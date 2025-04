Menù della Giornata: Marco Materazzi tra cibo e Champions League

Vincitore della UEFA Champions League con l'Inter nella stagione 2009/10, l'ex difensore dei nerazzurri e della nazionale italiana, Marco Materazzi, svela per la serie Menù di Giornata by Justeat, i piatti che predilige quando ci sono le partite, soffermandosi anche sui quarti di finale tra la sua ex squadra e il Bayern, e tra PSG e Aston Villa.

Il classico pasto pre-partita di Materazzi era composto da “pasta e un po' di crostata”, ma l'ex difensore ha voluto anche raccontare una curiosità sulle abitudini alimentari di un ex compagno di nazionale: “Filippo Inzaghi mangiava solo un po' di pasta in bianco e uno o due biscotti zuccherati. Credo che anche ora mangi come quando era giocatore. All'Inter invece il cibo era davvero molto buono. Avevano una torta di mele che era fantastica. A volte chiedevo una porzione extra 'per i miei figli', ma in realtà era per me”.

E per quanto riguarda la sua serata da asporto da sogno? “Inviterei Wesley Sneijder che è una buona forchetta, e Dejan Stanković. Siamo amici e dopo cena potremmo ridere e parlare dei bei tempi passati. Per Wes ordinerei sushi e forse un po' di carne. Per Dejan ordinerei della salsiccia, perché so che in Serbia è uno dei cibi tipici. Per me ordinerei la parmigiana di melanzane perché è una pietanza che non ha troppe calorie e mi piace molto”.

Wesley Sneijder (al centro) e Marco Materazzi (a destra) hanno vinto la Champions League nel 2009/10 con l'Inter Getty Images

Materazzi non vede l'ora di assistere alle partite di questa settimana, ma è la sfida di martedì a Monaco di Baviera tra la sua Inter e il Bayern ad attirare particolarmente la sua attenzione. “L'Inter ha collezionato finora otto clean sheet in Champions League, il che è qualcosa di incredibile. Ma il prossimo turno contro il Bayern non sarà facile, perché sono entrambe allo stesso livello e hanno Harry Kane che punta a vincere il suo primo trofeo. Credo che questa Inter giochi meglio della mia, ma se le due squadre si sfidassero, la batteremmo comunque! Probabilmente non eravamo bellissimi da vedere, ma eravamo abbastanza forti da segnare. Chissà, forse finirebbe 1-0, ma di sicuro non 3-0”.

Per quanto riguarda le partite di mercoledì, Materazzi si sofferma sulla sfida tra Paris e Aston Villa: “Il Paris merita la possibilità di vincere la Champions League, perché ha fatto dei cambiamenti, è giovane, non ha molti nomi altisonanti, ma è consapevole del proprio percorso. L'Aston Villa ha un buon allenatore. È spagnolo ma gioca con uno stile inglese. Se si andrà ai rigori non sarà facile per il Paris, perché Emiliano Martínez è molto forte ed ha una grande mentalità”.

Marco Materazzi ha elogiato il portiere dell'Aston Villa, Emiliano Martínez Getty Images

Un trio leggendario a confronto.

Per concludere, Materazzi si confronta con altri due difensori centrali iconici: Alessandro Nesta e Virgil van Dijk. Pur ammettendo che Van Dijk sia migliore in fase di impostazione e Nesta migliore nei tackle, il vincitore della Coppa del Mondo 2006 è sicuro almeno di essere quello a incutere maggiore timore in campo del trio: “Sono grande e odio perdere”, ha concluso sorridendo.