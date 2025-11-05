Riepilogo mercoledì: vincono Inter e Atalanta, Galatasaray corsaro ad Amsterdam

Inter e Manchester City vincono ancora, l'Atalanta espugna Marsiglia, Club Brugge e Barcellona pareggiano una gara ricca di emozioni e Victor Osimhen firma una tripletta in casa dell'Ajax alla quarta giornata di UEFA Champions League, in cui si registrano anche due risultati memorabili per Pafos e Qarabağ.

UEFA.com riassume tutte le sfide di mercoledì.

Inter - Kairat Almaty 2-1

L'Inter resta a punteggio grazie a una vittoria di misura contro il Kairat Almaty. I nerazzurri trovano il portiere ospite Temirlan Anarbekov in ottima forma, ma alla fine lo superano al 45' con Lautaro Martínez.

Il Kairat pareggia al 10' della ripresa con Ofri Arad, che insacca di testa dopo un mancato disimpegno dei padroni di casa su calcio d'angolo. L'undici Cristian Chivu, però, suggella la vittoria 12 minuti più tardi con un gol dalla distanza di Carlos Augusto.

Player of the Match: Carlos Augusto (Inter)

Manchester City - Borussia Dortmund 4-1

Con due bei gol Phil Foden, i Cityzens infliggono al Dortmund la prima sconfitta nella fase campionato. Il centrocampista inglese apre le marcature con maestria a metà del primo tempo, mentre Erling Haaland segna il suo 27esimo gol della stagione tra club e nazionale sette minuti più tardi con una potente conclusione.

Foden centra la sua prima doppietta in Champions League con una rete quasi identica alla prima al 57', poi Waldemar Anton accorcia le distanze su cross di Julian Ryerson. Il subentrato Rayan Cherki ripristina il vantaggio di tre gol dei padroni di casa nel recupero.

Player of the Match: Phil Foden (Manchester City)

Club Brugge - Barcelona 3-3

Lamine Yamal dopo il suo splendido gol AFP via Getty Images

Il Barcellona è costretto a pareggiare tre volte in una gara spettacolare. Dopo i gol di Nicolò Tresoldi e Ferran Torres in avvio di gara, Carlos Forbs segna in contropiede e porta in vantaggio il Bruges prima dell'intervallo.



Quindi, Lamine Yamal finalizza un bello scambio al limite dell'area e pareggia, ma poi Forbs si invola solitario a rete e riporta in vantaggio i padroni di casa. Il Barça pareggia per la terza volta con un tiro di Yamal deviato in rete da Christos Tzolis. I blaugrana, che rimpiangono i legni colpiti da Fermín López, Jules Koundé ed Eric García, sono a sette punti, tre in più della squadra belga.

Player of the Match: Carlos Forbs (Club Brugge)

Ajax - Galatasaray 0-3

La tripletta di Osimhen fa la differenza ad Amsterdam. L'attaccante sfiora il gol nel primo tempo ma viene fermato da una splendida parata di Remko Pasveer, ma poi apre le marcature di testa su un meraviglioso cross di Leroy Sané e trasforma due rigori assegnati per falli di mano. Osimhen diventa così il secondo giocatore del Galatasaray a segnare una tripletta in Champions League dopo Burak Yılmaz contro il Cluj nel 2012.

Player of the Match: Victor Osimhen (Galatasaray)

Qarabağ - Chelsea 2-2

Il gol di Alejandro Garnacho permette al Chelsea di tornare da Baku con almeno un punto dopo una gara al cardiopalma. Estêvão porta in vantaggio gli ospiti al 16', ma il Qarabağ rimonta con due gol in dieci minuti grazie a un preciso tiro di Leandro Andrade e a un rigore di Marko Janković.

Poco dopo l'intervallo, Garnacho pareggia dopo un'ottima azione dell'altro subentrato Liam Delap. Entrambe le squadre sfiorano il gol della vittoria nei minuti di recupero, con la volée acrobatica di Garnacho che mette alla prova la reattività di Mateusz Kochalski.

Player of the Match: Estêvão (Chelsea)

Pafos - Villarreal 1-0

Il colpo di testa di Derrick Luckassen regala al Pafos la sua prima vittoria nel tabellone principale di Champions League, portando gli esordienti nella competizione a cinque punti. Gli ospiti vanno più vicini al gol in un primo tempo tranquillo, con il portiere Neofytos Michael che respinge di piede un tiro di Pape Gueye in un uno contro uno dentro l'area.

Al 1' della ripresa, Luckassen svetta su calcio d'angolo di Ken Sema e segna, poi Nicolas Pépé conclude di poco a lato per il Villarreal, che resta a un punto.

Player of the Match: Derrick Luckassen (Pafos)

Newcastle - Athletic Club 2-0

Il Newcastle ha vinto tre partite consecutive in Champions League AFP via Getty Images

Il Newcastle conquista la terza vittoria e il terzo clean sheet consecutivi. I padroni di casa passano in vantaggio con un colpo di testa dalla distanza di Dan Burn su punizione di Kieran Tripper che si infila dietro al palo. L'undici di Eddie Howe raddoppia nel secondo tempo grazie a un altro colpo di testa di Joelinton su traversone di Harvey Barnes.

Nel finale, il subentrato Nico Serrano si procura tre occasioni gli ospiti, che però non affondano il colpo e rimangono a tre punti dopo quattro partite.

Player of the Match: Sandro Tonali (Newcastle)

Benfica - Leverkusen 0-1

Il Benfica resta a zero punti nella fase campionato e rimpiange i troppi errori che gli costano la sconfitta contro il Leverkusen. La squadra di José Mourinho domina la partita ma spreca diverse buone occasioni: Dodi Lukébakio e Nicolás Otamendi colpiscono la traversa nel primo tempo, mentre Mark Flekken nega il gol a Vangelis Pavlidis nella ripresa.

Il Leverkusen, quasi mai pericoloso, si ritrova in vantaggio dopo l'ingresso in campo di Patrik Schick, che insacca di testa su un errore in fase di rinvio e sorprende i padroni di casa al 65'.

Player of the Match: Ibrahim Maza (Leverkusen)

Marseille - Atalanta 0-1

Lazar Samardžić entra dalla panchina e suggella la vittoria all'Atalanta nel finale. Una gara avvincente sembra destinata al pareggio fino all'ingresso in campo del serbo, che parte in contropiede, si accentra al limite dell'area e lascia partire un tiro a giro imprendibile.

L'Atalanta domina per quasi tutta la partita e ha la possibilità di andare in vantaggio nei primi minuti, ma Charles De Ketelaere sbaglia un calcio di rigore. Anche Pierre-Emerick Aubameyang e Nikola Krstović sprecano occasioni, ma alla fine è Samardžić a fare la differenza.

Player of the Match: Lazar Samardžić (Atalanta)

