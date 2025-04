Barcelona - Inter, anteprima semifinale di Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Barcelona e Inter si affrontano nella semifinale di andata di UEFA Champions League mercoledì 30 aprile alle 21:00 CET.

La partita in breve Quando: mercoledì 30 aprile (21:00 CET)

Dove: Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona

Cosa: semifinale di andata di Champions League

Chi: l'Inter, tre volte campione d'Europa, affronta il Barcellona pentacampione

Cosa devi sapere?

Dopo aver perso cinque degli ultimi sei quarti di finale di Champions League, il Barcellona non ha evidenziato segni di paura contro il Dortmund, qualificandosi per la sua prima semifinale della competizione dal 2018/19. La vittoria per 4-0 all'andata ha ribadito la qualità della squadra di Hansi Flick, che contro l'Inter ha anche l'almanacco dalla sua (V6 P4 S2 in Coppa dei Campioni).

Nella gara casalinga contro il Dortmund è andato a segno tutto il tridente d'attacco formato da Raphinha, Robert Lewandowski e Lamine Yamal, che complessivamente ha realizzato 27 dei 37 gol del Barcellona nella competizione: è chiaro che i difensori dell'Inter saranno messi a dura prova.

Uno dei temi più interessanti riguarda proprio la sfida tra l'attacco del Barça e la rocciosa difesa interista. Anche se i nerazzurri hanno subito tre gol ai quarti contro il Bayern, vantano ancora otto clean sheet nella competizione, due in più di qualsiasi altra squadra. Con sole due sconfitte nelle ultime 20 partite di Champions League (V13 P5), l'undici di Simone Inzaghi farà del suo meglio per tenere a bada i padroni di casa.

Sul fronte opposto c'è un altro giocatore in gran forma: Lautaro Martínez, che è diventato il primo giocatore dell'Inter a segnare in cinque partite consecutive di Champions League andando in rete sia all'andata che al ritorno contro il Bayern.

Probabili formazioni

Barcelona: Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres



Inter: Sommer; Augusto, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram

Stato di forma

Barcelona

Forma: VVVSVV

Ultima partita: Barcelona - Real Madrid 3-2 dts, finale di Coppa del Re, 26/04



Inter

Forma: SSSPVV

Ultima partita: Inter - Roma 0-1, Serie A, 27/04

Sono incluse tutte le partite ufficiali della stagione 2024/25, con il risultato più recente indicato per primo. Ai fini statistici, i calci di rigore non sono conteggiati.

Le parole dal campo

Hansi Flick, allenatore Barcellona: "Apprezzo molto l'Inter, sia per come gioca che per quello che fa in generale. È una squadra esperta e difende alla grande. È ben organizzata, non solo in difesa ma anche nel possesso palla. È davvero intelligente dal punto di vista tattico. Nel complesso, l'Inter è una squadra fantastica con attaccanti straordinari e una difesa di altissimo livello. Poi è guidata da un grande allenatore: quello che ha fatto Inzaghi negli ultimi anni è davvero incredibile".

Simone Inzaghi, allenatore Inter: "Il Barcellona è uno dei più grandi club della storia del calcio. Sappiamo che ha una filosofia di gioco unica e una cultura incomparabile, sia in prima squadra che nel settore giovanile. Lo affronteremo con il massimo rispetto, perché giocare contro una squadra come il Barcellona richiede grande concentrazione e coraggio tattico. Loro hanno qualità individuali e una mentalità collettiva molto forte, oltre a un grande allenatore che dimostra il suo successo giorno dopo giorno.

L'opinione dei reporter

Graham Hunter, reporter: entrambe le squadre vogliono rialzare la "coppa dalle grandi orecchie", ma le prestazioni nelle coppe nazionali ci aiutano a valutare la semifinale di andata. L'Inter è stata battuta in Coppa Italia dal Milan la scorsa settimana e ha subito una battuta d'arresto contro la Roma nella serrata lotta per lo scudetto, mentre il Barcellona ha vinto una difficile finale di Coppa del Re contro il Real Madrid. Chi sarà più pronto e meno affaticato?

Storia della partita