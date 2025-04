Borussia Dortmund-Barcelona 3-1 (tot. 3-5): tripletta Serhou Guirassy, ma passa il Barça

Il Borussia Dortmund piega il Barcelona ma non riesce a qualificarsi per le semifinali di UEFA Champions League. Davanti ai suoi tifosi, la squadra di Niko Kovač si impone 3-1, risultato che non basta a rimontare la sconfitta 4-0 subita nell'andata dei quarti: il mattatore è Serhou Guirassy, neo capocannoniere del torneo con la sua tripletta, i Blaugrana trovano la rete della tranquillità grazie all'autorete di Ramy Bensebaini. La formazione di Hansi Flick vola tra le Top Four, dove troverà la vincente di Inter - Bayern Monaco.

Momenti chiave 11': Guirassy trasforma un calcio di rigore

49': Il N.9 del Dortmund trova il gol del raddoppio

54': Bensebaini mette alle spalle del suo portiere per anticipare Lewandowski

76': Guirassy realizza la tripletta personale

La partita in breve: un super Guirassy trascina i Gialloneri

Serhou Guirassy del Borussia Dortmund ha aperto le marcature su calcio di rigore Getty Images

È il Dortmund a uscire meglio dai blocchi di partenza. Guirassy ha subito una chance sul cross di Daniel Svensson, ma il tocco di Pau Cubarsi disorienta l'attaccante che non riesce a imprimere forza al pallone e propizia la parata di Wojciech Szczęsny. Dopo 11 minuti, però, la squadra di Niko Kovač sblocca il risultato.

L'arbitro assegna il rigore per l'intervento di Szczęsny su Pascal Gross e dal dischetto Guirassy non sbaglia, segnando con un tocco delizioso. I Gialloneri giocano sulle ali dell'entusiasmo e il portiere del Barça è costretto agli straordinari sul tentativo di Karim Adeyemi, smarcato ancora da Svensson.

I Blaugrana potrebbe centrare il pari qualche minuto prima dell'intervallo, ma Jules Koundé non riesce a raccogliere l'invito di Lamine Yamal e Gregor Kobel può intervenire.

Anche nella ripresa è il Borussia Dortmund a partire meglio. Szczęsny è reattivo con un doppio intervento su Adeyemi e Maximilian Beier, ma dopo quattro minuti i padroni di casa trovano il gol del raddoppio. La firma è ancora quella di Guirassy, che raccoglie la sponda di testa di Ramy Bensebaini e festeggia la doppietta personale.

Guirassy ha segnato il raddoppio AFP via Getty Images

Il 2-0 scuote però i ragazzi di Flick, che riescono subito a dimezzare lo svantaggio. Fermín López, lanciato da Koundé, cerca il servizio per Robert Lewandowski, il difensore algerino Bensebaini riesce ad anticipare l'attaccante polacco - ex della partita - ma mette il pallone alle spalle del suo portiere. I tecnici attingono dalle rispettive risorse in panchina, ma sono ancora i tedeschi a colpire.

L'esultanza del Barcelona per la qualificazione in semifinale AFP via Getty Images

Il neo-entrato Julien Duranville va via sulla destra, sul suo cross Ronald Araújo serve un involontario assist a Guirassy che con un gran tiro realizza il 3-1: l'attaccante raggiunge quota 13 reti in Champions League. Il Dortmund vince, ma non basta a conquistare la qualificazione. Al Westfalenstadion sono i catalani a fare festa.

Dortmund-Barcelona 3-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Il Player of the Match, Serhou Guirassy UEFA via Getty Images

"Molto preciso sotto porta e con ottime statistiche complessive".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Dortmund: Kobel; Süle, Anton, Bensebaini; Yan Couto (Brandt 77'), Gross, Nmecha (Reyna 64'), Svensson; Adeyemi (Gittens 77'), Guirassy, Beier (Duranville 64')

Barcelona: Szczęsny; Koundé, Cubarsi, Ronald Araújo, Gerard Martín; Gavi (Pedri 59'), De Jong; Fermín López (Eric García 70'); Yamal (Ferran Torres 70'), Lewandowski (Dani Olmo 86'), Raphinha