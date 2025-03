Anteprima Atleti - Real Madrid: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, l'Atleti ospita il Real Madrid per giocarsi l'accesso ai quarti di finale.

Riepilogo partita Quando: 12 marzo (21:00 CET)

Dove: Estadio Metropolitano, Madrid

Cosa: ritorno ottavi di finale Champions League

Chi: i tre volte vincitori della Europa League contro i campioni in carica di Champions League.

Risultato andata: Real Madrid - Atleti 2-1

Prossima: la vincente affronta una tra Arsenal/PSV ai quarti di finale

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita

Dove guardare la partita in tv

Scopri dove puoi guardare la UEFA Champions League nella tua nazione.

Guida alla partita

Il gol di Brahim Díaz ha permesso al Real Madrid di centrare la prima vittoria sull'Atleti in questa stagione dopo due pareggi molto combattuti in Liga, alla 500ª partita (record) nella competizione. Mentre nella passata stagione le sfide a eliminazione diretta delle competizioni nazionali sono state equamente suddivise, in Europa sono i Blancos a dominare. Tra tutti i precedenti europei spiccano i successi del Real nelle finali di Champions League del 2014 e 2017 e le eliminazioni del 2015 e 2017.

Guadagnare un "piccolo vantaggio era il nostro obiettivo", ha ammesso Carlo Ancelotti. Tuttavia, la qualificazione "non è chiusa", ha detto Díaz, mentre la squadra affronta il breve viaggio verso l'Estadio Metropolitano, dove l'allenatore dell'Atleti Diego Simeone è fiducioso che il sostegno di casa sarà pronto a "spronarci, a darci energia".

Highlights: Real Madrid - Atleti 2-1 

Probabili formazioni

Atleti: Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet, Galán; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez



Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Raúl Asencio, Mendy; Modrić, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior

Stato di forma

Atleti

Forma: SSVPVP

Ultima: Getafe - Atlético de Madrid 2-1, La Liga, 09/03



Real Madrid

Forma: VVSVVV

Ultima: Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1, La Liga, 09/03

Rodrygo: 'l'Atleti ci ha sorpreso oggi'

Le parole degli allenatori

Diego Simeone, allenatore Atleti: "Non siamo riusciti a trarre un vantaggio migliore quando avevamo il controllo del gioco [all'andata]. Giocare in casa ci dà sempre maggiore carica. I nostri tifosi ci spingono, ci danno energia. Avremo bisogno della nostra gente".

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "Non è facile contro la difesa dell'Atleti. I miei attaccanti, Kylian [Mbappé] e Vinícius [Júnior], hanno lavorato sodo. Saranno pronti a fare lo stesso la prossima settimana. Partite come questa sono sempre in equilibrio. L'Atleti è una squadra di grande caratura europea, non si poteva pensare di chiudere la partita all'andata. tuttavia abbiamo preso un piccolo vantaggio: era questo il nostro obiettivo".

Numeri e statistiche della partita