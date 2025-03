Feyenoord-Inter 0-2: Nerazzurri ok in Olanda

Con un gol per tempo, l'Inter passa in casa del Feyenoord nell'andata degli ottavi di UEFA Champions League. Al De Kuip, i campioni d'Italia vincono 2-0: sblocca Marcus Thuram, raddoppia nella ripresa il capitano Lautaro Martínez prima che Piotr Zieliński fallisca un calcio di rigore. Tra sei giorni la sfida di ritorno a San Siro.



Feyenoord-Inter 0-2: la partita minuto per minuto e le reazioni



L'avvio della squadra di Robin Van Persie - dal 23 febbraio nominato allenatore del Feyenoord - è più convinto, grazie soprattutto all'intraprendenza di Ibrahim Osman. L'attaccante "testa" i riflessi di Josep Martinez, confermato tra i pali da Inzaghi, in almeno un paio di circostanze, con i padroni di casa che fanno inoltre collezione di calci d'angolo.

Con il trascorrere dei minuti, però, i Nerazzurri prendono le contromisure agli avversari e trovano più fluidità nella circolazione di palla. Timon Wellenreuther è bravo a neutralizzare una sortita offensiva di Francesco Acerbi, ma al 38' l'Inter passa. Cross morbido dalla destra di Nicolò Barella e conclusione acrobatica sotto misura di Thuram, con il portiere degli olandesi che non riesce a intervenire.

Per l'attaccante francese è il 15esimo gol in stagione, il secondo in Champions League. Nel recupero la squadra di Inzaghi va vicina al raddoppio, con Wellenreuther che si salva in angolo sulla punizione di Kristjan Asllani. Nella ripresa, dopo cinque minuti, i campioni d'Italia mettono al sicuro il risultato.

E' Lautaro a mettere il pallone sotto l'incrocio dei pali dopo un tiro di Zieliński respinto dai giocatori del Feyenoord. Per l'attaccante argentino è il 18esimo gol in Champions League con la maglia nerazzurra: il miglior marcatore della squadra nella storia della competizione. I padroni di casa, poco dopo, sono sfortunati, perché il centrocampista polacco Jakub Moder lambisce la traversa con Martinez battuto.



La squadra di Inzaghi ha l'opportunità di calare il tris, ma Zieliński si fa parare da Wellenreuther il rigore concesso per l'intervento di Jeyland Mitchell su Thuram. La squadra di Van Persie prova ad accorciare le distanze, l'occasione più pericolosa è per capitan Dávid Hancko che però non trova la porta di testa. I campioni d'Italia tornano a Milano con un buon vantaggio nell'ottica della qualificazione ai quarti.



Player of the Match: Lautaro Martínez (Inter)



Lautaro Martinez posa con il premio PlayStation Player Of The Match UEFA via Getty Images

Commissione Osservatori Tecnici UEFA: "Una prestazione degna di quello che è diventato il miglior marcatore di sempre dell'Inter in Champions League. Eccellente in occasione del gol, molto intelligente nella costruzione del gioco, ha saputo calarsi negli spazi tra le linee per collegare le due fasi e ha coordinato molto bene la pressione alta, producendo un impatto fondamentale sulla partita".