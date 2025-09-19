Momenti Priceless della settimana: Erling Haaland, Anouar Ait El Hadj, Marcus Rashford e Virgil van Dijk

Riviviamo i gol decisivi, le storie e i colpi di scena che hanno caratterizzato la prima giornata di UEFA Champions League con i Momenti Priceless Mastercard della settimana.

Erling Haaland: 50 gol a tempo di record

Erling Haaland è diventato il giocatore più veloce a raggiungere i 50 gol in Champions League, in sole 49 presenze.

Il norvegese ha segnato il primo gol nella vittoria per 2-0 del Manchester City contro il Napoli inserendosi su un lancio spiovente di Phil Foden e scavalcando Vanja Milinković-Savić di testa.

"Erling fa sempre quel movimento, basta solo servirlo", ha detto Foden. "Sta battendo un record dopo l'altro, è un giocatore incredibile".

Con questi 50 gol, segnati con Salisburgo, Borussia Dortmund e Manchester City, Haaland raggiunge Thierry Henry al nono posto nella classifica marcatori di tutti i tempi.

I 50 gol di Erling Haaland in Champions League

L'Arsenal vince grazie alla panchina

Gabriel Martinelli e Leandro Trossard sono entrati dalla panchina e hanno ribaltato una serata tesa di Champions League a favore dell'Arsenal, battendo l'Athletic Club all'Estadio San Mamés.

Le sostituzioni di Mikel Arteta hanno cambiato il corso di una gara che, fino a quel momento, procedeva sul filo del rasoio.

Martinelli è entrato al 71' e ha impiegato meno di 60 secondi per lasciare il segno. Raccogliendo una palla alta di Trossard, il brasiliano si è liberato del suo marcatore e ha insaccato.

I due giocatori si sono ripetuti nel finale. Stavolta, Martinelli si è involato sulla sinistra e ha appoggiato indietro per il belga, che con una conclusione in un'area affollata ha chiuso la gara a tre minuti dalla fine.

Highlights: Athletic Club - Arsenal 0-2

Partenza da sogno per l'Union SG

La squadra di Sebastien Pocognoli ha esordito in Champions League con una vittoria per 3-1 contro il PSV Eindhoven.

"Sono al settimo cielo, felice di questo risultato", ha commentato il capitano Christian Burgess. "Sono orgoglioso di tutti: i giocatori, lo staff e le persone che lavorano dietro le quinte. Spero che tutti si siano divertiti quanto me".



Dopo un rigore trasformato da Promise David in avvio di gara, Anouar Ait El Hadj ha raddoppiato con uno splendido gol su azione solitaria da centrocampo.

Kevin Mac Allister ha firmato il terzo gol all'80' e, nonostante la rete del PSV nel finale, la serata è stata tutta dell'Union SG, prima squadra belga a vincere all'esordio nella fase a gironi/campionato dai tempi del Club Brugge nel 1992.

Highlights: PSV - Union SG 1-3

La serata perfetta di Marcus Rashford a Newcastle

Marcus Rashford ha scritto il suo nome sui libri di storia del Barcellona, diventando il primo inglese a segnare con il club in Coppa dei Campioni o in Champions League: la sua doppietta è valsa il 2-1 contro il Newcastle al St James' Park.

Il ventisettenne attaccante, ceduto in prestito dal Manchester United quest'estate, ha festeggiato il ritorno in patria in grande stile. Il suo primo gol della serata – e in blaugrana – è arrivato al 58' grazie a un cross preciso di Jules Koundé. Il secondo è stato spettacolare perché, dopo aver eluso il pressing di Sandro Tonali, il giocatore ha fatto partire una bordata che si è schiantata sotto la traversa.

"È tra i gol più belli che abbia mai segnato", ha osservato Rashford. "Mi è piaciuto anche il primo, è stato un bel gol di squadra. Sono contento di aver dato una mano ed è stata una serata perfetta".

Highlights: Newcastle - Barcellona 1-2

Il Qarabağ fa la storia sul campo del Benfica

"Sapevo già che sarebbe stata un'esperienza spettacolare, ma con questo risultato la giornata è ancora più bella", ha detto il centrocampista del Qarabağ, Leandro Andrade.

In svantaggio per 2-0 all'Estádio da Luz dopo 16 minuti, Andrade ha dato il via alla rimonta segnando alla mezz'ora. Camilo Duran ha aumentato lo slancio a inizio ripresa, riportando il Qarabağ in parità da posizione defilata.

La svolta, però, è arrivata grazie al subentrato Olexiy Kashchuk, che con una girata fulminea in area ha superato Anatoliy Trubin.

La vittoria per 3-2 è stata più di una semplice rimonta: è stata storica, perché il Qarabağ è diventato la prima squadra azera in assoluto a vincere in Champions League.

Highlights: Benfica - Qarabağ 2-3

Virgil Van Dijk salva il Liverpool nel finale

"Ci sono stati molti altri momenti [in cui potevo avere la meglio sul mio marcatore], ma alla fine l'ho superato e appena ho guadagnato un metro, sapevo che avrei segnato", ha detto Virgil van Dijk.

Il Liverpool era in vantaggio di due gol dopo sei minuti, ma l'Atlético de Madrid ha acciuffato la parità con due gol di Marcos Llorente, il secondo dei quali all'81'.

Al 92', Dominik Szoboszlai ha battuto un calcio d'angolo per Van Dijk, che si è sbarazzato del suo marcatore e ha incornato alle spalle di Jan Oblak. Anfield, naturalmente, è esploso quando il capitano ha suggellato una rocambolesca vittoria per 3-2.