Anteprima Champions League, Inter - Feyenoord: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

L'Inter ospita il Feyenoord a Milano nella gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

La partita in breve Quando: 11 marzo (21:00 CET)

Dove: Stadio San Siro, Milano

Cosa: ritorno ottavi di finale di Champions League 

Chi: i tre volte campioni d'Europa incontrano i vincitori della Coppa dei Campioni 1970 

Risultato andata: Feyenoord - Inter 0-2

Prossima partita: chi vince affronta Bayern München/Leverkusen ai quarti di finale

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

La grande solidità difensiva dell'Inter si è vista anche nella gara di andata, con l'ottavo clean sheet e un 2-0 sul campo del Feyenoord. La squadra dei Paesi Bassi, però, ha già ottenuto un risultato positivo a San Siro in questa stagione, pareggiando 1-1 contro il Milan e superando gli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Highlights: Feyenoord - Inter 0-2

Probabili formazioni

Inter: Josep Martínez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautović, Taremi



Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Paixão, Smal; Hadj Moussa, Carranza, Ivanušec

Stato di forma

Inter

Forma: VVPVVS

Ultima partita: Inter - Monza 3-2, Serie A, 08/03



Feyenoord

Forma: SPVPPV

Ultima partita: Feyenoord - Inter 0-2, andata ottavi di finale di Champions League, 05/03

Lautaro Martínez: guarda tutti i suoi gol in Champions League

Le parole degli allenatori

Simone Inzaghi, allenatore Inter: "I due gol ci facilitano il lavoro. Abbiamo vinto l'andata, ma martedì c'è il ritorno a San Siro e non è ancora finita. Siamo contenti di giocare tutte queste partite, continuiamo così".

Robin van Persie, allenatore Feyenoord: "I giocatori hanno dato tutto in campo e siamo ancora in partita. Pensiamo di potercela fare a Milano. L'Inter ha grandi qualità con la palla; noi volevamo fare di più ma siamo ancora in gioco."

Dati e statistiche sulla partita