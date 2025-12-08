Intervista a João Neves: il centrocampista del Paris cammina a testa alta

A 21 anni, il João Neves vanta già una notevole bacheca di trofei; c'è il campionato vinto con il Benfica, la UEFA Nations League con il Portogallo nel 2025 e poi i titoli in Ligue 1, Coppa di Francia e UEFA Champions League della scorsa stagione.

Brevilineo, agile e tecnicamente dotato, il centrocampista del Paris ha consolidato le ottime prestazioni della scorsa stagione e, mentre si prepara ad affrontare l'Athletic Club alla quinta giornata, ha ancora molto da aspettarsi. A UEFA.com, Neves racconta tutte le sue ambizioni e motivazioni.

Le sue caratteristiche fisiche

[Forse la gente mi sottovaluta] per via della mia stazza e del fatto che non ho una grande forza fisica, ma anche l'intelligenza è importante. Se non sei forte fisicamente, devi essere intelligente. Certo, avere più resistenza, più forza e velocità aiuta le prestazioni, ma non credo sia la cosa principale.

Da piccolo, in effetti, ero attaccante, ma man mano che il campo si ingrandiva ho scoperto quali fossero i miei veri punti di forza e le mie qualità. Il centrocampo è sempre stato la scelta migliore per me, perché voglio essere un giocatore completo. Voglio poter fare un po' di tutto.

Il padre poliziotto

Tutto doveva sempre essere in ordine e ho portato questa abitudine nella mia vita da adulto. Non sarei dove sono ora se non fosse stato per quell'educazione così rigida. Non avrei la perseveranza e la resilienza che ho.

Ricordo che correvamo durante il lockdown, ci allenavamo a casa. Il programma prevedeva 15 secondi di camminata e 15 secondi di corsa, ma mio padre, senza dirmi nulla, mi faceva correre per 17 secondi e riposare per 13. Non ne sapevo nulla, pensavo di fare il solito 15+15. Questa storia ti dà un'idea di com'è stata la mia gioventù.

L'aspetto un po' insolito

Giocare con la maglietta dentro i pantaloncini e i calzettoni sotto il ginocchio è una tradizione del Benfica che seguo ancora oggi. Come dico ai miei amici, se non la rispetto ho anche paura, perché se succede qualcosa di brutto userò quella scusa! Non riesco a convincermi a cambiare.

Maglia dentro i pantaloncini e calzettoni sotto il ginocchio sono il tratto distintivo di João Neves Getty Images

Mantenere un basso profilo

Vado al bar e tutto il resto, ma cerco di passare inosservato e di sembrare una persona normale. Magari due o tre persone mi riconoscono e mi chiedono una foto, ma gli altri mi lasciano stare. Non ho i baffi di Vitinha o qualche gesto che mi rende riconoscibile all'istante. Un cappello che porto di solito e che mi piace è sufficiente.

Le prospettive del Paris di difendere il titolo in Champions League

Siamo quasi certi di arrivare tra le prime 24, ma il nostro obiettivo è arrivare tra le prime otto. Prenderemo le cose partita per partita, come abbiamo fatto la scorsa stagione. Stavamo vivendo una stagione difficile in Champions League, ma poi guarda com'è andata.

Ricordo che ero rilassato quando sono sceso in campo [nella finale della scorsa stagione], ma ascoltando l'inno della Champions League mi è venuta la pelle d'oca. Al triplice fischio ho sentito il sollievo più grande della mia vita. La stagione era finita e l'avevamo conclusa nel modo migliore possibile: nessuno poteva accusarci di nulla. Si trattava solo di passare il tempo, festeggiare, goderci quel momento e ridere con i nostri cari.