Finale UEFA Champions League 2027: Estadio Metropolitano

L'Estadio Metropolitano di Madrid è stato scelto come sede della finale di UEFA Champions League 2026/27, che si giocherà sabato 5 giugno 2027.

Stadio di casa dell'Atlético de Madrid dal 2017, l'impianto si trova nel quartiere Rosas della capitale spagnola. Questa sarà la seconda finale di Champions League per l'Estadio Metropolitano, che ha ospitato la finale del 2019, quando il Liverpool sconfisse il Tottenham per 2-0.

Questa sarà anche la sesta finale in assoluto per la città di Madrid (solo Londra ne ha ospitate di più). L'Estadio Santiago Bernabéu ha ospitato le finali di Coppa dei Campioni del 1957, 1969, 1980 e 2010.

La finale del 2026 si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria.