Paris-Arsenal 2-1 (tot. 3-1): i francesi volano in finale

Il Paris Saint-Germain batte l'Arsenal anche davanti ai suoi tifosi e vola in finale di UEFA Champions League, dove il prossimo 31 maggio sfiderà l'Inter. Al Parco dei Principi i campioni di Francia piegano 2-1 i Gunners dopo essersi imposti otto giorni fa 1-0 a Londra: a decidere la semifinale di ritorno sono i gol, uno per tempo, di Fabián Ruiz e Achraf Hakimi, che vanificano la rete realizzata da Bukayo Saka nel finale.

Momenti chiave 3': Rice di testa manda di un soffio a lato

4': Donnarumma si salva d'istinto su Martinelli

8': Ødegaard costringe il portiere del PSG a una super parata

17': Kvaratskhelia centra il palo con un destro a giro

27': Fabián Ruiz firma di sinistro il gol del vantaggio

64': Il portiere dell'Italia vola e devia in corner il sinistro di Saka

69': Raya para un rigore a Vitinha

72': Hakimi realizza il gol del raddoppio

76': Saka dimezza lo svantaggio

La partita in breve: un Paris cinico batte ancora i Gunners

Chiamata a rimontare la sconfitta casalinga dell'andata, la squadra di Mikel Arteta parte con grande personalità. Un colpo di testa di Declan Rice esce di un soffio e mette i brividi a Gianluigi Donnarumma, che poi si supera sui tentativi di Gabriel Martinelli e Martin Ødegaard. Contenute le "sfuriate" dell'Arsenal, i padroni di casa iniziano a prendere il sopravvento.

Khvicha Kvaratskhelia centra un clamoroso palo con un bellissimo destro a giro, poi al 27' arriva il gol che sblocca la partita. Thomas Partey allontana il pallone di testa sulla punizione di Vitinha, Fabián Ruiz lo recupera e dopo aver saltato Martinelli lascia partire un gran sinistro che non dà scampo a David Raya: per il centrocampista spagnolo ex Napoli è il primo gol in carriera in Champions League.

Bradley Barcola non riesce a concretizzare un'ottima chance per il raddoppio, si va al riposo con i ragazzi di Luis Enrique avanti di misura. Nella ripresa Donnarumma è di nuovo superlativo sulla conclusione di Saka, ma sono i campioni di Francia a non sfruttare una grande chance per raddoppiare: l'arbitro assegna il rigore per un mani di Myles Lewis-Skelly sul tentativo di Hakimi, ma Raya "ipnotizza" Vitinha e devia in corner il suo tiro dal dischetto.

Martin Ødegaard si dispera dopo la grande parata di Donnarumma sul suo sinistro Arsenal FC via Getty Images

Al 72', però, arriva il 2-0 del Paris. Ousmane Dembélé, da poco in campo, serve un perfetto assist ad Hakimi e l'ex interista con un destro preciso mette il pallone alle spalle di Raya. L'Arsenal ha il merito di non disunirsi e accorcia quasi immediatamente le distanze con Saka, che raccoglie il cross di Leandro Trossard e mette dentro dopo aver vinto un rimpallo con Lucas Hernandez.



Il super gol di Fabian Ruiz che ha portato il Paris in vantaggio Getty Images

I Gunners vanno vicinissimi al pari con un tiro sotto misura di Saka, poi ci sono gli straordinari per Raya bravo a opporsi prima a Dembélé e poi ad Hakimi. Il Paris riesce a portare a casa vittoria e qualificazione, centrando la seconda finale dopo quella persa nel 2020 contro il Bayern Monaco. L'Arsenal di Arteta saluta la Champions a testa alta.

PlayStation® Player of the Match: Achraf Hakimi (Paris)

Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain in posa con il PlayStation Player Of The Match UEFA via Getty Images

"Una prestazione davvero solida. E un bellissimo gol".

Gruppo Osservatori Tecnici UEFA

Owen Hargreaves, TNT Sports "Non riesco a pensare a una squadra che si sia trasformata più del Paris. Luis Enrique ha fatto un lavoro incredibile. Il portiere, ancora una volta, è stato di livello mondiale stasera. I francesi meritano di arrivare in finale".

Statistiche chiave

Il Paris ottiene la sua seconda finale di Champions League, dopo aver raggiunto la sfida per conquistare il trofeo nella stagione 2019/20, quando perse 1-0 contro il Bayern. E' la terza squadra francese a raggiungere più di una finale in questa competizione, dopo Reims e Olympique de Marseille.

Il Paris si è qualificato in 19 delle ultime 20 sfide a eliminazione diretta nelle competizioni UEFA in cui all'andata ha vinto in trasferta.

Fabián Ruiz festeggia il suo primo gol in Champions League alla 46esima presenza nella competizione.

L'Arsenal non ha mai ribaltato una sconfitta casalinga all'andata in una sfida a eliminazione diretta nelle competizioni UEFA: questo era il sesto tentativo per i Gunners.

A 18 anni e 223 giorni, Myles Lewis-Skelly diventa il secondo giocatore inglese più giovane a collezionare dieci presenze in Champions League, alle spalle di Jude Bellingham (17 anni e 289 giorni).

Formazioni

Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Gonçalo Ramos 88'); João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Barcola (Dembélé 70'), Doué (Lucas Hernández 74'), Kvaratskhelia

Arsenal: Raya; Timber (White 83'), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly (Calafiori 68'); Ødegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli (Trossard 68')