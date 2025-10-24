Priceless Moments of the Week: la serata indimenticabile di Fermín López, Lennart Karl, Hugo Ekitiké e Viktor Gyökeres

Scopri i gol più importanti, le storie da favola e i drammi sportivi che hanno caratterizzato le gare della terza giornata di UEFA Champions League con i Mastercard Priceless Moments of the Week.

Mastercard Priceless Moments

La tripletta di Fermín López infiamma il Barcelona

"Se non sto sognando, questa è la prima tripletta di sinistro dai tempi di Lionel Messi, e questo mi rende davvero felice", ha detto sorridendo Fermín López.

Il 22 è tornato a casa col pallone e col premio di Player of the Match dopo i tre gol segnati nel 6-1 del Barcelona sull'Olympiacos.

Fermín López ha sbloccato il risultato dopo pochi minuti ribadendo in rete un tiro di Lamine Yamal. Il secondo gol è una perla di classe e tecnica: finta di tiro con destro a spiazzare il proprio marcatore e gran conclusione di sinistro quasi all'incrocio dei pali. Sul finale completa la tripletta con un tiro al volo a fil di palo da dentro l'area di rigore

Con questi gol, è anche diventato il primo spagnolo (il nono in generale) a segnare una tripletta in UEFA Champions League col Barcelona.

Champions League highlights: Barcelona - Olympiacos 6-1 ﻿

Karl è diventato il più giovane marcatore del Bayern in Champions League

"Quando è stata comunicata la formazione titolare, mi sono detto 'immagina se fossi io il Player of the Match di stasera'", ha detto Lennart Karl.

Il 17enne ha trasformato questo pensiero in realtà segnando il suo primo gol in UEFA Champions League alla sua seconda presenza nel 4-0 del Bayern sul Club Brugge.

"Ero ben piazzato nella classica posizione del numero dieci. Ho ricevuto il passaggio e mi sono coordinato alla perfezione mettendo di prima il pallone dove non poteva arrivare il portiere".

Già il più giovane titolare del Bayern in Champions League, Karl è diventato anche il più giovane marcatore della competizione a 17 anni e 242 giorni, superando di 121 giorni il record di Jamal Musiala del 2021.

Champions League highlights: Bayern München - Club Brugge 4-0 ﻿

Il PSV di Bosz ha cambiato marcia

"Il calcio è come la Formula 1. Non diventerai mai campione del mondo se non sistemi continuamente la tua auto", ha detto Peter Bosz, allenatore del PSV, dopo che la sua squadra ha inflitto al Napoli la più pesante sconfitta di sempre in UEFA Champions League, segnando sei gol per la prima volta nella competizione.

"Penso che si debba migliorare costantemente", ha detto Bosz. E in effetti è quello che la sua squadra sta facendo. Dopo la sconfitta con l'Union SG alla prima giornata e il pari col Leverkusen, il PSV ha dimostrato tutto il suo potenziale nel 6-2 di Eindhoven.

Dennis Man ha segnato una doppietta, mentre Ismael Saibari, Ricardo Pepi e Couhaib Driouech hanno segnato un gol a testa, dopo l'autorete iniziale di Buongiorno.

Guarda il gran gol di Dennis Man del PSV contro il Napoli

Ekitiké ispira la rimonta del Liverpool contro la sua ex squadra a Francoforte

Hugo Ekitiké ha festeggiato in modo sommesso dopo aver segnato il gol del pareggio al 35° minuto contro il suo ex club.

Alla sua prima partita al Frankfurt Stadion dopo aver lasciato il club tedesco in estate per trasferirsi al Merseyside, il 23enne ha detto: "Tornare qui è stato speciale".

Il Liverpool era andato in svantaggio al 26', ma poco dopo Ekitiké ha pareggiato con una grande azione personale. Partendo dall'interno della propria metà campo, ha superato in volata il suo marcatore e ha trafitto il portiere con la freddezza dei grandi attaccanti. Dopo il gol, il Liverpool ha ripreso fiducia e ha vinto 5-1 in Germania.

"Ho molto rispetto per il Frankfurt. Mi ha reso il giocatore che sono e senza di loro non sarei dove sono ora", ha ammesso Ekitiké al termine dell'incontro.

Champions League: Frankfurt - Liverpool 1-5 ﻿

Il poker dell'Arsenal in appena 13 minuti del secondo tempo

L'Arsenal ha festeggiato la 100ª vittoria in UEFA Champions League in grande stile, segnando quattro gol in 14 minuti del secondo tempo nel 4-0 sull'Atlético de Madrid a Londra. Con questo successo è ancora a punteggio pieno dopo tre giornate.

Dopo un primo tempo senza gol, Gabriel ha sbloccato il risultato avventandosi sulla punizione di Declan Rice, prima che Gabriel Martinelli raddoppiasse il vantaggio con una conclusione di prima intenzione - il suo terzo gol in altrettante partite.

Viktor Gyökeres ha poi blindato il risultato con una doppietta in rapida successione da distanza ravvicinata.

Con tre vittorie e altrettanti clean sheets, l'Arsenal sembra attualmente inarrestabile – anche se Gyökeres si è affrettato a sottolineare: "Dobbiamo pensare partita per partita, anche se sembra noioso, ma è così che vanno le cose".

Champions League highlights: Arsenal 4-0 Atleti

Nuovo record di gol per una singola giornata

La terza giornata di UEFA Champions League ha fatto registrare ben 71 gol nelle 18 partite della fase campionato – numero più alto di reti in una singola giornata nella storia della competizione.

Il totale supera di quattro gol il precedente record, stabilito all'inizio della stagione nella prima giornata della fase campionato.

Tra le squadre ad aver segnato più gol c'è il Paris, che ne ha fatti sette al Leverkusen, mentre Barcelona e PSV ne hanno messi a segno sei. Chelsea e Liverpool invece si sono dovuti 'accontentare' di cinque gol.