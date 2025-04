Bayern - Inter, quarti di finale di Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Bayern München ospita l'Inter all'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League martedì 8 aprile alle 21:00 CET.

La partita in breve Quando: martedì 8 aprile (21:00 CET)

Dove: Fußball Arena München, Monaco di Baviera

Cosa: andata quarti di finale di UEFA Champions League

Chi: il Bayern sei volte campione affronta l'Inter tre volte campione d'Europa

Cosa devi sapere?

Il Bayern cercherà di ottenere un vantaggio potenzialmente decisivo all'andata, non avendo mai perso nelle ultime 22 partite casalinghe di Champions League (V17 P5). Inoltre, ha vinto le ultime sette gare interne contro squadre italiane e può vantare quattro trionfi consecutivi nelle sfide a eliminazione diretta contro i club di Serie A. Per superare anche questa, però, dovrà trovare il modo di superare la difesa più arcigna di questa edizione: finora, l'Inter ha subito solo due gol in 10 partite di Champions League.

L'unico precedente dell'Inter ai quarti di finale di Champions League contro una squadra tedesca si è concluso con una sconfitta complessiva per 7-3 contro lo Schalke nel 2010/11. I nerazzurri hanno così ceduto il trofeo vinto contro il Bayern nel 2010, anche se hanno superato questo turno nove volte su 13 in Campioni/Champions League. La difesa sarà senza dubbio fondamentale, perché l'Inter ha vinto la gara di andata senza subire gol nelle ultime cinque sfide a eliminazione diretta della competizione.

Sfida tra Bayern München e Inter

Probabili formazioni

Bayern: Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane



Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Thuram

Stato di forma

Bayern

Forma: VVPVSV

Ultima partita: Augsburg - Bayern 1-3, Bundesliga, 04/04



Inter

Forma: PPVVVV

Ultima partita: Parma - Inter 2-2, Serie A, 05/04

Le parole degli allenatori

Vincent Kompany, allenatore Bayern: "Abbiamo molti giocatori con talento ed esperienza che possono aiutarci in diversi ruoli. Abbiamo bisogno di tutti. Ogni giocatore deve essere pronto e l'obiettivo è ancora quello di vincere ogni partita."

Simone Inzaghi, allenatore Inter: "Il nostro obiettivo principale è essere ancora in tutte le competizioni a inizio aprile. Ora è difficile stabilire un altro obiettivo perché siamo in corsa su quattro fronti, ma è motivo di grande orgoglio".

L'opinione dei reporter

James Thorogood, reporter

Quasi 15 anni fa, la doppietta di Diego Milito ha affondato il Bayern e l'Inter è diventata la prima squadra italiana a vincere un triplete. Questa replica della finale di Champions League del 2010 oppone una squadra implacabile a una irremovibile. Solo il Barcellona ha segnato di più in questa edizione rispetto ai bavaresi, che però saranno privi di Jamal Musiala per infortunio e cercano di portare un risultato positivo a San Siro contro un'Inter che ha subito solo due gol in 10 gare.

