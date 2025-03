Anteprima Feyenoord - Inter, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League, il Feyenoord affronta l'Inter a Rotterdam.

Riepilogo partita Quando: 5 marzo (18:45 CET)

Dove: Stadion Feijenoord 'De Kuip', Rotterdam

Cosa: andata ottavi di finale Champions League

Chi: i vincitori della Coppa dei Campioni del 1970 contro i tre volte campioni d'Europa.

Guida alla partita

Robin van Persie farà il suo esordio da allenatore in Champions League quando il Feyenoord affronterà l'Inter dopo il successo sul Milan negli spareggi per la fase a eliminazione diretta sotto la guida dell'allenatore ad interim Pascal Bosschaart. Van Persie ha giocato sia l'andata che il ritorno delle semifinali vinte dal Feyenoord contro l'Inter nel cammino trionfale nella Coppa UEFA 2001/02, in quello che è l'unico precedente tra questi club nelle competizioni UEFA. Il difensore dell'Inter. Stefan de Vrij, affronterà il suo ex club, che occupa un "posto speciale" nel suo cuore.

Javier Zanetti sul sorteggio dell'Inter

Probabili formazioni

Feyenoord: Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Hadj Moussa, Ivanušec, Smal; Osman, Carranza, Paixão



Inter: Josep Martínez; Pavard, Acerbi, Bastoni, Bisseck; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan; Lautaro Martínez, Thuram

Stato di forma

Feyenoord

Forma: PVPPVV

Ultima: Feyenoord - NEC 0-0, First Division, 01/03

Inter

Forma: PVVSVS

Ultima: Napoli - Inter 1-1, Serie A, 01/03

Tutti i gol dell'Inter nella fase campionato 2024/25

Le parole degli allenatori

Robin van Persie, allenatore Feyenoord: "Contro il Bayern in casa nella fase campionato, ad esempio, abbiamo visto la magia del De Kuip. La differenza, questa volta, è che la vivrò da bordo campo. Non vedo l'ora di vivere questa esperienza per la prima volta in Champions League da allenatore".

"I miei giocatori sono in buona forma, si sono allenati bene e sono positivi. Credo che avremo un po' più di possesso, ma questo non significa necessariamente che creeremo più occasioni. È importante fare attenzione all'attacco dell'Inter, perché sono letali nei contropiedi".

Guarda: Feyenoord e Inter pronti per la sfida

Simone Inzaghi, allenatore Inter: "Il Feyenoord è una squadra fisica con grandi qualità. Sappiamo che non è un ambiente facile in cui giocare. Ho giocato qui nel 2000 con la Lazio e ricordo ancora la grande atmosfera che si respirava. Sappiamo che c'è anche il ritorno, ma intanto dobbiamo pensare a domani, dove dovremo fare i conti con alcuni infortuni che però capitano a tutte le squadre".

"I ragazzi sanno che l'andata ha un'importanza enorme per il passaggio al turno successivo. Dovremo fare una grande partita e sto ancora pensando alle soluzioni migliori per far sì che questo accada. Abbiamo qualche piccolo problema da risolvere, ma ho visto grande disponibilità da parte di tutti i ragazzi".

Numeri e statistiche della partita