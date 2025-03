Classifica assist in Champions League: Cristiano Ronaldo in vetta

Cristiano Ronaldo è ufficialmente il miglior assistman nella storia della UEFA Champions League con 42 assist in 183 partite.

Nella 183 partite giocate nella competizione, l'attaccante portoghese ha segnato 140 gol (record), e quindi ha partecipato complessivamente a 182 marcature, assist compresi. Il suo ex compagno di squadra al Real Madrid, Ángel Di María, è al secondo posto di questa speciale classifica con 41 assist, uno in più di Lionel Messi, che è stato compagno di Di María al Paris. Messi ha segnato 129 gol che, sommati ai 40 assist, lo hanno portato a un totale di 169 tra gol e assist.

A differenza di Ronaldo e Messi, Di María ha fatto molti più assist che gol in questa competizione avendo un totale di 40 assist a fronte di 24 gol. "Segnare è bello, ma preferisco di gran lunga fare assist", ha detto l'argentino in un'intervista del 2021. "Mi rende molto più felice. Facendo un assist, sono felice doppiamente perché anche il mio compagno di squadra è felice per aver segnato, quindi lo preferisco. Ogni volta che faccio un assist provo una grande gioia".

C'è un divario di sette assist tra i primi tre e il gruppo di inseguitori in termini di assist, con l'attaccante brasiliano Neymar quarto nella classifica generale con 33 ultimi passaggi in sole 81 presenze in Champions League. In totale ha segnato 43 gol, il che significa che ha partecipato a quasi un gol a partita tra reti e assist nella massima competizione europea per club.

Classifica assist UEFA Champions League

42: Cristiano Ronaldo (183 partite – Manchester United, Real Madrid, Juventus)

41: Ángel Di María (116 partite – Benfica, Real Madrid, Paris, Juventus)

40: Lionel Messi (163 partite – Barcelona, Paris)

33: Neymar (81 partite – Barcelona, Paris)

30: Ryan Giggs (141 partite – Manchester United)

30: Xavi Hernández (151 partite – Barcelona)

29: Andrés Iniesta (130 partite – Barcelona)

29: Karim Benzema (152 partite – Lyon, Real Madrid)

29: Thomas Müller (160 partite – Bayern)

Ultimo aggiornamento 10 marzo 2025