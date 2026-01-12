Adidas celebra i 25 anni di partnership con la UEFA Champions League attraverso un pallone esclusivo

Adidas ha presentato il pallone ufficiale del 25° anniversario della sua collaborazione con la UEFA Champions League. Il pallone richiama alla memoria i momenti iconici della competizione e i calciatori leggendari che hanno caratterizzato il torneo nel corso delle generazioni.

Il pallone occupa il centro della celebrazione di questa lunga partnership, ed è una riedizione del pallone ufficiale originale adidas FINALE 1, meticolosamente riprogettato per il calcio di oggi. Il pallone del 25° anniversario riprende gli stessi colori e la stessa stampa grafica del primo design "starball", introducendo però un effetto cromatico contemporaneo che sfuma delicatamente dal nero al viola a seconda dell'angolo di visione.

Per celebrare questo traguardo, adidas ha anche creato uno speciale logo per il 25° anniversario, che spicca sul pallone e simboleggia il rapporto duraturo tra adidas, la UEFA Champions League e i giocatori che ne hanno plasmato la storia.

Mantenendo i più elevati standard, il pallone utilizza la stessa struttura senza cuciture termosaldata dei recenti palloni ufficiali della UEFA Champions League, garantendo prestazioni d'élite grazie a precisione, uniformità e controllo ottimali in tutte le condizioni.

Sin dal suo debutto, l'adidas starball ha superato il suo ruolo di pallone da gioco per diventare un simbolo dello spirito e dell'identità della UEFA Champions League. Ogni edizione ha catturato l'essenza della competizione, dalle città ospitanti ai giocatori che alla fine hanno sollevato il trofeo, fungendo da punto di riferimento nella storia del calcio.

Da 25 anni è presente nei momenti più indimenticabili della competizione: il tiro al volo di Zinédine Zidane nella finale del 2002, le prodezze di Lionel Messi che hanno segnato un'epoca e innumerevoli altri momenti che sono entrati a far parte della memoria calcistica mondiale.

Per celebrare e ricordare questo legame, adidas ha riunito le leggende passate, presenti e future della UEFA Champions League in una serie di immagini. Zidane, Messi, Toni Kroos, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé e Lamine Yamal appaiono uniti attorno al pallone che è stato al centro dei loro momenti decisivi, rappresentando 25 anni iconici di storia e le generazioni ancora a venire.

Il pallone sarà utilizzato nella settima e ottava giornata di UEFA Champions League.

Il pallone ufficiale che celebra i 25 anni di collaborazione tra adidas e la UEFA Champions League è disponibile nei negozi adidas, presso rivenditori selezionati e online su adidas.com.