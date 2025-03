Inter-Feyenoord 2-1: Nerazzurri ai quarti

L'Inter stacca il biglietto per i quarti di finale di UEFA Champions League battendo il Feyenoord 2-1 a San Siro dopo il successo per 2-0 dell'andata a Rotterdam. DI Marcus Thuram e Hakan Çalhanoğlu (rigore) le reti nerazzurre.



Inter-Feyenoord 2-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



Simone Inzaghi parte con Thuram e Mehdi Taremi in attacco, mentre in difesa è costretto a sostituire all'ultimo minuto Stefan De Vrij con Francesco Acerbi. Partono dalla panchina Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martínez. Tante assenze anche in casa Feyenoord con Robin Van Persie che lancia dal primo minuto il diciottenne Naïm Sliti e schiera in attacco il recuperato Ayase Ueda.



Non passano nemmeno nove minuti e l'Inter è già in vantaggio. Thuram ci mette classe e potenza per preparare il suo destro in diagonale che manda il pallone sotto al sette. Una perla. Poco dopo Taremi non riesce ad angolare la conclusione da ottima posizione.





Jakub Moder traforma dal dischetto AFP via Getty Images

L'Inter sembra in pieno controllo ma il Feyenoord continua a giocare il suo calcio e nel finale di prima tempo trova il gol del pari grazie a un calcio di rigore trasformato con freddezza da Jakub Moder. La squadra di Simone Inzaghi aveva subito un solo gol nelle prime nove partite di UEFA Champions League di questa stagione.

Il pari dura però poco perché Hakan Çalhanoğlu riporta avanti i Nerazzurri in apertura di ripresa sempre dal dischetto. Thuram va vicinissimo a segnare un altro grande grande gol, solo la parte bassa della traversa glielo nega dopo che il francese aveva saltato avversari come birilli.

Highlights: Feyenoord-Inter 0-2

Il Feyenoord non he ha più e Inzaghi regala minuti anche ai giovanissimi Matteo Cocchi e Thomas Berenbruch. Nei quarti di finale i campioni d'Italia se la vedranno con il Bayern, ma ci sarà tempo per pensarci.



Player of the Match: Marcus Thuram (Inter)



Marcus Thuram, eletto PlayStation Player of the Match UEFA via Getty Images

Commissione Osservatori Tecnici UEFA: "L'attaccante dell'Inter ha creato molti problemi al Feyenoord con le sue accelerazioni e la sua fisicità. Ha segnato un gol magnifico in avvio di partita con una conclusione fantastica ed è stato sfortunato a non segnare il secondo dopo un'altra grande cavalcata".





Formazioni

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi (Cocchi 84'), Bisseck; Dumfries, Frattesi (Berenbruch 84'), Çalhanoğlu (Asllani 61'), Mkhitaryan, Carlos Augusto (Bastoni 61'); Thuram (Arnautović 71'), Taremi



Feyenoord: Wellenreuther; Read (Mitchell 75'), Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanušec (Redmond 75'); Hadj Moussa, Ueda (Trauner 63'), Sliti (Carranza 63')