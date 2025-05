Priceless Moments of the Week: Sommer, Acerbi, Donnarumma e Fabián Ruiz

Scopri i gol più importanti, le storie da favola e le emozioni che hanno caratterizzato le gare di ritorno delle semifinali di UEFA Champions League con i nostri Mastercard Priceless Moments of the Week.

Mastercard Priceless Moments

Sommer salva l'Inter a San Siro

"Quale parata ricorderò? Sicuramente l'ultima su Lamine Yamal", ha detto Yann Sommer, anche se ce ne sono state tante altre tra cui scegliere.

Il portiere svizzero è in forma smagliante e con una serie di parate decisive tiene in gioco l'Inter in un'altra sfida al cardiopalma contro il Barcelona. Con il risultato sul 2-2 (5-5 tra andata e ritorno), gli interventi di Sommer si rivelano cruciali per la qualificazione in finale.

Ha già negato un gol fatto a Eric García, intervenendo in tuffo sulla conclusione del difensore, quando al 77' respinge un tiro di Lamine Yamal destinato all'incrocio dei pali.

Nei tempi supplementari le due squadre continuano a giocare a viso aperto esaltando i riflessi di Sommer: il portiere nerazzurro prima respinge un tiro a giro di Yamal dalla distanza, e poi ne para un altro da vicino.

"È stata una partita pazzesca. Sono davvero orgoglioso di questa squadra e di come abbiamo giocato. Eravamo quasi fuori ma poi abbiamo fatto una grande rimonta - incredibile", ha detto il Player of the Match.

Semifinale: Inter - Barcelona 4-3 

Acerbi prende in mano la situazione

Francesco Acerbi lascia la difesa per salvare l'Inter e portare la semifinale ai tempi supplementari.

In un guizzo da attaccante puro, il difensore centrale anticipa il suo marcatore diretto e colpisce di prima il traversone di Denzel Dumfries, siglando il 3-3 della serata a tempo ormai scaduto e mandando in visibilio i tifosi di casa.

"È stato lo stesso Acerbi a decidere di andare in attacco nella parte finale della partita", ha ammesso il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi. "Io non gliel'ho impedito perché non avevamo più nulla da perdere".

Per Acerbi si tratta del primo gol in Champions League in 36 presenze tra Inter, Lazio e Milan e, a 37 anni e 85 giorni. Con questa rete è diventato il secondo marcatore più anziano di una semifinale nella storia della competizione, a soli 63 giorni dal record di Ryan Giggs del 2011.

Francesco Acerbi esulta per il gol UEFA via Getty Images

Donnarumma ancora una volta decisivo per il Paris

Gianluigi Donnarumma ha disputato un'altra grandissima prestazione – esattamente come fatto all'andata – contribuendo in maniera decisiva alla vittoria del Paris sull'Arsenal e alla qualificazione alla finale di Monaco.

Il numero uno del Paris viene messo subito alla prova, reagendo d'istinto sul tiro a bruciapelo di Gabriel Martinelli dopo quattro minuti. Pochi istanti più tardi, è nuovamente decisivo su una conclusione di Martin Ødegaard.

Dopo l'intervallo tocca a Bukayo Saka testare i riflessi dell'italiano. Il suo tiro a giro sembra destinato all'angolo lontano, ma Donnarumma interviene con un colpo di reni sventando il pericolo.

"Incredibile" è il giudizio di Declan Rice, centrocampista dell'Arsenal, sulla prestazione del portiere.

Parlando con Amazon Prime Italia nel post-partita, Donnarumma ha riflettuto sul suo stato di forma: "Sto cercando di lavorare sui miei punti deboli. Penso di essere migliorato". Ha anche scherzato sul fatto che la cicatrice sulla guancia lo abbia reso "un po' più cattivo [...] più aggressivo".

Highlights: Paris - Arsenal 2-1 

Il gol di Ruiz gioiello di tecnica e forza

Fabián Ruiz ha scelto il momento giusto per segnare il suo primo gol in Champions League.

La sua prima rete in assoluto nella competizione, arrivata alla sua 46ª presenza, rappresenta in un certo senso il carattere battagliero di questo Paris.

Thomas Partey respinge il pallone di testa dopo una punizione calciata dalla sinistra da Vitinha. Il pallone finisce al limite dell'area, dove Ruiz lo controlla con uno stop di petto a seguire che gli permette di superare Martinelli. Infine lascia partire un sinistro potente e preciso che si insacca a fil di palo non lasciando scampo a David Raya.

La panchina del Paris e il pubblico di casa esplodono di gioia. Luis Enrique e la sua squadra festeggiano il successo che vale la seconda finale del club in Champions League.