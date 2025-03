Anteprima Paris Saint-Germain - Liverpool, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League, il Paris ospita il Liverpool.

La partita in breve Quando: 5 marzo (21:00 CET)

Dove: Parc des Princes, Parigi

Cosa: andata ottavi di finale Champions League

Chi: i campioni di Francia contro i sei volte campioni d'Europa.

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

Scopri dove guardare la UEFA Champions League nella tua nazione.

Guida alla partita

Nei quattro precedenti in competizioni UEFA regna la parità con due vittorie a testa, comprese quelle nella fase a gironi di Champions League 2018/19. In vetta nei rispettivi campionati, i due club sono stati in gran forma anche in Europa. Il Paris è reduce da cinque vittorie consecutive, tra le quali spicca il successo in rimonta sui campioni d'Inghilterra del Manchester City, mentre il Liverpool ha chiuso al primo posto la fase campionato nella prima stagione sotto la guida di Arne Slot.

Paris - Liverpool: guarda il gran gol della vittoria di Roberto Firmino nel 2018

Probabili formazioni

Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves; Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Diaz, Jones

Stato di forma

Paris

Forma: VVVVVV

Ultima: Paris - Lille 4-1, Ligue 1, 01/03

Liverpool

Forma: VVPVPS

Ultima: Liverpool - Newcastle 2-0, Premier League, 26/02

Tutti i gol del Liverpool nella fase campionato 2024/25

Le parole degli allenatori

Luis Enrique, allenatore Paris: "Dobbiamo giocare nello stesso modo in cui abbiamo giocato dall'inizio della stagione. Dobbiamo cercare di avere più possesso palla del Liverpool, di creare più occasioni di loro e di difendere in modo efficace".

"Sappiamo di affrontare la squadra più continua di questa stagione, ma il nostro piano di gioco non cambia. Negli ultimi anni sono stati una delle migliori squadre d'Europa. Il Liverpool non è solo [Mohamed] Salah: hanno molti giocatori di ottimo livello. È una squadra molto completa, ma questa partita è un'opportunità per dimostrare che possiamo essere allo stesso livello".

Guarda: Paris e Liverpool pronti alla sfida

Arne Slot, allenatore Liverpool: "Il Paris è una delle squadre più forti d'Europa, come si può vedere da come ha giocato negli ultimi mesi. È una partita che chiunque ami il calcio non deve perdersi. Entrambi abbiamo segnato molti gol in questa stagione e giochiamo in modo simile, quindi sarà interessante".

"Luis Enrique ha fatto molte cose importanti a Parigi, una delle quali è il miglioramento delle prestazioni individuali. Entrambe le squadre hanno attaccanti in gran forma. Credo che questo Paris sia ancora migliore di quello che ha raggiunto le semifinali la scorsa stagione".

Numeri e statistiche della partita