 12/09/2017)
28 anni 63 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 90ª presenza: 09/04/2013)
28 anni 135 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 90ª presenza: 16/09/2015)
28 anni 258 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 90ª presenza: 19/09/2018)
28 anni 287 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 90ª presenza: 07/04/2021)
29 anni 78 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 90ª presenza: 07/03/2017)
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 100 presenze in Champions League?
28 anni 84 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 100ª presenza: 16/09/2015)
28 anni 239 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 100ª presenza: 21/02/2006)
28 anni 272 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 100ª presenza: 16/02/2010)
29 anni 6 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 100ª presenza: 19/09/2018)
29 anni 56 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 100ª presenza: 02/04/2014)
29 anni 286 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 100ª presenza: 06/04/2022)
29 anni 291 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 100ª presenza: 22/10/2019)
30 anni 77 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 100ª presenza: 06/03/2018)
30 anni 148 giorni: Sergio Busquets (data di nascita: 16/07/1988; data della 100ª presenza: 11/12/2018)
30 anni 180 giorni: Cesc Fàbregas (data di nascita: 04/05/1987; data della 100ª presenza: 31/10/2017)
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 110 presenze in Champions League?
29 anni 152 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 110ª presenza: 23/11/2016)
29 anni 328 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 110ª presenza: 13/04/2011)
30 anni 13 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 110ª presenza: 18/02/2015)
30 anni 89 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 110ª presenza: 11/12/2019)
30 anni 98 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 110ª presenza: 03/10/2007)
30 anni 242 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 110ª presenza: 21/02/2023)
30 anni 358 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 110ª presenza: 12/12/2018)
31 anni 51 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 110ª presenza: 24/02/2021)
31 anni 98 giorni: Xavi Hernández (data di nascita: 25/01/1980; data della 110ª presenza: 03/05/2011)
31 anni 112 giorni: Sergio Busquets (data di nascita: 16/07/1988; data della 110ª presenza: 05/11/2019)
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 120 presenze in Champions League?
30 anni 151 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 120ª presenza: 22/11/2017)
30 anni 293 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 120ª presenza: 25/11/2015)
30 anni 320 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 120ª presenza: 04/04/2012)
31 anni 79 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 120ª presenza: 01/12/2020)
31 anni 151 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 120ª presenza: 25/11/2008)
31 anni 337 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 120ª presenza: 07/12/2021)
32 anni 90 giorni: Xavi Hernández (data di nascita: 25/01/1980; data della 120ª presenza: 24/04/2012)
32 anni 232 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 120ª presenza: 07/08/2020)
32 anni 240 giorni: David Alaba (data di nascita: 24/06/1992; data della 120ª presenza: 19/02/2025)
32 anni 301 giorni: Andrés Iniesta (data di nascita: 11/05/1984; data della 120ª presenza: 08/03/2017)
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 130 presenze in Champions League?
31 anni 240 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 130ª presenza: 19/02/2019)
31 anni 256 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 130ª presenza: 18/10/2016)
32 anni 86 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 130ª presenza: 08/12/2021)
32 anni 156 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 130ª presenza: 23/10/2013)
32 anni 256 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 130ª presenza: 10/03/2010)
32 anni 274 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 130ª presenza: 05/10/2022)
33 anni 88 giorni: Xavi Hernández (data di nascita: 25/01/1980; data della 130ª presenza: 23/04/2013)
33 anni 137 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 130ª presenza: 05/05/2021)
33 anni 334 giorni: Andrés Iniesta (data di nascita: 11/05/1984; data della 130ª presenza: 10/04/2018)
36 anni 160 giorni: Sergio Ramos (data di nascita: 30/03/1986; data della 130ª presenza:06/09/2022)
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 140 presenze in Champions League?
32 anni 118 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 140ª presenza: 03/06/2017)
32 anni 156 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 140ª presenza: 27/11/2019)
33 anni 4 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 140ª presenza: 24/05/2014)
33 anni 176 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 140ª presenza: 08/03/2023)
33 anni 259 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 140ª presenza: 20/09/2023)
33 anni 290 giorni: Raúl González (data di nascita: 27/06/1977; data della 140ª presenza: 13/04/2011)
34 anni 66 giorni: Xavi Hernández (data di nascita: 25/01/1980; data della 140ª presenza: 01/04/2014)
34 anni 128 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 140ª presenza: 26/04/2022) 37 anni 208 giorni: Sergio Ramos (data di nascita: 30/03/1986; data della 140ª presenza: 24/10/2023)
38 anni 42 giorni: Manuel Neuer (data di nascita: 27/03/1986; data della 140ª presenza: 08/05/2024)
Chi sono i giocatori più giovani ad aver raggiunto le 150 presenze in Champions League?
33 anni 65 giorni: Cristiano Ronaldo (data di nascita: 05/02/1985; data della 150ª presenza: 11/04/2018)
33 anni 358 giorni: Iker Casillas (data di nascita: 20/05/1981; data della 150ª presenza: 13/05/2015)
34 anni 83 giorni: Lionel Messi (data di nascita: 24/06/1987; data della 150ª presenza: 15/09/2021)
34 anni 125 giorni: Toni Kroos (data di nascita: 04/01/1990; data della 150ª presenza: 08/05/2024)
34 anni 230 giorni: Thomas Müller (data di nascita: 13/09/1989; data della 150ª presenza: 30/04/2024)
35 anni 107 giorni: Xavi Hernández (data di nascita: 25/01/1980; data della 150ª presenza: 12/05/2015)
35 anni 120 giorni: Karim Benzema (data di nascita: 19/12/1987; data della 150ª presenza: 18/04/2023)
38 anni 343 giorni: Manuel Neuer (data di nascita: 27/03/1986; data della 150ª presenza: 05/03/2025)