L'intervista a Eberechi Eze: sogno Champions League, orgoglio Arsenal e l'importanza di Mikel Arteta

Dopo aver lasciato l'Arsenal all'età di 13 anni, Eberechi Eze ha impiegato 14 anni per realizzare il suo sogno di giocare nella squadra per cui tifava fin da bambino. Ma il 27enne inglese non si vuole adagiare sugli allori nella sua prima stagione con i Gunners (e la sua prima in UEFA Champions League).

Il calciatore della Nazionale inglese ha mosso i primi passi nel mondo del calcio coi Queens Park Rangers, squadra della zona ovest di Londra, per poi trasferirsi a sud del Tamigi nel Crystal Palace, dove ha militato per cinque anni prima di passare all'Arsenal nell'estate scorsa. Un sogno che si è avverato ma, come raccontato alla UEFA, per Eze questo non è che l'inizio.

Cosa significa giocare con l'Arsenal

Ho desiderato vestire la maglia dell'Arsenal sin dal momento in cui ho iniziato a giocare a calcio a livello professionistico. Darò sempre il massimo per questa squadra perché essere qui significa molto per me.

Ho ancora tanti obiettivi da realizzare, quindi essere qui non è che l'inizio. Essere appagato di giocare per l'Arsenal non è il modo giusto di approcciarsi. Non fa parte del mio carattere. C'è ancora tanto da fare e da raggiungere.

Champions League: Arsenal - Atleti 4-0 ﻿

Sulla sua prima stagione in Champions League

È un altro obiettivo che mi sono prefissato, e giocarci è già una cosa importante, e ne sono grato. Ma ovviamente non mi accontento di essere qui: voglio vincere la competizione. Questo è il modo di pensare del club, questo è il modo di pensare della squadra; vogliamo vincere ogni singola partita che giochiamo.

La prima volta [che ho giocato nella competizione], non mi sono nemmeno accorto che stavano suonando l'inno della Champions League, perché ero troppo concentrato e pronto a giocare. È stato solo quando mi sono seduto in panchina per la seconda partita che ho davvero apprezzato la musica e il palcoscenico della Champions League. È stato speciale ascoltarlo e realizzare di farne parte.

L'arrivo di Eberechi Eze per il suo esordio casalingo in Champions League contro l'Olympiacos Arsenal FC via Getty Images

Se è migliorato sotto la guida di Mikel Arteta

Sì, al 100%. Sono cresciuto tantissimo come giocatore. È cambiato il mio modo di pensare e di vedere il gioco. La sua energia ti permette di continuare a spingere, di continuare a voler migliorare. Si è creato un ambiente speciale.

Fin dalla prima volta che ho parlato col mister, ho capito che tipo di persona fosse. Si percepiva la sua energia, il suo entusiasmo e la sua voglia di migliorare, di crescere e di vincere. Ed è contagioso. È bello farne parte, ed è qualcosa che desideravo. Essere parte di questo progetto, crescere e migliorare è proprio quello che voglio.

L'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta (a destra) parla con Eberechi Eze e Declan Rice durante una partita di Champions League Arsenal FC via Getty Images

Cosa rende speciale questo Arsenal

La consapevolezza e l'attenzione ai dettagli che abbiamo sono qualcosa che non avevo mai sperimentato prima. C'è una fiducia totale in qualunque cosa facciamo, e questo si traduce in buone prestazioni in campo.

Tanto dipende dal carattere dei giocatori che compongono la squadra, ma in realtà molto dipende dall'allenatore. Si vede che tutti cantano dallo stesso spartito, e quando questo accade, nulla diventa impossibile.