Riepilogo Champions League, martedì: pareggiano Juve e Napoli, vittorie importanti per Liverpool e Bayern

La quarta giornata di UEFA Champions League 2025/26 inizia con lo 0-0 dei partenopei seguito dall'1-1 dei bianconeri, mentre Liverpool e Bayern battono rispettivamente Real Madrid e Paris.

UEFA.com riassume tutte le partite di martedì.

Slavia Praha - Arsenal 0-3

Mikel Merino ha segnato due gol allo Slavia Praga Arsenal FC via Getty Images

L'Arsenal vince facilmente a Praga e rimane a punteggio pieno. Passati in vantaggio su rigore con Bukayo Saka al 34', gli ospiti raddoppiano al 1' della ripresa con un gol di Merino su cross di Leandro Trossard.

Al 68', Merino firma la seconda rete personale di testa su passaggio di Declan Rice; poi entra in campo Dowman, che a 15 anni diventa il più giovane giocatore di sempre in Champions League e batte il record di Youssoufa Moukoko. Lo Slavia rimane così a due punti.

Player of the Match: Mikel Merino (Arsenal)

Paris Saint-Germain - Bayern München 1-2

Il Bayern resiste e strappa una vittoria pesantissima al Parco dei Principi, rimanendo a punteggio pieno e infliggendo al Paris la sua prima sconfitta. Luis Díaz segna due gol ma viene espulso al termine del primo tempo. L'esterno colombiano apre le marcature al 4' dopo una respinta su un tiro di Michael Olise e raddoppia al 28' dopo aver rubato palla a Marquinhos, ma riceve un cartellino rosso per fallo su Achraf Hakimi nel recupero.

Nella ripresa, gli ospiti si organizzano per difendere il vantaggio e alla fine riescono a tenere a bada il Paris, nonostante il gol in acrobazia di João Neves al 74' su cross di Kang-in Lee.

Player of the Match: Manuel Neuer (Bayern)

Napoli - Frankfurt 0-0

Entrambe le squadre si riprendono dalle pesanti sconfitte della terza giornata e mantengono la porta inviolata. Gli uomini di Antonio Conte dominano il primo tempo, con il vivace Eljif Elmas che mette alla prova Michael Zetterer dopo una fuga solitaria.

Dopo l'intervallo, l'Eintracht aumenta il forcing e il subentrato Ansgar Knauff costringe Vanja Milinković-Savić a una parata d'istinto. I partenopei spingono a caccia del gol decisivo nel finale, ma Scott McTominay conclude alto su passaggio di Frank Anguissa e Zetterer neutralizza Rasmus Højlund nei minuti di recupero.

Player of the Match: Robin Koch (Frankfurt)﻿

Atlético Madrid - Union Saint-Gilloise 3-1

L'Atleti festeggia dopo aver sconfitto l'Union SG Getty Images

L'Atleti si riscatta dopo due sconfitte e batte un caparbio Union SG, che perde per la terza volta di fila. La squadra belga attacca nel primo tempo, ma il gol di Julián Alvarez porta in vantaggio i padroni di casa all'intervallo.

Quindi, l'undici di Diego Simeone raddoppia con un bel tiro a giro di Conor Gallagher. Il difensore Ross Sykes accorcia per gli ospiti, ma Marcos Llorente mette al sicuro il risultato nel recupero.

Player of the Match: Giuliano Simeone (Atleti)

Bodø/Glimt - Monaco 0-1

Il Monaco ha conquista la sua prima vittoria stagionale in Champions League vincendo di misura in Norvegia. Nel primo tempo si vedono poche occasioni fino a poco prima dell'intervallo, quando Folarin Balogun insacca sotto la traversa e segna il suo primo gol nella competizione.

In risposta, Kasper Høgh colpisce il palo, poi il portiere ospite Philipp Köhn nega la rete a Patrick Berg, ma un cartellino rosso per Jostein Gundersen mette fine alle speranze di un risultato positivo del Bodø/Glimt.

Player of the Match: Folarin Balogun (Monaco)

Juventus - Sporting CP 1-1

Il gol di Dušan Vlahović regala alla Juventus un punto nella prima partita casalinga di Champions League di Luciano Spalletti. Dopo il gol di apertura di Maximiliano Araújo al 13', lo Sporting sfiora il raddoppio con una traversa di Francisco Trincão. La Juventus si scuote e reagisce con un colpo di testa di Vlahović neutralizzato ottimamente da Rui Silva, ma l'attaccante serbo non sbaglia su un cross di Khephren Thuram a 11 minuti dall'intervallo.

Nel recupero del secondo tempo, Rui Silva devia alto sulla traversa il colpo di testa di Jonathan David, assicurando agli ospiti il settimo punto in classifica contro gli appena tre dei bianconeri.

Player of the Match: Pedro Gonçalves (Sporting CP)

Liverpool - Real Madrid 1-0

Alexis Mac Allister ha segnato il gol decisivo del Liverpool contro il Real Madrid ad Anfield Liverpool FC via Getty Images

I Reds ottengono la seconda vittoria in altrettante stagioni contro il Madrid grazie a un gol di testa di Alexis Mac Allister. Il centrocampista argentino, autore della prima rete nella sfida della scorsa stagione, batte di potenza Thibaut Courtois poco dopo l'ora di gioco su un pregevole assist di Dominik Szoboszlai.

Courtois, Player of the Match nella finale del 2022 tra le due squadre, viene chiamato in causa già in avvio di gara, fermando Szoboszlai in quattro occasioni e compiendo parate straordinarie su Virgil van Dijk e Hugo Ekitiké.

Player of the Match: Alexis Mac Allister (Liverpool)

Olympiacos - PSV Eindhoven 1-1

Ricardo Pepi segna in extremis e regala al PSV un punto in casa dell'Olympiacos. I padroni di casa sembrano destinati alla vittoria dopo la rete nel primo tempo di Gelson Martins, che poi colpisce la traversa e conclude di poco a lato dopo l'intervallo.

Dopo una conclusione a lato di Ivan Perišić, la squadra dei Paesi Bassi pareggia quasi all'ultima azione dell'incontro con un calcio di punizione di Pepi.

Player of the Match: Gelson Martins (Olympiacos)

Tottenham - Copenhagen 4-0

Gli Spurs mantengono l'imbattibilità con una prestazione dominante contro il Copenaghen, nonostante l'espulsione di Brennan Johnson. Johnson sblocca il risultato al 19' e Wilson Odobert raddoppia dopo un'ottima azione di Randal Kolo Muani, ma l'autore del primo gol viene espulso poco dopo.

I padroni di casa riescono comunque a chiudere la partita grazie a uno straordinario gol su azione solitaria di Micky van de Ven e a un rapido contropiede finalizzato da João Palhinha.

Player of the Match: Xavi Simons (Tottenham)

