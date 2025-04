Inter - Bayern, anteprima ritorno quarti di finale Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

L'Inter ospiterà il Bayern München mercoledì 16 aprile alle 21:00 CET nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Riepilogo partita Quando: mercoledì 16 aprile (21:00 CET)

Dove: Stadio San Siro, Milano

Cosa: ritorno quarti di finale UEFA Champions League

Chi: i tre volte campioni d'Europa dell'Inter contro i sei volte campioni del Bayern

Andata: Bayern - Inter 1-2

Prossima: la vincente affronterà una tra Barcelona e Dortmund in semifinale

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita

Dove guardare la partita in TV

Scopri dove guardare la UEFA Champions League nella tua nazione.

Guida alla partita

L'Inter è in vantaggio dopo la vittoria per 2-1 a Monaco di Baviera, grazie alla rete di Davide Frattesi nel finale dopo quelle di Lautaro Martínez e Thomas Müller. I nerazzurri hanno perso solo due delle ultime 19 partite di Champions League (V13 G4) e hanno segnato per primi in nove delle ultime dieci. Dato che in questa Champions League la difesa dell'Inter ha subito appena tre gol in 11 gare, la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente per il Bayern se la squadra di Simone Inzaghi dovesse segnare di nuovo per prima.

L'undici di Vincent Kompany proverà a ripartire dalla vittoria per 2-0 nell'ultima trasferta di Champions League, in casa del Leverkusen negli ottavi, ed è imbattuta da sette trasferte in tutte le competizioni dopo la sconfitta alla settima giornata contro il Feyenoord. Solo il Real Madrid ha raggiunto le semifinali più volte del Bayern nell'era della Champions League (13), motivo per cui la formazione tedesca non deve essere data per spacciata.

Probabili formazioni

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram

Diffidati: Barella, Bastoni, Dumfries, Lautaro Martínez, Mkhitaryan, Pavard



Bayern: Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane

Diffidati: Coman, Gnabry, Goretzka, Laimer, Sané

Stato di forma

Inter

Forma: VVPPVV

Ultima partita: Inter - Cagliari 3-1, Serie A, 12/04



Bayern

Forma: PSVVPV

Ultima partita: Bayern - Dortmund 2-2, Bundesliga, 12/04

Le parole dal campo

Simone Inzaghi, allenatore Inter: "Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi [per la gara d'andata]. È sicuramente un risultato di altissimo livello che ci fa felici. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ma non conterà se non lo ripeteremo anche a San Siro davanti ai nostri tifosi. Meritiamo un plauso anche per aver creduto nella vittoria fino all'ultimo minuto, nonostante il gol subito poco prima".

Vincent Kompany, allenatore Bayern: "All'andata siamo stati più pericolosi e abbiamo avuto occasioni. L'Inter in trasferta è una squadra difficile, ma non dobbiamo sentirci sconfitti per gli infortuni o cose del genere. A Milano avremo le nostre occasioni".

L'opinione dei reporter

Paolo Menicucci, reporter Inter

L'Inter ha festeggiato in grande stile la vittoria a Monaco, ma sa bene che la sfida rimane apertissima perché c'è ancora un intero "secondo tempo" da giocare. Basta leggere i nomi dell'attacco del Bayern per capire che un gol di scarto è quasi nulla a questo livello. Tuttavia, il fattore campo e una difesa rocciosa (solo tre gol subiti finora nella competizione) danno un leggero vantaggio ai nerazzurri, che possono completare un'opera difficilissima.

Inter - Bayern: storia della partita