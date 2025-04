Aston Villa - Paris 3-2 (tot. 4-5): il Villa ci prova, ma passa il PSG

Grazie ai gol in apertura di Achraf Hakimi e Nuno Mendes, il Paris approda in semifinale con un 5-4 complessivo contro l'Aston Villa, che però sfiora l'impresa davanti al suo pubblico.

I momenti chiave 11': Hakimi porta in vantaggio il Paris

27': Nuno Mendes raddoppia

34': il Villa accorcia con un tiro deviato di Tielemans 

55': McGinn porta il risultato sul 2-2

57': Donnarumma devia un tiro di Rashford sopra la traversa

57': Konsa porta in vantaggio il Villa 

60': l'estremo difensore del Paris si supera su Tielemans

70': Donnarumma ferma anche Asensio

La partita in breve: Paris avanti con il brivido

John McGinn ha segnato uno dei tre gol del Villa in 24 minuti Aston Villa FC via Getty Images

I padroni di casa partono a razzo in cerca della rimonta e conquistano due calci d'angolo nei primi quattro minuti. L'approccio nettamente offensivo del Villa lascia spazi agli avversari, che ne approfittano quando un pregevole passaggio di Nuno Mendes libera Bradley Barcola; l'attaccante crossa al centro, Emiliano Martínez smanaccia e la palla termina ad Achraf Hakimi, che di piatto trafigge il portiere.

I finalisti del 2019/20 sventano la migliore occasione del Villa nel primo tempo grazie a Gianluigi Donnarumma, che respinge un tiro di Pau Torres da posizione defilata, e raddoppiano con un contropiede magistrale finalizzato da Nuno Mendes.

A 11' dall'intervallo, i tifosi di casa esultano timidamente quando un tiro a giro di Youri Tielemans finisce in rete grazie a un tocco di Willian Pacho, ma neanche i più ottimisti immaginano ciò che accadrà nel secondo tempo.

Il capitano dei Villans, John McGinn, è infatti il prossimo a beneficiare di una deviazione e supera Donnarumma con un tiro dalla distanza, portando il risultato sul 2-2. Quindi, il portiere viene chiamato in causa da una pericolosa conclusione di Marcus Rashford dal limite dell'area.

L'estremo difensore azzurro può ben poco quando Ezri Konsa segna il terzo gol del Villa con una precisa conclusione dopo un'ottima giocata di Rashford, ma si supera su un colpo di testa angolato di Tielemans.

A più di 30 minuti dal termine, il Villa ha ancora lo slancio giusto contro un Paris sempre pronto a colpire in contropiede. Marco Asensio, ex di turno, costringe Donnarumma a un'altra parata eccezionale, stavolta di piede in un uno contro uno, quando mancano 10 minuti.

Nel finale, i vincitori della Ligue 1 devono ancora ricorrere a un salvataggio decisivo di Pancho su un tiro al volo angolato di Maatsen, ma mantengono la calma e interrompono così la memorabile stagione d'esordio del Villa in Champions League.

Aston Villa - Paris: la partita minuto per minuto

PlayStation® Player of the Match: Ousmane Dembélé (Paris)

"Fondamentale per il dominio della sua squadra nel primo tempo, si è inserito perfettamente tra le linee ed è sempre stato pericoloso nelle transizioni. Nella ripresa, l'attaccante ha lavorato instancabilmente per la sua squadra continuando a pressare".

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne (Maatsen 76'); Onana (Ramsey 67'), Kamara; McGinn (Asensio 66'), Tielemans (Barkley 88'), Rogers; Rashford (Watkins 76')

Paris: Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Barcola (Doué 58'), Dembélé, Kvaratskhelia