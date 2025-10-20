Yıldız: sulle orme di Del Piero

A poche ora dalla sfida della Giornata 3 di UEFA Champions League, che vedrà la Juventus impegnata sul campo del Real Madrid, abbiamo fatto due chiacchiere con Kenan Yıldız, talento turco in forza ai Bianconeri.

Il trequartista ventenne ha già lasciato il segno in UEFA Champions League segnando gol tanto spettacolari quanto pesanti, che gli sono valsi paragoni illustri, su tutti quello con un'autentica leggenda bianconera: Alessandro Del Piero.

Il talento di certo non manca a Yıldız, che con Del Piero condivide anche il numero di maglia, il dieci. Il prossimo esame per lui sarà il Real Madrid, un'avversaria che di fatto consacrò Del Piero nell'Olimpo dei grandissimi.

Era il 5 novembre 2008 - UEFA Champions League, naturalmente - e "Pinturicchio" con una strepitosa doppietta regalò alla Juventus di Claudio Ranieri una scintillante vittoria in casa delle Merengues, meritandosi, al momento della sostituzione, la standing ovation dell'intero Santiago Bernabéu.

Riuscirà Yıldız a seguire le orme del suo illustre predecessore? Scoprite come ha risposto alle nostre domande in merito.

UEFA: la Juventus ha una grande storia. Che cosa rappresenta per te vestire la maglia numero dieci?

Kenan Yıldız: all’inizio ho pensato: “Oh mio Dio, sarò in grado di farcela con il numero dieci?” Ma dopo, non gli ho dato troppo peso. Semplicemente, volevo quel numero, per brillare e divertirmi. E se devo essere sincero, il numero non gioca, sono io che lo faccio. Perciò voglio sempre dare tutto e mostrare ciò di cui sono capace. Spero che finora sia andata bene e voglio continuare così.

UEFA: sei considerato uno dei migliori talenti in Europa. Per te è uno stimolo a fare sempre meglio?

Kenan Yıldız: certo, è una grande motivazione, ma io mi concentro sempre su me stesso. Non amo molto i paragoni. Io sono io, non sono simile a nessuno. Ecco perché guardo solo a me stesso.

UEFA: ti entusiasma l’idea di poterti confrontare con i più grandi nomi del calcio mondiale?

Kenan Yıldız: assolutamente sì. Mi entusiasma perché da bambino sognavo di essere lì e ora c'è anche il mio nome tra quello dei protagonisti. Quindi, sì, è un grande orgoglio e un’enorme emozione.

UEFA: tra poche ore affronterai per la prima volta il Real Madrid e lo farai al Santiago Bernabéu. Sei emozionato?

Kenan Yıldız: sì, è fantastico. Ogni bambino sogna di giocare in quello stadio. Credo sia uno dei più belli del mondo e poterci giocare ora è come un sogno che si avvera. E affrontare un club del genere in Champions League è semplicemente incredibile. Spero che andrà tutto al meglio e mi auguro di giocare una grande partita.

UEFA: a proposito del Santiago Bernabéu, è rimasta nella storia una famosa doppietta di Alessandro del Piero in quello stadio. Come ti senti a indossare la maglia numero dieci della Juventus? Come ti senti quando la gente ti paragona a Del Piero, soprattutto quando segni gol simili ai suoi?

Kenan Yıldız: è una sensazione fantastica. La maglia numero dieci è il sogno di ogni bambino e ora la indosso sulle mie spalle, in un club del genere. Dico sempre che non mi piacciono i paragoni tra me e lui, perché lui è una leggenda, ha finito la sua carriera, mentre io sono appena all'inizio. Voglio costruire la mia storia. Però sì, lui è uno di quelli che ho sempre ammirato, e ora sono orgoglioso di poter indossare la sua maglia in questo club.