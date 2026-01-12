Chi ha segnato più gol in Champions League all'età di 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 anni?
lunedì 12 gennaio 2026
Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lionel Messi detengono i record dei migliori marcatori della Champions League in ogni fascia d'età dai 18 ai 30 anni.
A soli 17 anni, Lennart Karl e Viktor Daðason si stanno affermando in questa edizione di UEFA Champions League, mentre Kylian Mbappé ed Erling Haaland continuano ad avvicinarsi ai record stabiliti da Lionel Messi.
Scopri chi sono stati i migliori marcatori della competizione in ogni fascia d'età dai 18 ai 30 anni.
Chi ha segnato più gol in Champions League prima dei 18 anni?
5: Lamine Yamal (23 presenze)
3: Lennart Karl (4)*
2: Viktor Daðason (4)*
2: Ethan Nwaneri (6)
2: Ansu Fati (7)
* Potrebbero ancora aumentare il loro totale nella Champions League 2025/26.
Chi ha segnato più gol in Champions League prima dei 19 anni?
10: Kylian Mbappé (15 presenze)
7: Lamine Yamal (28)*
6: Raúl González (8)
4: Rodrygo (4)
4: Bojan Krkić (18)
3: Karim Benzema (3)
3: Wayne Rooney (2)
3: Lennart Karl (4)*
3: Estêvão (5)*
3: Obafemi Martins (7)
3: George Ilenikhena (12)
* Potrebbero ancora aumentare il loro totale nella Champions League 2025/26
Chi ha segnato più gol in Champions League prima dei 20 anni?
13: Kylian Mbappé (23)
10: Erling Haaland (8)
7: Patrick Kluivert (18)
7: Lamine Yamal (28)*
5: Ayegbeni Yakubu (5)
6: Raúl González (8)
6: Karim Benzema (9)
5: Rodrygo (11)
5: Désiré Doué (16)
6: Jude Bellingham (23)
5: Bojan Krkić (23)
* Potrebbero ancora aumentare il loro totale nella Champions League 2025/26
Chi ha segnato più gol in Champions League prima dei 21 anni?
20: Erling Haaland (16 presenze)
19: Kylian Mbappé (30)
12: Karim Benzema (17)
10: Jude Bellingham (34)
9: Patrick Kluivert (22)
8: Obafemi Martins (19)
8: Raúl González (19)
8: Javier Saviola (19)
8: Lionel Messi (21)
7: Thierry Henry (9)
7: Désiré Doué (18)*
7: Rodrygo (21)
7: Lamine Yamal (28)*
* Potrebbero ancora aumentare il loro totale nella Champions League 2025/26
Chi ha segnato più gol in Champions League prima dei 22 anni?
23: Erling Haaland (19 presenze)
21: Kylian Mbappé (40)
17: Lionel Messi (21)
13: Karim Benzema (23)
13: Rodrygo (33)
13: Jude Bellingham (47)
11: Javier Saviola (23)
11: Raúl González (27)
9: Patrick Kluivert (22)
9: Obafemi Martins (25)
9: Wayne Rooney (25)
9: Phil Foden (36)
Chi ha segnato più gol in Champions League prima dei 23 anni?
35: Erling Haaland (30 presenze)
31: Kylian Mbappé (51)
25: Lionel Messi (44)
21: Raúl González (42)
18: Rodrygo (45)
17: Karim Benzema (29)
15: Alessandro Del Piero (21)
15: Andriy Shevchenko (23)
15: Javier Saviola (28)
15: Vinícius Jùnior (46)
Chi ha segnato più gol in Champions League prima dei 24 anni?
41: Erling Haaland (39 presenze)
40: Kylian Mbappé (59)
37: Lionel Messi (57)
28: Raúl González (54)
23: Karim Benzema (38)
21: Vinícius Jùnior (56)
20: Alessandro Del Piero (31)
20: Rodrygo (56)
17: Andriy Shevchenko (29)
16: Gabriel Jesus (27)
16: Neymar (27)
16: Patrick Kluivert (36)
16: Thomas Müller (46)
Chi ha segnato più gol in Champions League prima dei 25 anni?
51: Lionel Messi (68 presenze)
49: Erling Haaland (48)
43: Kylian Mbappé (63)
34: Raúl González (66)
29: Karim Benzema (48)
29: Vinícius Jùnior (68)
26: Rodrygo (68)
21: Cristiano Ronaldo (56)
21: Thomas Müller (58)
20: Alessandro Del Piero (31)
20: Andriy Shevchenko (38)
20: Wayne Rooney (54)
Chi ha segnato più gol in Champions League prima dei 26 anni?
59: Lionel Messi (79 presenze)
55: Erling Haaland (54)*
50: Kylian Mbappé (79)
43: Raúl González (78)
33: Karim Benzema (58)
29: Vinícius Jùnior (74)*
28: Thomas Müller (68)
27: Neymar (46)
26: Thierry Henry (50)
26: Wayne Rooney (64)
26: Cristiano Ronaldo (64)
26: Rodrygo (68)*
* Potrebbero ancora aumentare il loro totale nella Champions League 2025/26
Chi ha segnato più gol in Champions League prima dei 27 anni?
67: Lionel Messi (86 presenze)
64: Kylian Mbappé (92)
55: Erling Haaland (54)*
45: Raúl González (87)
41: Karim Benzema (69)
36: Thomas Müller (80)
32: Neymar (53)
31: Thierry Henry (60)
31: Cristiano Ronaldo (74)
30: Ruud van Nistelrooy (34)
* Potrebbero ancora aumentare il loro totale nella Champions League 2025/26
Chi ha segnato più gol in Champions League prima dei 28 anni?
77: Lionel Messi (99 presenze)
64: Kylian Mbappé (92)*
55: Erling Haaland (54)*
49: Raúl González (95)
46: Karim Benzema (77)
44: Cristiano Ronaldo (86)
39: Thomas Müller (90)
36: Thierry Henry (68)
34: Ruud van Nistelrooy (41)
33: Neymar (55)
* Potrebbero ancora aumentare il loro totale nella Champions League 2025/26
Chi ha segnato più gol in Champions League prima dei 29 anni?
83: Lionel Messi (106 presenze)
64: Kylian Mbappé (92)*
59: Cristiano Ronaldo (97)
55: Erling Haaland (54)*
51: Raúl González (101)
50: Karim Benzema (88)
42: Ruud van Nistelrooy (48)
42: Thomas Müller (99)
41: Neymar (65)
41: Thierry Henry (79)
* Potrebbero ancora aumentare il loro totale nella Champions League 2025/26
Chi ha segnato più gol in Champions League prima dei 30 anni?
94: Lionel Messi (115 presenze)
72: Cristiano Ronaldo (109)
64: Kylian Mbappé (92)*
56: Raúl González (108)
55: Erling Haaland (54)*
53: Karim Benzema (98)
45: Robert Lewandowski (72)
43: Ruud van Nistelrooy (54)
43: Andriy Shevchenko (81)
42: Thierry Henry (82)
42: Thomas Müller (105)
* Potrebbero ancora aumentare il loro totale nella Champions League 2025/26