Sebastian Ingrosso si esibirà al Friday Night Show del Champions Festival UEFA

Il DJ di fama mondiale Sebastian Ingrosso sarà il protagonista del Friday Night Show del Champions Festival UEFA, presentato da Rockstar Energy Drink®, venerdì 30 maggio.

L'UEFA Champions Festival, che si svolgerà all'Olympiapark di Monaco dal 29 maggio al 1° giugno, è un evento gratuito e aperto a tutti, e sarà il punto di riferimento per tifosi e semplici appassionati di calcio e di musica quando si trasformerà in un palcoscenico all'aperto la sera prima della sfida tra Paris e Inter alla Munich Football Arena.

Il Friday Night Show inizia alle 20:00 CET con i Juizzed che scalderanno il pubblico prima dell'arrivo di Sebastian Ingrosso alle 21:00 per un indimenticabile djset di 90 minuti.

Con gli Swedish House Mafia, il DJ due volte nominato ai GRAMMY® ha scritto pezzi iconici come gli inni EDM, Don't You Worry Child e Save The World, e poi da solista ha fatto ballare il mondo con Reload e Leave The World Behind.

Parlando della possibilità di esibirsi all'UEFA Champions Festival, Sebastian Ingrosso ha detto: "Sono molto emozionato di far parte dell'organizzazione della finale di UEFA Champions League e del Champions Festival di quest'anno, oltre ad avere la possibilità di guardare la finale dal vivo! Ringrazio Rockstar per avermi invitato".

Iulia Dobre, Beverages Marketing Director PepsiCo DACH/Nord Europa, ha commentato: "Il Friday Night Show all'Olympiapark sarà un momento di grande richiamo per gli appassionati di musica e di calcio, e siamo orgogliosi che Rockstar Energy Drink sia stato in grado di portare un concerto gratuito di livello mondiale nel cuore del Fan Festival".

Presentato da Rockstar Energy Drink®, il Friday Night Show fa parte della partnership strategica di PepsiCo con UC3 e UEFA Champions League, che è stata recentemente estesa fino alla fine della stagione 2026/27. Con i suoi marchi iconici (Pepsi, Lay's, Doritos e Rockstar) PepsiCo è partner globale della principale competizione calcistica europea per club dal 2015.