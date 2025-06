Leggi le relazioni tecniche ufficiali 2024/25

Dopo le finali giocate a Bilbao, Lisbona, Breslavia e Monaco, è disponibile la prima parte delle relazioni tecniche sulle quattro principali competizioni europee per club. I resoconti completi della UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League saranno pubblicati prima dell'inizio della stagione 2025/26.

Le prime parti presentano il Giocatore della Stagione e il Giovane della Stagione di ciascuna competizione, oltre alle sezioni dedicate alle Squadre della Stagione e ai Gol della Stagione. L'attenzione è anche rivolta alle peculiarità tattiche evidenziate dagli osservatori tecnici UEFA.

Ad esempio, la prima parte della relazione tecnica della Champions League mette in evidenzia le continue rotazioni del Paris Saint-Germain che hanno creato seri problemi alla difesa a uomo dell'Inter. È il caso di Achraf Hakimi, avanzato in posizione centrale in occasione del primo gol in finale.

Gli osservatori tecnici a Lisbona hanno analizzato il piano gara che ha permesso all'Arsenal di fermare il dominio del Barcellona in Women's Champions League, soffocando la creatività delle campionesse in carica a centrocampo, difendendo l'area alla perfezione e, nel secondo tempo, effettuando sostituzioni che hanno cambiato la partita.

Il Paris festeggia il trionfo in Champions League a Monaco UEFA via Getty Images

La prima parte della relazione sull'Europa League è dedicata alla disciplina e all'efficienza della difesa del Tottenham, al ruolo degli attaccanti esterni nei meccanismi che hanno disarmato il centrocampo del Manchester United, ai metodi utilizzati per ridurre l'impatto dei terzini dello United e, soprattutto, alle eccellenti individualità di ciascun giocatore.

Gli osservatori tecnici a Breslavia hanno assistito a una partita nettamente divisa in due parti, dominata nel primo tempo dalla creatività di Isco e dai suoi passaggi ispirati hanno permesso al Real Betis di passare in vantaggio. Gli aggiustamenti apportati da Enzo Maresca hanno attenuato l'impatto dello spagnolo, hanno promosso le capacità di Cole Palmer e hanno permesso al Chelsea di diventare il primo club a vincere tutte e cinque le principali competizioni UEFA.

Gli osservatori tecnici della UEFA sono allenatori ed ex giocatori esperti che collaborano con l'unità di analisi UEFA per produrre report su ogni competizione per nazionali e per club. Le relazioni delle stagioni precedenti sono disponibili all'indirizzo https://www.uefatechnicalreports.com/.

L'Arsenal, vincitore della Women's Champions League Arsenal FC via Getty Images

Chi erano gli osservatori tecnici delle competizioni UEFA per club 2024/25?

In Champions League, gli osservatori tecnici erano David Adams (Inghilterra), Wayne Allison (Inghilterra), Aljoša Asanović (Croazia), Rafael Benítez (Spagna), Packie Bonner (Repubblica d'Irlanda), Cristian Chivu (Romania), Steve Cooper (Galles), Justin Cochrane (Inghilterra), Frank de Boer (Paesi Bassi), Rui Faria (Portogallo), Dušan Fitzel (Cechia), Steffen Freund (Germania), Avram Grant (Israele), Roy Hodgson (Inghilterra), Steve Holland (Inghilterra), David James (Inghilterra), Aitor Karanka (Spagna), Patrick Kluivert (Paesi Bassi), Stefan Kuntz (Germania), Ioan Lupescu (Romania), Claude Makélélé (Francia), Roberto Martínez (Spagna), Gaizka Mendieta (Spagna), David Moyes (Scozia), Michael O'Neill (Irlanda del Nord), Mixu Paatelainen (Finlandia), Willi Ruttensteiner (Austria), Ole Gunnar Solskjær (Norvegia), Sir Gareth Southgate (Inghilterra), Vasilis Tsiartas (Grecia), Mark van Bommel (Paesi Bassi) e Giovanni van Bronckhorst (Paesi Bassi).

La squadra di osservatori della Women's Champions League era composta da Britta Carlson (Germania), Gemma Grainger (Inghilterra), Fritzy Kromp (Germania), Jayne Ludlow (Galles), Ioan Lupescu (Romania), Martin Sjögren (Svezia) e Anna Signeul (Svezia).

David Adams, Wayne Allison, Packie Bonner, Justin Cochrane, Steve Cooper, Rui Faria, Steffen Freund, Jan Peder Jalland, Mixu Paatelainen e Willi Ruttensteiner sono stati gli osservatori dell'Europa League 2024/25.

Infine, le relazioni tecniche sulla Conference League sono state compilate da David Adams (Inghilterra), Packie Bonner (Repubblica d'Irlanda), Justin Cochrane (Inghilterra), Savvas Constantinou (Cipro), Dušan Fitzel (Repubblica Ceca), David James (Inghilterra), Stefan Kuntz (Germania), Haakon Lunov (Norvegia), Dimitrios Papadopoulos (Grecia), Marians Pahars (Lettonia), Leif Gunnar Smerud (Norvegia), Štefan Tarkovič (Slovacchia) e Vasilis Tsiartas (Grecia).