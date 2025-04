Inter-Bayern 2-2 (tot. 4-3): i Nerazzurri volano in semifinale

Termina in parità il ritorno dei quarti di UEFA Champions League tra Inter e Bayern München. Succede tutto nella ripresa: il 2-2 di San Siro premia i Nerazzurri, che, in virtù del successo dell’andata, conquistano la semifinale contro il Barcelona.

Momenti chiave 33': Una conclusione di Çalhanoğlu termina fuori di poco

52': Un tiro preciso di Kane porta il Bayern avanti e annulla il vantaggio dell'Inter

58': Sugli sviluppi di un corner, Lautaro si fionda su un pallone vagante e pareggia con un gran tiro

61': L'ex Pavard, di testa, perfeziona la rimonta della squadra di Inzaghi

76' Sul cross di Gnabry, Dier mette dentro di testa e restituisce speranze ai bavaresi

La partita in breve: pari e qualificazione per i Nerazzurri di Inzaghi

Pavard festeggia il gol dell'ex AFP via Getty Images

Approccio molto aggressivo dei tedeschi, ma l’Inter regge l’urto. Entrambe le squadre ci provano, dando vita a un avvio intenso e ricco di iniziative: da una parte Thomas Müller e dall’altra Federico Dimarco chiamano in azione i due portieri, che neutralizzano senza troppi problemi. Poi serve un grande recupero di Alessandro Bastoni, per impedire a Michael Olise di concludere da ottima posizione.

Al 29’, dopo una fase di grande equilibrio, i Nerazzurri si rendono pericolosi sugli sviluppi di un calcio di punizione: cross di Dimarco, girata di prima intenzione di Francesco Acerbi, che, con il mancino, indirizza verso il secondo palo, dove per poco non arriva Marcus Thuram. Successivamente, un grande destro di Hakan Çalhanoğlu dalla distanza mette paura a Jonas Urbig: palla vicina all’incrocio dei pali. Nel finale di frazione, il Bayern München torna a spingere con convinzione e risponde con almeno un paio di iniziative di qualità, ma non riesce ad affondare il colpo. Lo 0-0 resiste fino all’intervallo.

Al 52’ il vantaggio degli ospiti con un guizzo di Kane: splendido diagonale dell’attaccante inglese che beffa Dimarco e trafigge l’incolpevole Sommer. Reazione immediata dell’Inter, ma il tiro di Thuram è centrale e Urbig fa buona guardia. Sul fronte opposto grande occasione per Thomas Müller, che colpisce male e non inquadra lo specchio. Non perdona, invece, Lautaro Martínez, che, sugli sviluppi di un corner, al 58’, fa 1-1. Sempre su corner, al 61’, i padroni di casa ribaltano tutto: stacco imperioso di Benjamin Pavard e situazione completamente capovolta, con l’Inter avanti 2-1.

I tedeschi accusano l’uno-due, ma i Nerazzurri, proprio quando sembrano in controllo, subiscono il pareggio. Ancora una palla inattiva, ancora un corner, ancora un colpo di testa: Eric Dyer fa 2-2 e riapre il discorso qualificazione. L’Inter soffre negli ultimi minuti, ma difende con determinazione il punteggio, conquistando la semifinale.

PlayStation® Player of the Match: Lautaro Martínez (Inter)

"Per il suo gol importante, i movimenti intelligenti, l'intesa con Thuram e con i centrocampisti e il duro lavoro a vantaggio della squadra".

Commissione osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (Bisseck 88'); Darmian, Barella (Frattesi 88'), Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco (Carlos Augusto 73'); Lautaro Martínez (Taremi 81'), Thuram

Bayern: Urbig; Laimer (Coman 83'), Dier, Kim (Guerreiro 65'), Stanišić; Kimmich, Goretzka (Pavlović 83'); Olise, Müller, Sané (Gnabry 65'); Kane