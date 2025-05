Riepilogo finals di eChampions League 2025: storica vittoria per Emre Yilmaz

La eChampions League 2025 ha preso il via con 36 dei migliori giocatori d'Europa di FC Pro League che si sono sfidati con un nuovo ed entusiasmante format a Manchester. Otto di loro hanno superato la fase campionato e quella a eliminazione diretta e si sono qualificati per le finals a Monaco di Baviera.

UEFA.com riepiloga la fase finale della competizione, culminata con una memorabile vittoria di Emre Yilmaz.

Quarti di finale

Emre Yilmaz - Alihanlion 8-2

Dopo il primo posto nella fase campionato, Emre Yilmaz si rivela troppo forte per Alihanlion e vince 8-2. Nonostante la sconfitta, il giocatore ungherese può essere orgoglioso di aver raggiunto le finals al suo debutto in eChampions League.

Ilian - nicolas99fc 3-6

Nicolas99fc passa alle semifinali in grande stile, superando Ilian in una gara frenetica e continuando la sua ascesa dopo una fase campionato a fasi alterne.

Le finals di eChampions League si sono svolte agli Eisbach Studios di Monaco

Jonny - Marley 4-8

La prima sorpresa della serata arriva nel quarto di finale tra Jonny e Marley. In cerca di un posto alle finals dopo una deludente fase campionato, Marley dimostra di essere particolarmente bravo sotto pressione ed elimina il detentore della eChampions League.

Vejrgang - Samugamer 4-1

Nell'ultimo quarto di finale, Samugamer (campione della eSerie A), affronta Vejrgang e, dopo un inizio nervoso, vince 4-1.

Semifinali

Emre Yilmaz - nicolas99fc 9-4

Una prestazione offensiva magistrale permette a Emre Yilmaz di battere nicolas99fc. Il trionfo per 9-4 riscatta la sconfitta subita da Yilmaz in LALIGA FC Pro contro "Iceman", dando più gusto al passaggio in finale.

Marley - Respiro 2-5 (dts)

La seconda semifinale di eChampions League è puro spettacolo. Marley, sfavorito, porta al limite Vejrgang. Il punteggio è di 2-2 dopo 90 minuti, ma alla fine Vejrgang segna tre gol e si assicura un posto in finale.

Finale

Emre Yilmaz - Vejrgang 2-1

Vejrgang (a sinistra) ed Emre Yilmaz (a destra) hanno giocato una finale combattuta

Una finale di eChampions League da ricordare! Con entrambi i giocatori sotto pressione, la partita è piena di occasioni mancate e gol sfiorati, ma la qualità di Emre Yilmaz gli regala una vittoria di misura.

Oltre a vincere il secondo titolo dopo quello del 2023, Emre Yilmaz chiude il torneo da imbattuto.